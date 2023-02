Kuuntele päivän tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Vastaamon tieto­murrosta epäilty Julius Kivimäki saapui oikeuteen hymyilevänä

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on vanginnut Suomeen Ranskasta luovutetun, psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäillyn 25-vuotiaan Julius Kivimäen.

Kivimäki vangittiin todennäköisin syin epäiltynä useista rikoksista.

Epäillyt rikokset ovat törkeän kiristyksen yritys, törkeä tietomurto, törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen sekä kiristys ja kiristyksen yritys.

Lisäksi Kivimäki vangittiin epäiltynä Turussa tapahtuneista rikoksista, joiden nimikkeet ovat tietomurto, viestintäsalaisuuden loukkaus ja todistusaineiston vääristeleminen.

Kivimäki saapui rennon oloisena vangitsemisistuntoon. Hän ei peitellyt kasvojaan, vaan katsoi suoraan kameraan, kun media sai kuvata häntä hetken ennen istunnon alkua. Hänen kasvoillaan oli vieno hymy. Kivimäki harmitteli avustajalleen vitsaillen, ettei ehtinyt käydä parturissa.

Reuters: Pietarin lento­kenttä ja ilmatila avattu jälleen

Uutistoimisto Reutersin mukaan Pietarin Pulkovon lentokentälle matkalla olleet Venäjän sisäiset lennot käännytettiin tiistaiaamupäivänä takaisin ja kenttä suljettiin. Nyt kenttä ja ilmatila ovat kuitenkin jälleen auki, RIA Novosti kertoo Reutersin mukaan.

Verkkosivusto Bazan mukaan syynä sululle olisi ollut tunnistamaton kohde Pietarin ilmatilassa, ja venäläishävittäjät olisi lähetetty tutkimaan asiaa. Myös jotkin muut venäläissivustot ovat raportoineet tunnistamattomasta ”lennokista”, joka olisi aiheuttanut varotoimet.

Virallista vahvistusta tiedolle ei ole.

Pietarin hallinto kertoi Telegramissa peruuttaneensa kaikki lennot Pulkovoon ainakin puoleen päivään asti paikallista aikaa. Uutistoimisto Tassin mukaan ilmatila oli suljettu 200 kilometrin säteellä Pulkovosta.

Antti Kaikkonen palasi puolustusministeriksi

Vanhempainvapaalla ollut kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk) on nimitetty tänään jälleen puolustusministeriksi.

Nimitys tapahtui presidentin esittelyssä Valtioneuvoston linnassa aamupäivällä.

Puolustusministerin tehtävää hoitaneelle kansanedustaja Mikko Savolalle (kesk) myönnettiin samalla ero tehtävästä.

Kaikkonen oli vanhempainvapaalla noin kahden kuukauden ajan.

Hänen oli vapaan ajaksi erottava ministerin tehtävästä, sillä laki ei tunnista ministereille eikä kansanedustajille perhevapaajaksoja.

ISW: Ukraina vannoo olevansa valmis vastahyökkäykseen keväällä

Ukraina vannoo olevansa valmis uuteen vastahyökkäykseen kevään 2023 aikana, todetaan ajatushautomo Institute for the Study of Warin tuoreessa tilannekatsauksessa.

Viimeksi asiasta puhui Ukrainan sotilastiedustelun pääosaston (GUR) varapäällikkö Vadim Skibitskyi, joka totesi lauantaina, että Ukrainan joukot ovat valmiita vastahyökkäykseen. Skibitskyi totesi, että yksi Ukrainan strategisista tavoitteista on jakaa Venäjän rintamalinja Krimin ja Manner-Venäjän välillä. Skibitskyin mukaan länsimaiden sotilaallisen avun toimittaminen on yksi ratkaiseva tekijä vastahyökkäyksen ajankohdan määrittämisessä.

ISW on aiemmin arvioinut, että Venäjän sotilaalliset voimavarat Zaporizzjan alueen rintamalinjalla viittaavat siihen, että Ukrainalla voisi olla mahdollisuuksia toteuttaa alueella vastahyökkäys.

Miestä syytetään kymmenistä lapsiin kohdistuneista seksuaali­rikoksista

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa alkoi tiistaina poikkeuksellisen suuren seksuaalirikos­kokonaisuuden käsittely.

Vastaajana asiassa on vuonna 1978 syntynyt mies. Häntä syytetään kymmenistä rikoksista, muun muassa törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, lapsen houkuttelemisesta seksuaaliseen tekoon, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pakottamisesta seksuaaliseen tekoon.

Vastaajalla ei ole aiempia rikostuomioita viimeisen 10 vuoden ajalta.

Rikoskokonaisuus käsittää yhteensä 68 haastehakemusta ja oikeudenkäyntiin on varattu käräjäoikeudessa 22 päivää. Viimeinen käsittelypäivä asiassa on 10. toukokuuta.

Suomi vajosi virallisesti taantumaan

Suomen bruttokansantuote (BKT) supistui viime vuoden kahden viimeisen neljänneksen aikana ja talous on vaipunut taantumaan, Tilastokeskus kertoi.

BKT:n volyymi pieneni loka–joulukuussa 0,6 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Vuoden kolmannen neljänneksen kasvuluku tarkentui -0,1 prosenttiin.

Koko vuoden kasvu oli kaksi prosenttia.

Eurostatin kokoamien ennakkotietojen mukaan EU-alueen bruttokansantuote pysyi loka–joulukuussa heinä–syyskuun tasolla.

Pohjois-Koreassa pelätään jälleen nälän­hätää

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un on käskenyt hallituksensa virkamiehiä suunnittelemaan ”perustavan­laatuisen muutoksen” maan maatalous­tuotantoon, valtion tiedotusvälineet kertovat brittilehti Guardianin mukaan.

Muutoksen syynä on pelko elintarvikepulan pahenemisesta. Kim painotti erityisesti viljantuotanto­tavoitteiden saavuttamisen tärkeyttä puhuessaan Korean työväenpuolueen kokouksessa, valtion uutistoimisto KCNA kertoi tiistaina.

Pohjois-Korea kamppailee alati pahenevan elintarvikepulan kanssa. Maa on kuitenkin kiistänyt väitteet, joiden mukaan se ei pystyisi huolehtimaan kansalaistensa perustarpeista. Pohjois-Korean maataloussektori on vanhanaikainen, ja maa on ajautunut nälänhätään ennenkin.