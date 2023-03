USU: Supon mukaan Suomesta on lähtenyt äärioikeiston kannattajia sotimaan Ukrainaan

Sotaan on lähtenyt kymmeniä vapaaehtoisia Suomesta, Supo on kiinnostunut vain muutamasta.

Ukrainan sodassa on taistellut kymmeniä suomalaisia. Nämä Ukrainan joukot valmistelivat howitzeria laukaisukuntoon lähellä Bahmutia 2. maaliskuuta.

Ukrainan sotaan on osallistunut arvion mukaan kymmeniä Suomesta lähteneitä vapaaehtoisia, heidän joukossaan yksittäisiä äärioikeiston kannattajia. Näin sanoo suojelupoliisin viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Milla Meretniemi Uutissuomalaiselle.

Meretniemen mukaan konfliktialueella vietetty aika, taistelukokemus, viholliskuvan koventuminen ja verkostoituminen sota-alueella muiden ääritoimijoiden kanssa ovat potentiaalisia radikalisoitumisuhkia.

Supo korostaa olevansa kiinnostunut vain niistä Ukrainaan lähteneistä, joiden se tietää kannattavan jotain ääri-ideologiaa tai pyrkivän kohottamaan kykyä väkivaltaan.

– Valtaosa lähtijöistä ei siis ole kansallisen turvallisuuden näkökulmasta kiinnostavia, Meretniemi sanoo ESS:lle.

Koillis-Ukrainassa vapaaehtoisena neljä kuukautta sodan alkuvaiheessa taistellut Ralf Sirén sanoi Ilta-Sanomille, että Ukrainassa taistelevien ulkomaalaisten joukossa oli yhteiskunnan koko kirjo ja ihmisiä hyvin erilaisista taustoista.

– Se joukkue josta silloin kesän jälkeen Ukrainasta lähdin, on vuoden aikana ottanut isoja tappioita. Kun minä lähdin, niin siitä porukasta oli silloin noin 20 prosenttia haavoittunut tai kaatunut. Tänä päivänä tuo prosentti on jo lähemmäs 50. Useita kavereita on haudattu.

Sirénin mukaan moni sotaan lähtenyt suomalainen on sittemmin palannut Suomeen.

– Jotkut ovat lähteneet taas Ukrainaan, ja osa on yhä haavoittuneena.

Sirén kertoo, että käytännössä kaikilla sodasta palanneilla on jonkinlaisia henkisiä haavoja: monella on diagnosoitu traumaperäinen stressihäiriö. Hän ei usko, että kukaan pystyy palaamaan sodasta täysin samanlaisena kuin oli sinne lähtiessä.

Hän luettelee yleisellä tasolla, mitä Suomen Ukraina-veteraanit nyt kokevat: ahdistusta, eristäytymisen tarvetta, painajaisia ja keskittymisvaikeuksia.

Meretniemi sanoi Uutissuomalaiselle, että Supon tiedossa ei ole yhtään vahvistettua tapausta, jossa Ukrainan sotaan osallistunut Suomen kansalainen olisi kuollut.

Alla oleva video: Ukrainassa taistellut Ralf Sirèn kertoo kokemuksistaan (24.2.2023).