Espoolaisen Maijun ensimmäinen Finlandia-hiihto päättyi traagisesti – auttajat olivat nopeasti paikalla

Espoolainen Maiju Welling laski päin puista tolppaa Finlandia-hiihdossa. Kilpakumppanit auttoivat häntä heti.

Hiihtoa rakastava Maiju Welling osallistui tänä talvena ensimmäistä kertaa Finlandia-hiihtoon Lahdessa. Kuuden­kymmenen kilometrin matkasta oli hiihdetty yksitoista, kun edessä oli jäinen alamäki.

Welling yritti saada suksensa latu-uralle laskeakseen mäen, mutta se ei onnistunut. Vauhti kiihtyi todella kovaksi. Hän suistui ladulta ja törmäsi suoraan puiseen tolppaan, joka oli aivan ladun vieressä.

Sääriluu osui tolppaan, ja Welling rysähti vasemman olkavartensa päälle. Kipu oli valtava. Hän huusi, eikä päässyt itse liikkumaan.

Muut hiihtäjät olivat kuitenkin heti auttamassa. Kilpailuun osallistunut mies lähti hiihtämään takaisin edelliselle huoltopisteelle hakeakseen apua. Yksi naishiihtäjä puolestaan odotti koko ajan Wellingin vierellä.

– Heillä meni varmasti oma suoritus siinä uusiksi. En olisi ilman apua selvinnyt.

Mies saapui pian ensiavun kanssa moottorikelkalla. Welling nostettiin kelkan kyytiin, ja ambulanssi haki hänet huoltopisteeltä.

– Pääsin hoitoon niin pikaisesti kuin pystyi. Mietin jo siinä tilanteessa, että vitsit haluaisin kyllä näitä ihmisiä kiittää.

Welling päätti etsiä auttajiaan Twitterissä. Hän kertoi julkaisussaan tapaturmastaan ja siitä, kuinka sai välittömästi apua muilta hiihtäjiltä. Häntä auttaneet mies ja nainen löytyivät lopulta mutkan kautta.

– Auttajia kannustamassa ollut henkilö oli puhunut tästä työpaikalla ja sitten hänen työkaverinsa oli bongannut twiittini. Niin vähän ajattelinkin, että somessa on tätä voimaa, aina joku tietää jonkun.

Hän aikoo olla yhteydessä auttajiinsa ja kiittää heitä.

WELLINGIN sääriluu murtui polven alapuolelta. Welling harrastaa triathlonia ja on myös hiihtänyt koko elämänsä. Hän ajatteli voivansa tehdä ylä­kroppa­treeniä, vaikka koko toinen jalka onkin kipsissä. Myöhemmin kuitenkin kipeästä olkapäästäkin löytyi murtuma.

Kova treenaaminen saa siis jäädä kuukausiksi ja kesä on käytettävä kuntoutukseen. Welling on itse lääkäri, joten murtuman hoito ja kuntoutuksen kulku on hyvin tiedossa.

– Säärimurtuma on tuossa nivelen sisäisesti, paraneminen vie kuukausia. Molemmat murtumat ovat onneksi hyvä­asentoisia, joten tähän mennessä ei ole tarvittu leikkauksia, hän sanoo.

Wellingiä ihmetyttää, miksi juuri hiihtoreitin kohdassa, jossa vauhti on kova, täytyi olla aivan vieressä tolppa.

– Paikka oli kyllä kieltämättä vähän vaarallinen, hän sanoo.