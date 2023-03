Kuuntele aamun tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Yhdysvallat: Suomen ja Ruotsin ”tanssi­askeleet” Natoon eivät ole pää­murheemme

Yhdysvallat keskittyy enemmän siihen, että Suomi ja Ruotsi saadaan kumpikin Naton jäseniksi, kuin jäsenyyden toteutumiseen samanaikaisesti, sanoi Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden tiedottaja John Kirby lehdistötilaisuudessa torstaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Suomesta ja Ruotsista tulee mahtavia Nato-liittolaisia, Kirby sanoi.

– Mitä tulee toiseen kysymykseenne koreografiasta, meille on tärkeää, että kummastakin kansakunnasta tulee Nato-liittolaisia. Siihen vaadittavat tanssiaskeleet [Texas two-step] – – se ei ole päähuolemme.

ISW: Venäjä vaikuttaa huolestuneen Serbian tuen menettämisestä

Venäjän viranomaiset vaikuttavat huolestuneen perinteisen liittolaisensa Serbian loittonemisesta rinnaltaan, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) torstain päivittäiskatsauksessaan.

Venäjän ulkoministeriön viestintäpäällikkö Marija Zaharova kutsui torstaina "syvästi huolestuttavaksi" raportteja, joiden mukaan Serbian viranomaiset olisivat salaa toimittaneet raketinheitinjärjestelmien ammuksia Ukrainalle.

Venäläinen uutissivusto Mash väitti maanantaina, että 3 500 serbialaisen asevalmistajan Krušikin rakettia olisi toimitettu välikäsien kautta Ukrainaan, mutta valmistaja ei välttämättä tiennyt, mihin ne päätyivät.

Serbian presidentti Aleksandar Vucic antoi ymmärtää tällä viikolla Politico-lehden haastattelussa, että hänen maansa tasapainoilu Euroopan unionin ja Venäjän välillä pitänee pian lopettaa ja puoli valita selvästi.

Yhdysvaltojen mukaan Kiina ei ole toistaiseksi päättänyt toimittaa aseita Venäjälle

Yhdysvalloilla ei ole tiedossa viitteitä siitä, että Kiina olisi päättänyt toimittaa aseita Venäjälle, sanoo Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden tiedottaja John Kirby.

Kirbyn mukaan mahdollisuus siihen on kuitenkin yhä pöydällä.

Yhdysvallat on varoittanut Kiinaa ryhtymästä aseistamaan Venäjää, joka vuosi sitten hyökkäsi Ukrainaan. Asiantuntijat ovat arvioineet, että Kiinan päätöksellä aseistaa Venäjää voisi olla merkittävä vaikutus sotaan.

Kiina on jyrkästi kiistänyt väitteet, joiden mukaan se harkitsisi Venäjän aseistamista. Kiina ei ole tuominnut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan muttei ole myöskään ilmaissut tukeaan.

Kirby kertoi myös, että Yhdysvallat aikoo ilmoittaa perjantaina uudesta aseapupaketista Ukrainalle. Yhdysvaltojen tuleva ilmoitus ajoittuu samaan ajankohtaan, kun Saksan liittokansleri Olaf Scholz vierailee Valkoisessa talossa presidentti Joe Bidenin luona.

Tass: Moskovan alueella räjähti yöllä - saattoi olla drone

Venäläinen uutistoimisto Tass uutisoi yöllä Kolomnan kaupungissa Moskovan aluehallinnolla tapahtuneesta räjähdyksestä. Kolomna sijaitsee hieman yli 100 kilometrin päässä Venäjän pääkaupungista Moskovasta.

Tassin mukaan kyseesä oli todennäköisesti ilmassa räjähtänyt drone, eli miehittämätön ilma-alus, mutta paikallisviranomaisten mukaan sen jäänteitä ei ole vielä löydetty.

Eilen Kolmonassa ammuttiin puolen päivän aikoihin paikallisviranomaisten mukaan alas kaasunjakelulaitoksen lähellä lentänyt toinenkin drone.

Kolomnan öisestä räjähdyksestä on levinnyt sosiaalisessa mediassa paljon oletettua kuvamateriaalia. Yhdessä kuvista kaupungin taivaalla näkyy korkea savupilvi.

Kuvan todellista alkuperää ei ole voitu vahvistaa.

Linja-autoliikenteen ja huoltokorjaamoiden työriidan sovittelu jatkuu

Linja-autoalan ja huoltokorjaamoiden työriidan sovittelua jatketaan taas aamupäivällä. Asiasta kertoi sovittelija Jukka Ahtela Twitterissä eilen.

Työriidan osapuolina ovat Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto (AKT) sekä Autoliikenteen Työnantajaliitto (ALT).

Parhaillaan käynnissä olevan bussilakon on määrä jatkua ensi viikon perjantaihin asti, elleivät osapuolet pääse sitä ennen sopuun.

Oikeus­ministeriö: Capitol-hyökkäyksessä loukkaantuneiden poliisien tulee voida haastaa Trump oikeuteen

Poliisit ja muut Capitol-hyökkäyksessä loukkaantuneet voivat haastaa Yhdysvaltain edellisen presidentin Donald Trumpin oikeuteen, linjasi oikeusministeriö torstaina.

Kyse on mielipiteestä, ei päätöksestä, mutta ministeriö lausui asiasta tuomioistuimen pyynnöstä.

Trump oli tapahtumien aikaan väistyvä mutta yhä istuva presidentti. Hänen kannattajansa tunkeutuivat 6. tammikuuta 2021 joukolla kongressitaloon, jossa kongressi oli vahvistamassa Joe Bidenin voittoa Trumpista edellisen syksyn vaaleissa.

Levottomuuksissa loukkaantuneet haluavat haastaa Trumpin oikeuteen, koska he syyttävät tätä kannattajiensa yllyttämisestä väkivaltaiseen hyökkäykseen.