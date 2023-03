Marko hyppäsi siniseen Toyota Avensikseen ja katosi – poliisi kaipaa havaintoja

Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää havaintoja Lohjalla kateissa olevasta miehestä.

Viimeisin havainto 58-vuotiaasta Marko Kytölästä on tehty Virkkalassa maanantaina 20. helmikuuta, eikä häneen ole sen jälkeen saatu yhteyttä. Hän on todennäköisesti liikkeellä sinisellä vuosimallin 2005 Toyota Avensiksella, jonka rekisterinumero on BMG-389.

Miehellä on viimeisimmän havainnon mukaan yllään mustat housut ja musta takki sekä takin alla musta pusero.

Reaaliaikaiset havainnot miehestä voi ilmoittaa hätänumeroon 112. Muut vihjeet voi lähettää poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai ne voi kertoa jättämällä viestin vihjenumeroon 0295 413 031.

Poliisin tämän hetkisten tietojen perusteella katoamiseen ei epäillä liittyvän rikosta.