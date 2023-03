Mika Aaltolan kolumni: Pahin saattaa olla vielä edessä

Maailmanjärjestyshaaste on syvenemään päin. Skenaario on pahin mahdollinen, mutta juuri siksi siihen on syytä varautua, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Me emme ole vielä varjojen laakson pohjalla. Kyse ei ole ainoastaan Ukrainasta. Venäjän hyökkäys sinne on vain etiäinen yleisemmästä maailmanjärjestyshaasteesta. Ne eivät yleensä tapahdu ilman sarjaa sotia, joko peräjälkeisiä tai yhtäaikaisia. Suomen ja Pohjolan säilyminen vakaana vaatii paljon päättäväistä tekemistä, joka ei pääty Nato-jäsenyyteen.

Venäjä on radikalisoitunut historiasta tutuksi imperialistiseksi rauhanrikkojaksi. Se pyrkii määrätietoisesti järjestäytymään sotajalalle. Taloutta valjastetaan sodan sitkoiseen käyttöön. Virheitä se on tehnyt, mutta varmasti myös niistä oppinut. Tämä voidaan tehdä paljolti ilman rajoitteita tilanteessa, jossa maan ainoa todellinen oppositio on sotaoppositio. Sotaoppositio vaatii järeämpiä toimia ja syyttää eri tahoja Putinin hallinnossa sodan möhlimisestä. Paine ei siis ole mihinkään rauhanomaiseen, vaan päinvastoin yhä radikaalimpaan sotaponnistukseen. Eikä vain Ukrainassa, vaan Venäjä on omien sanojensa mukaan laajassa sodassa lännen kanssa. Siihen syöveriin se pyrkii raahaamaan muita mukaan.

Venäjä haluaa erityisesti saamaan Kiinan mukaan syvään haasteeseensa. Tämä tuottaa Kiinan johdolle runsaasti päänvaivaa. Kiinan talouskasvu on laskemaan päin koronan jälkimainingeissa. Samalla maa kärsii koronan jälkeistä sekä sisäistä että ulkoista luottamuspulaa. Maan yhteiskuntasopimus, joka perustui taloudellisen kasvuun ja ihmisten nostamiseen pois köyhyydestä, on vaikeuksissa. Väestökasvun kääntyminen rajuun laskuun seuraavana vuosikymmenenä asettaa myös rajoitteita suurvalta-aseman vääjäämättömälle nousulle. Alueellinen levittäytyminen houkuttelee vaihtoehtona. Kiinan valtapoliittinen mahti voi korostua, kun maailman talousjärjestelmä ei enää suosikaan läntisen tuotannon siirtämistä alhaisen regulaation ja halvemman työvoiman Kiinaan. Tuotantoa on alkanut siirtyä pois Kiinasta. Kiinan on haettava vaihtoehtoja, ja Venäjän aggressiivisella lännen haastamisella on omaa ideologista tenhovoimaansa.

Ydinaseet ovat uudelleen iso kysymys. Kylmän sodan jälkeen oli ajanjakso, jolloin ydinaseiden roolia pyrittiin supistamaan uusin sopimuksin. Nyt eletään yhä enemmän vailla sopimuksia. Vanhat ydinasevaltiot hakevat ydinaseelleen uusia käyttöjä. Uusia ydinasevaltioita on syntymässä. Kiina kehittää omaa pelotettaan. Venäjä on väläytellyt ydinaseensa käyttämistä ydinaseetonta valtiota kohtaan. Pohjois-Korea laajentaa ydinasekyvykkyyttään. Toinen hylkiö, Iran, on selkeästi matkalla kohti ydinasekyvykkyyttä samalla, kun se sortaa väestöään, auttaa hyökkäyssotaa käyvää Venäjää ja rahoittaa terroristisia toimijoita Lähi-idässä. Maailma on ajautumassa ydinasevarustelun ja lisääntyvän epävarmuuden kierteeseen. Ei ole ihme, että Suomi on hakeutumassa ydinasesateenvarjon suojaan. Varsin järkevää ydinasekiristyksen maailmassa.

Vakauttavia välineitä ei juuri ole. On vaikea paikata pyörän kumia liikkeessä, kun polkemisen vauhti vain kiihtyy. Ukrainassa haetaan rauhan rippeitä monen maan voimalla. Venäjän linja on ollut jo sodan alusta vuonna 2014 se, ettei Ukraina ole oikea maa, jonka kanssa voi suoraan neuvotella. Venäjä mainostaa totuudenvastaisesti Ukrainaa lännen imperialismin ja ylivaltapyrkimysten välineenä. Ukraina nähdään pahuuden vallassa olevana epävaltiona, jonka perimmäisenä tarkoituksena on tuhota venäläisen maailman yhtenäisyys. Venäjän tahto olla yksi keskeinen maailman napa on hyvin vahva. Se ei tule tunnustamaan Ukrainan oikeutta olla olemassa venäläisestä maailmannavastaan erillisenä. Venäjän näkökulmasta rauha voidaan saavuttaa vain ja ainoastaan Venäjän etupiirin hyväksymisellä Euroopassa. Suomessa ei kannata elää siinä kuvitelmassa, etteivät Ukrainan erityisratkaisut säteilisi koko naapurustoon.

Kirjoitan tätä Intian pääkaupungissa, New Delhissä. Kaupungissa on isoja turvallisuustapaamisia. Paikalla suurvaltojen ulkoministereitä. Intiassa, maailman väestörikkaimmassa demokratiassa, haaveillaan noususta suurvaltanavaksi. Kiinasta ollaan huolissaan. Ei niinkään Venäjästä, joka on tarjonnut energiaa ja aseita. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on etäinen eurooppalainen sota. Ukrainaa kohtaan tunnetaan kyllä solidaarisuutta. Tämä juontuu paljolti ukrainalaisten kyvystä kertoa omaa tarinaansa Venäjän kolonialismin ja imperialismin pitkäaikaisena kohteena. Tämä uppoaa mieliin Intiassa paljon paremmin kuin Ukrainan oikeus kuulua länteen. Länsi mielletään sen historiallisten tekojen kautta. Taistelussa maailman sydämistä ja mielistä on hyvä keskittyä siihen mikä toimii.

Ei Suomenkaan tarvitse kainostella oman kansallisen historiansa suhteen. Mekin olemme olleet Venäjän imperialismin kohteena. Saarnaaminen omasta erinomaisuudesta on puuduttavaa. Muiden opettaminen maailmanluokkaisuuden saavuttamisessa ei ole juurevaa, jos historiastamme poistetaan Venäjän meihin kohdistamat vainot ja sodat. Etupiirit ovat niiden jatke. Venäjän oikeus saada meidät etupiirinsä muuttuu oikeudettomaksi, jos historiamme kerrotaan niin kuin se on ollut. Lohduton totuus maastamme tuottaa samaistumista ja solidaarisuutta muualla maailmassa. Se estää myös vaarallisen napaisuusmallin viehättävyyttä. Suurvaltojen hallitsema maailma, jossa jokaisella on oikeutensa omaan valtapiiriinsä, tuntuu äkkiseltään rationaaliselta vaihtoehdolta. Mutta se on myös oikeudeton. Se asettaa omasta oikeudestaan olemassaoloon kamppailevia kansakuntia sorron alle.

Maailmanjärjestyshaaste on syvenemään päin. Tämä skenaario on pahin mahdollinen, mutta juuri siksi siihen on syytä varautua. Tehdä kaikki, mikä omissa käsissä, estämään sen syöverin laajentuminen Baltian–Pohjolan alueella. Nyt vaaditaan kärsivällisyyttä. Tuleva vuosikymmen ei ehkä ole kansainvälisten sotien leviämisen näkökulmasta rauhanomaisin. Tämä synkkä skenaario asettaa puitteet myös liittolaissuhteiden synnyttämiselle. Erilaisia maita, jotka toimivat portinvartijoina Nato-jäsenyydelle, on syytä taktisesti kuunnella. Pienemmän pahan logiikka olisi syytä pitää kansallisen etumme keskiössä. Nyt ei ole kysymys sen tai tämän maan oikeusvaltiokehityksen ohjaamisesta, vaan radikaalin epävarmuuden leviämisen patoamisesta, sodan mahdollisuuden kasvaessa laajasti. Voi hyvinkin olla yhdestoista hetki, juuri ennen kuin on liian myöhäistä.

Lähestyviä eduskuntavaaleja käydään kuin maailma ympärillämme ei olisi muuttunut. Suomen tasavaltojen ajan jaksoja värittävät geopoliittiset muutokset. Nyt sellainen on tapahtumassa. Se ei siis ole vähäpätöinen asia vailla sisäpoliittista merkitystä. Haasteet eivät ainoastaan ole ulkoisia, vaan myös ulkoisiin lomittuen sisäisiä. Väestöpyramidi on keikahtanut. Koulutustasomme on laskussa. Eriytyminen Suomen eri osien välillä on kasvussa. Nämä vaaralliset kehityskaaret liittyvät myös Suomen suojassa pitämiseen.

Parasta viime vuosina on ollut yhteinen laaja näkemys turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Ratkaisuja on viety lävitse puolueiden välisellä yhteisymmärryksellä. Kun mietimme hallitusvaihtoehtoja, olisi hyvä pitää mielessä, että elämme epävarmuuden aikoja, jolloin kansallinen selviytyminen ja Suomen suojassa pitäminen on keskeistä. Yhteismielisyyden varmistaminen saattaisi vaatia hallitusta, jossa on edustettuina kaikki puolueet, jotka ovat Suomen suunnasta yhtä mieltä.

Kärsivällisyyttä tarvitaan. Ennenaikaiset hätäratkaisut, esimerkiksi epätoivoiset neuvotteluratkaisut Venäjän aggression taltuttamiseksi, jäävät helposti vain vaarallisiksi välipysäkeiksi, jos Venäjä luisu syvemmälle sotakulttiin ei lopu. Venäjä laskee sen varaan, että sen tahto on vahvempi kuin demokratioiden. Sen uhrikyky laajempi. Sen ydinase peruseste päämäärätietoiselle demokratioiden vastatoiminnalle. Vaikka sota ei ole mennyt hyvin, Venäjä kokee voimaantumista luisuessaan syvemmälle. Se saanee lopulta myös liittolaisia, joiden intressissä on estää Venäjän häviö. Se pelaa upporikasta ja rutiköyhää, ja tämä strategia saattaa ajan mittaan pakottaa valintoja esimerkiksi Kiinassa. Lännen tuen vähittäisyys oli peräpelistä katsottuna virhe.

Aikaisempi globalisaatio on tulossa tiensä päähän. Tuotantoa yritetään siirtää lähemmäksi markkina-alueita, EU:hun ja Yhdysvaltoihin. Tämä tarkoittaa turvallisempia korkean teknologian tuotteita. Satsaukset puolustusteollisuuteen tulevat lisääntymään. Myös vaihtoehtoiset energianlähteet ovat nyt investointien kohteena.

Varjojen laakson pohjalla emme vielä ole. Mutta tilanteessa on myös tilaisuuksia ja mahdollisuuksia Suomen kaltaiselle maalle, jos ymmärrämme uuden tasavallan juonen. Strateginen näkemys vaatii sijoituksia infrastruktuuriin erityisesti läntisille rajoillemme Pohjanlahdelta Ruotsin ja Norjan rajoille. Se vaatii myös pohjoisen ja idän pitämistä elinvoimisina. Kun puhumme turhauttavan mekaanisesti leikkauslistoista talouden tasapainottamiseksi, olisi tärkeää jos näkemyksemme ulottuisi myös tasavallan vaatimiin uudistuksiin ja satsauksiin.

Asioilla olisi syytä olla tärkeysjärjestyksensä, jota määrittelee Suomen suojassa pitäminen ja määrätietoinen sekä strateginen rakentaminen. Ajat eivät ole hyviä, mutta on syytä pitää Pohjola vakauden linnakkeena radikaalin epävarmuuden kasvaessa.