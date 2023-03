Unkarin presidentti kannattaa Suomen ja Ruotsin liittymistä Natoon

Unkarin parlamentti käsittelee asiaa keskiviikkona.

Unkarin presidentti Katalin Novákin mukaan päätös on monimutkainen ja sillä on vakavia seurauksia.

Unkarin presidentti Katalin Novák kannattaa Suomen ja Ruotsin liittymistä Natoon. Hän kertoo asiasta Facebook-sivullaan.

Unkarin parlamentti on aloittanut keskustelun Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä keskiviikkona kello 10. Novákin mukaan päätös on monimutkainen ja sillä on vakavia seurauksia.

– Kantani on selvä: tämänhetkisessä tilanteessa Suomen ja Ruotsin liittyminen on oikeutettu. Luotan, että parlamentti tekee viisaan päätöksen mahdollisimman nopeasti.

Nato-maista vain Unkari ja Turkki eivät ole hyväksyneet Suomen ja Ruotsin liittymistä sotilasliittoon.