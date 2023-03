Kommentti: Orbanin valtuus­kunta on tervetullut kahville ja kampa­viinerille – anteeksi­pyyntöjä Unkarille ei ole syytä tarjoilla

Suomen ja Ruotsin arvostelu Unkarin demokratian ja oikeuslaitoksen tilasta on ollut oikeutettua, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Suomi ja Ruotsi ovat viime vuosina olleet Unkarin kovimpien arvostelijoiden joukossa. Aiheena on ollut – ja hyvästä syystä – Unkarin demokratian ja oikeuslaitoksen alennustila.

Suomi ja Ruotsi eivät ole yksin arvostelussaan. Euroopan komissio ja parlamentti ovat huolissaan Unkarin ajautumisesta pääministeri Viktor Orbanin itsevaltiuteen. Ja yhteisestä potista maksettujen EU-varojen väärinkäytöstä. Monet muut jäsenmaat, mukaan lukien Saksa ja Ranska, ovat liittyneet arvostelijoiden joukkoon.

Suomi ja Ruotsi hakevat puolustusliitto Naton täysjäsenyyttä, mutta maiden liittymisasiakirjojen ratifiointi jumittaa yhä edelleen Unkarissa ja Turkissa. Ratifiointikäsittely Unkarin parlamentissa alkoi keskiviikkona, mutta äänestystä asiassa odotetaan vasta myöhemmin. Milloin? Kuka tietää.

Onko Suomen ja Ruotsin Nato-tie kytköksissä maiden Unkaria kohtaan esittämään kritiikkiin?

Epäilemättä.

– Kuinka nämä maat voivat odottaa nopeaa ja reilua päätöksentekoa, kun me saamme kuulla vain siitä, ettei Unkarissa ole demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, median vapautta eikä oikeuslaitoksen riippumattomuutta? Kaikki tämä on valhetta, sanoi Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto tuoreessa SVT:n haastattelussa.

Nopeaa ja reilua Nato-jäsenyyden ratifiointia ei siis nähtävästi ole luvassa, elleivät Suomi ja Ruotsi jollakin tavalla pehmennä Unkarin arvostelua tai vedä sitä takaisin.

Ehkäpä ensi viikolla Suomeen ja Ruotsiin saapuvat Unkarin parlamenttivaltuuskunnat odottavat jonkinlaista anteeksipyyntöä molemmilta mailta näistä ”valheista”.

Tervetuloa vaan kahville ja kampaviinerille, ne saavat riittää. Suomen ei ole syytä antaa yhtään periksi keskeisistä eurooppalaisista arvoista, joihin Unkari on itsekin sitoutunut liittyessään EU:n jäseneksi.

Taustalla eivät vaikuta ainoastaan Orbanin hallituksen kokemat loukkaukset. Taustalla on iso kasa rahaa.

Viime syyskuussa EU päätti jäädyttää 7,5 miljardin euron arvosta Unkarille kohdistuvia koheesiovaroja. Summa vastasi noin kolmannesta Unkarille osoitetuista koheesiotuista. Tukien tarkoitus on jalo: ne pyrkivät vähentämään unionin jäsenvaltioiden välistä taloudellista eriarvoisuutta.

Viime joulukuussa EU puolestaan pääsi sopuun Ukrainalle myönnettävästä 18 miljardin euron tukipaketista. Pakettia jumittanut Unkari onnistui kiristämään muilta EU-mailta myönnytyksiä: jäädytettyjen koheesiorahojen määrä putosi 6,3 miljardiin euroon.

Samassa kokouksessa EU-maat hyväksyivät Unkarin suunnitelman koronapandemian toipumisrahaston käytöstä. Unkarin 5,8 miljardin euron osuus tästä rahastosta on ollut jäädytettynä yli puolitoista vuotta.

Syntyi sopu siitä, että Unkari voi kuitata itselleen nämä 5,8 miljardia euroa sillä ehdolla, että hallitus vie maaliin saakka 27 uudistusta. Niiden keskeinen tavoite on kitkeä korruptiota ja estää siten EU-varojen väärinkäyttöä sekä tukea oikeuslaitoksen riippumattomuutta.

Uudistuksia ei ole toteutettu EU:n toivomalla tavalla.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden viivyttäminen on Orbanin tapa ilmaista vastalauseensa Unkarin kipeästi tarvitsemien rahojen jäädytyksistä. Helsinkiin ja Tukholmaan lähetettävät valtuuskunnat haluavat todennäköisesti myös keskustella siitä, voisivatko Suomi ja Ruotsi vaikuttaa näiden rahojen sulattamiseen syväjäästä.

Sellaista palvelusta ei kannata tehdä pääministerille, joka toimii Euroopassa Moskovan asiamiehenä. EU-rahat ja Nato-asiakirjat on pidettävä erillisinä asiakokonaisuuksina, vaikka Orban yrittää koplata niitä yhteen.

Suomen ja Ruotsin täysjäsenyys vahvistaa merkittävästi Naton puolustusta Itämerellä, Baltiassa ja arktisilla alueilla. Hankaloittamalla ratifiointia Orban palvelee Venäjän etua.

EU ja Nato kuitenkin tarvitsevat Unkaria, sillä niiden keskeiset päätökset vaativat jäsenmaiden yksimielisyyttä.

Toistaiseksi Unkari on ollut mukana EU:n pakoterintamassa Venäjää vastaan. Tästäkin Orban on vaatinut maksun.

Unkari muun muassa saa edelleen ostaa Venäjältä putkiöljyä, jota ei asetettu pakotteiden piiriin. Unkari sai poikkeuksen myös venäläisen maakaasun tuontiin. Venäläinen Rosatom saa edelleen laajentaa kahdella uudella reaktorilla unkarilaista Paksin ydinvoimalaa.

Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto vieraili Turkissa 27. helmikuuta.

Orbanin Unkari on merkillinen lapsi. Sillä on napanuora sekä Brysseliin että Moskovaan. Unkari on osa Eurooppaa ja EU:n taloutta, mutta henkisesti lähellä Vladimir Putinin venäläistä maailmaa konservatiivisine arvoineen. Ulkopolitiikkaansa se koordinoi läheisesti myös kolmannen itsevaltaisesti hallitun maan kanssa: Turkin.

Väitöskirjatutkija Annastiina Kallius pohti Unkarin asemaa kiinnostavasti Yle Radio 1:n Ykkösaamussa keskiviikkona. Hänen mukaansa Unkari on kokoaan isompi valtio siksi, että siellä tiivistyy EU:n ”valuvika”: rakenteellinen jännite rahan ja arvojen välillä.

– Euroopan unionihan on alun perin rahaliitto eli talousliitto. Arvokeskustelu Eurooppaan liittyen on tullut vasta myöhemmin siihen päälle, Kallius sanoi.

Keskustelua tästä jännitteestä pitäisi käydä laajasti myös muiden maiden kohdalla.

– Sen takia [Unkaria] ei kannata eristää EU:n ongelmalliseksi nurkaksi vaan ymmärtää EU:lle keskeisenä identiteettikysymyksenä.

Pointti on hyvä. Ongelma on laaja ja se koskee myös muun muassa Puolaa. Venäjän hyökkäyssota ja Puolan vahva asema Ukrainan tukijana ovat kuitenkin tehneet Puolasta entistä paljon hyväksyttävämmän kumppanin ja liittolaisen.

Miten siis ratkaista tämä ristiriita? Siinä on EU:lle pohdittavaa pitkäksi ajaksi, mutta sellaiseen keskusteluun ei taida tässä akuutissa turvallisuustilanteessa olla tilaa.