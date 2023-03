Kokenut kirurgi kertoo olleensa oikeudessa eri mieltä fyysisistä todisteista. Toinen puolustuksen kutsuma asiantuntijatodistaja arvioi, että Auerin tapaus toi päivänvaloon Suomen oikeusjärjestelmässä kytevän ihmisoikeus- ja oikeusturvapommin.

Kohuttu Anneli Auerin tapaus asettui viime viikolla uuteen valoon, kun tuli julki, että Auerin lapset kertoivat valehdelleensa äitinsä ja tämän entisen miesystävän Jens Kukan väitetyistä hirmuteoista. Helsingin Sanomat ja Iltalehti uutisoivat asiasta ensimmäisenä perjantaina.

Ilta-Sanomien haastattelemat oikeudessa kuullut asiantuntijatodistajat paljastavat nyt erikoisia yksityiskohtia tapauksen oikeuskäsittelystä ja siitä julkisuuteen annetuista tiedoista. Turun hovioikeuden antaman tuomion julkisen selosteen mukaan lääketieteen asiantuntijat olivat yksimielisiä arpi- ja vammalöydöksistä. Selosteessa sanotaan, että vammojen synnylle ei esitetty uskottavampaa selitystä kuin lasten kertomukset – ne samat, jotka he ovat nyt pyörtäneet.

Todellisuudessa oikeudessa kuultiin puolustuksen kutsumana todistajana lastenkirurgian dosentti Harry Lindahlia kahteen otteeseen. Vuosikymmeniä lasten suolistosairauksien parissa työskennellyt ja sittemmin eläkkeelle jäänyt Lindahl kertoo nyt Ilta-Sanomille olleensa arpien synnystä alun alkaen eri mieltä toisen tapauksessa kuullun lääkärin, Minna Joki-Erkkilän kanssa.

– Olen nähnyt lääkärin lausunnot. Olen eri mieltä fyysisistä todisteista, Lindahl kommentoi.

Lastenkirurgian dosentti Harry Lindahlia kuultiin Auer-oikeudenkäynnissä Satakunnan käräjäoikeudessa Porissa 25. syyskuuta 2013. Kuvassa Lindahl ennen käräjäoikeuden istuntoa.

Lastenkirurgian dosentin mielestä arvet eivät viitanneet siihen mekanismiin, johon tuomio osittain perustui.

– Minun käsittääkseni tällaisia arpia ei voi tulla niin kuin syytteessä oli kuvattu. Tyypillinen syy tämänkaltaisten arpien synnylle on krooninen ummetus, Lindahl sanoo.

Ilta-Sanomat kertoi vuonna 2013, että Lindahl oli kutsuttu esittämään vasta­todistelua erikois­lääkäri Minna Joki-Erkkilän todistus­teemoihin. Joki-Erkkilä kertoi oikeudelle lasten vammoista, niiden syistä ja lasten kertomusten luotettavuudesta.

Aamulehti ja Satakunnan Kansa uutisoivat vuonna 2013 Hymyn julkaisemista tiedoista, joiden mukaan käräjä­oikeuden tuomio perustui ratkaisevasti tamperelaisen naisten­tautien ja synnytysten erikois­lääkäri Minna Joki-Erkkilän näkemyksiin. Joki-Erkkilä työskentelee lasten oikeus­psykiatrian yksikössä Tampereen yli­opistollisessa sairaalassa.

Ilta-Sanomat tavoitti Joki-Erkkilän, mutta hän ei halunnut kommentoida Auerin tapausta ja esiin tulleita uusia tietoja millään tapaa.

Erikoislääkäri Minna Joki-Erkkilä todisti Anneli Auerin oikeudenkäynnissä Satakunnan käräjäoikeudessa 24. syyskuuta 2013.

Auerin ja Kukan asianajaja Markku Fredman vahvisti Ilta-Sanomille jättäneensä perjantaina korkeimpaan oikeuteen vaatimuksen seksuaali­rikos­tuomioiden purkamisesta. Aikuisiksi kasvaneet sisarukset kertovat Helsingin Sanomien mukaan, että he sepittivät tarinat äidin ja entisen miesystävän teoista sijaisvanhempien painostuksen ja johdattelun vuoksi.

Turun hovioikeus langetti aiemmin miehensä murhasta syytetylle ja syyttömäksi todetulle Auerille vuonna 2013 seitsemän ja puolen vuoden tuomion lapsiin kohdistuneista rikoksista. Hovioikeus tuomitsi Kukan kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen.

Tapaus käsiteltiin aikanaan oikeudessa suurelta osin suljetuin ovin. Sekä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden että Turun hovioikeuden tuomion jälkeen julkisuuteen annettiin niukat julkiset selosteet. Oikeuden mukaan asianomistajien kertomusten luotettavuutta arvioitiin asiantuntijoiden lausumien ja lääkärintarkastuksessa tehtyjen havaintojen pohjalta. Vanhimman lapsen kertomus tuki Kukan ja Auerin syyttömyyttä. Lääkärintutkimuksissa hänessä ei havaittu löydöksiä, jotka viittaisivat häneen kohdistuneisiin rikoksiin.

Psykologian professori Pekka Santtila ja psykologian tohtori Katarina Finnilä laativat oikeudelle puolustuksen pyynnöstä satasivuisen lausunnon, jossa he arvioivat, että lasten kertomukset rikoksista olivat ”aika monen seikan perusteella kauttaaltaan epäluotettavia”.

Nykyään Åbo Akademin psykologian yliopistonlehtorina ja aikuisten psykoterapeuttina työskentelevä Finnilä pitää Auerin tapausta esimerkkinä siitä, kuinka hataralla pohjalla Suomen oikeusjärjestelmä on lapsia koskevien rikosepäilyjen tutkinnassa.

– Suomen järjestelmässä on ihmisoikeus- tai oikeusturvapommi, jonka tämä tapaus toi päivänvaloon. Ulkomailla on ihmetelty, miten Suomen järjestelmä voi olla niin pahasti vastoin syytetyn oikeusturvaa, Finnilä kuvailee.

Psykologian tohtori Katarina Finnilä todisti Auer-oikeudenkäynnissä Satakunnan käräjäoikeudessa 2. lokakuuta 2013.

Suomessa ongelma on Finnilän mukaan se, että rikosepäilyjä tutkitaan poliisin pyynnöstä oikeuspsykiatrisissa yksiköissä, jolloin samat ihmiset ensin avustavat poliisia, sitten syyttäjää ja menevät lopulta oikeuteen puhumaan oman työnsä puolesta.

– Miten he, jotka ovat itse haastatelleet ja tutkineet lapsia, voivat objektiivisesti sanoa, että meidän tutkimus on hyvin tehty? Asiantuntijayksiköissä voi olla töissä ihmisiä, jotka ovat vastavalmistuneita, eikä heillä ole välttämättä laajaa, syvällistä ja tieteellistä osaamista.

Finnilä on työurallaan työskennellyt sekä puolustuksen asiantuntijana että myöhemmin syyttäjän apuna esitutkinnassa. Kun hän oli siirtymässä pois oikeuspsykologin työstä, Anneli Auerin puolustus pyysi häntä asiantuntijatodistajaksi.

– Olen käytännössä kokenut sen, että kun on oikealla puolella, niin kohdellaan aivan eri tavalla. Kun olet puolustuksen puolella, mustamaalataan, kyseenalaistetaan ja ihmetellään, saatko työstä rahaa. Kohtelu oikeudessa on hyvin epäasiallista, jopa törkeää.

Finnilän mukaan ulkomailla on ihmetelty, miten suomalaisessa järjestelmässä syyttäjä, poliisi ja lastenpsykiatrian yksikkö istuvat lapsia kohdistuneiden rikosten tutkinnassa samoissa palavereissa, jakavat tietoa ja rakentavat tapausta yhdessä.

– Lain mukaan asiantuntijatodistajan pitäisi olla prosessin ulkopuolelta. Todellisuudessa asiantuntija tulee meillä todistamaan vain siitä, kuinka hyvin hänen työryhmänsä on toteuttanut lapsen kuulemisen.

Psykologian professori Pekka Santtila Auer-oikeudenkäynnissä Satakunnan käräjäoikeudessa Porissa torstaina 18. syyskuuta 2013.

Hän on yhä ihmeissään siitä, kuinka hänen ja Santtilan lausuntoa kyseenalaistettiin. Hän ei ole yllättynyt siitä, että aikuisiksi kasvaneet lapset ovat nyt pyörtäneet puheensa.

– Olimme senioreita ja opettaneet syyttäjän käyttämiä Tyksin psykologeja. Olimme tehneet väitöskirjan ja tutkimusta toisin kuin he. Silti meidän lausuntomme otettiin vastaan kouriintuntuvalla tavalla eri tavoin.

Santtila ja Finnilä ottivat oikeudessa kantaa myös erikoislääkäri Joki-Erkkilän päätelmiin.

– Sitä ihmeteltiin, miten psykologi voi sanoa jotain lääkärinlausunnosta. Mutta idea ei ole varsinainen substanssi, vaan se, miten ajatellaan empiirisesti ja miten käytetään tilastoja. Siinä kuka tahansa ammattilainen voi tehdä virheitä, Finnilä sanoo.

Finnilä sanoo, että Auerin ja Kukan tuomioiden esiin tuomat ongelmat Suomen oikeusjärjestelmässä ovat syy siihen, ettei hän halua enää toimia entisessä työssään asiantuntijatodistajana.

– Olen varma, että syyttömiä ihmisiä on tuomittu lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista Suomessa aikaisemmin. En halua itse syyllistyä tai olla myötävaikuttamassa sellaiseen.

” Olen varma, että syyttömiä ihmisiä on tuomittu lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista Suomessa aikaisemmin. En halua itse syyllistyä tai olla myötävaikuttamassa sellaiseen.

Psykologian yliopistonlehtori arvioi, että Suomessa on tullut lapsiin kohdistuneista rikoksista paljon tuomioita, jotka ovat perustuneet pelkästään lapsen kertomaan.

– Harvemmin on mitään muuta näyttöä. Oikeudessa käsitellään asiantuntijalausuntoja ikään kuin ne olisivat muuta riippumatonta näyttöä, mutta eivät ne sitä ole, koska samat ihmiset lausuvat omasta työstään.

Finnilän mukaan Suomessa on huolehdittu hyvin lapsen oikeusturvasta, mutta syytetyn oikeusturva on jäänyt heikommille jäille. Hän kuvailee Suomea ”viranomaisuskovaiseksi”: meillä kaikki luottavat heihin, joilla on virkavastuu.

– On kuitenkin niin paljon tekijöitä, jotka vaikuttavat objektiivisuuteen. Meillä pitäisi olla enemmän riippumattomia tahoja, eikä enemmän viranomaisyhteistyötä. Kyse on kuitenkin inhimillisestä päätöksenteosta, jolloin virheisiin on valtavasti mahdollisuuksia.

Finnilä toivoo, että salaiseksi määrätty oikeudenkäyntimateriaali tulisi julkiseksi. Silloin oikeusprosessissa tehdyt virheet tulisivat näkyviin ja niistä voitaisiin oppia.

– Silloin jokainen voi paremmin ymmärtää itse, mistä tässä on ollut kyse. Kuka tahansa voi leimata minut hulluksi tai salaliittoteoreetikoksi, koska ei pääse tarkastamaan väitteitäni siitä syystä, että kaikki lapsiin kohdistuneet jutut on määrätty salaisiksi.