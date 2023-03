Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Tekoäly esittelee Rkp:n

Rkp eli Suomen ruotsalainen kansanpuolue on suomalaisille puolueena tuttu, koska se on ostanut valtioneuvostosta itselleen omat, nimikoidut penkit ja on siksi aina hallituksessa, kirjoittaa kolumnisti Jyrki Lehtola puolueita ruotivassa sarjassaan.

