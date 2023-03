Bussilakko alkoi, koittiko takseille tilipäivä? Kuskit täräyttävät rehellisen vastauksen

Keskiviikkona alkanut bussilakko vei monelta kyydin alta. Taksit olivat valmiina iskemään kiinni uusiin asiakkaisiin.

Keskiviikkona alkanut lakko iski jäihin bussiliikenteen ympäri Suomen. Esimerkiksi Helsingissä talliin jäi tänään suurin osa päivän vuoroista.

Millaisen tilipäivän työtaistelu tarjosi taksikuskeille? Ilta-Sanomat jalkautui kysymään asiaa alkuillasta Helsingin keskustan tolpille.

Pettymys on enemmän kuin aistittavissa heti ensimmäisen auton ratin takaa.

– Odotukset olivat suuremmat kuin todellisuus, kuski huikkaa.

Sitten vieressä kilkahtaa näyttö. Uusi asiakas odottaa kyytiä. Ehkä se piristää vähän päivää.

Taksit lähtivät toiveikkaana matkaan keskiviikkona.

Seuraavasta pirssistä ei ole tarjolla sen positiivisempia kuulumisia.

– Ihan huono, ei ole ollut mitään vaikutusta, Tikkurilan suunnalta päivän ajan ihmisiä noutanut taksari tuikkaa.

Saman tunteen jakavat kuulemma muutkin tutut kuskit.

– Oli odotukset, että nyt on kyytiä, mutta ei.

Kilpailu asiakkaista on toki entistä ankarampaa, etenkin pääkaupunkiseudulla, sen nimettömäksi jättäytyvä ammattikuskikin myöntää. Kyytiin nousijoita ei vaan riitä tasaiseksi virraksi jokaiselle keltavilkulle.

– Moni on varmasti jäänyt etätöihin ja kulkenut kavereiden kimppakyydillä, ajuri tuumaa.

Lakko jatkuu silti huomennakin. Millaisia terveisiä kuljettaja lähettäisi kuljetusta vaille jääneille.

– Taksit kulkee aina.

Osa bussivuoroista liikkui Helsingissä lakosta huolimatta.

Päärautatieaseman viereisen ravintolan vierustalla vartovassa taksijonossa tunnelmat ovat aivan päinvastaiset.

– On ollut tosi hyvin asiakkaita, etenkin aamulla! nuori kuski lausahtaa paikaltaan.

Takana työvuoronsa juuri aloittanut Kaarlo Hjerpe, 69, suhtautuu kiivaaseen päivään huomattavasti rauhallisemmin mielin. Eläkeläismies on nähnyt monet lakot ja muutenkin kiireisimmät ajot ovat jo takanapäin.

– Tulee mitä tulee, 40 vuotta taksia ohjastanut konkarikuski tuumaa tulevan illan odotuksista.

Kaarlo Hjerpe on kuskannut asiakkaita yli 40 vuoden ajan.

Edeltävällä ”päivämiehellä” Hjerpe toteaa kyllä olleen hieman tavallista enemmän vientiä.

Lisäliksasta kannattaa nauttia kun vielä voi, sillä ilo voi jäädä hyvinkin lyhytaikaiseksi.

– Suurin piikki näkyy yleensä ihan lakon alussa. Ei tässä hirveitä voi odottaa jatkolta, Hjerpe puhuu vuosikymmenten kokemuksella.

Poikkeustilanteeseen on varauduttu koko alalla.

– On tämä ollut tiedossa. Meilläkin autoja on ollut ilmeisesti lähes tuplasti enemmän liikenteessä, vastikään taksarihommiin hypännyt Emil Berndtson kommentoi.

Parikymppisen Berndtsonin työvuoro on juuri startannut, joten tulevasta saldosta on vielä paha sanoa mitään. Aineksia tavallista parempaan tulokseen on kuitenkin näkyvillä.

– Kaupungilla on selvästi tavallista enemmän jengiä liikkeellä.

Emil Berndtsonin mielestä taksikuskin työ on ”ihan leppoisaa”. – Todella mukavaa. Joskus voisi olla lyhyemmät odotteluajat, etenkin yöllä, mutta sekin on asenteesta kiinni.

Postitalon edustalla yksinäinen vosikka odottaa kyytiläisiä – ja kuljettajaa.

Nawab Akberkhan astelee pian paikalle kaupasta eväät sylissään. Ohjastajalla on ollut selkeä tavoite päivään, mutta siitä on jääty noin sadan euron päähän.

– Ihan ok arkipäivä kuitenkin.

Linja-autojen seisahtaminen on näkynyt ”jonkin verran” asiakasmäärissä.

– Ennakkotilauksia on tehty enemmän, etenkin lentokentälle. Sama homma myös huomenna.

Nawab Akberkhan aloitti taksikuskina koronan aikaan. – Ihan hyvä ammatti, asiakaspalvelijana työuransa tehnyt mies peukuttaa.

Akberkhanin 11,5-tuntinen työpäivä on lähes taputeltu. Viimeinen puolituntinen hoituu suklaapatukan voimalla. On aika päästä mies viimeiselle toiveikkaalle kierrokselle keskustaan.

– Toivottavasti ehtisin saamaan vielä yhden asiakkaan.