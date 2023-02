Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Turkki: Neuvottelut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksistä jatkuvat maalis­kuussa

Neuvottelut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifioimisesta jatkuvat 9. maaliskuuta. Asiasta kertoi Reutersin mukaan kolmikantaneuvottelujen kolmannen osapuolen eli Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu.

Neuvotteluja lykättiin tammikuussa määrittelemättömäksi ajaksi, kun Turkki tuohtui Koraanin polttamisesta Ruotsissa järjestetyssä mielenosoituksessa.

Cavusoglun mukaan neuvottelut käydään tällä kertaa Brysselissä.

Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Rice: Lavrov ehdotti salaista sopimusta vuonna 2008

Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Condoleezza Rice kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ehdotti hänelle vuonna 2008 salaista sopimusta, jossa Georgian silloinen presidentti Mihail Saakashvili olisi syrjäytetty.

Rice tyrmäsi Lavrovin ehdotuksen sanomalla, ettei Yhdysvallat tee salaisia diilejä, joissa demokraattisesti valittu valtion päämies syrjäytetään.

Rice toimi Yhdysvaltain ulkoministerinä George W. Bushin hallinnossa, kun Venäjä ja Georgia taistelivat seitsemäs viiva kahdestoista elokuuta 2008 lyhyen mutta tuhoisan sodan, joka päättyi Venäjän voittoon.

Vastaamo-epäilty Julius Kivi­mäki tuodaan oikeuden eteen tiistaina

Keskusrikospoliisi vaatii psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneesta tietomurrosta epäiltyä suomalaismiestä vangittavaksi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa tiistaina.

Tietomurrosta epäilty Julius Kivimäki luovutettiin perjantaina 24. helmikuuta Suomeen Ranskasta, missä hänet otettiin kiinni helmikuun alussa.

Kivimäkeä vaaditaan vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä törkeästä kiristyksestä, törkeästä tietomurrosta ja törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Uusi lakko uhkaa junaliikennettä

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on antanut uuden lakkovaroituksen rautateille. Tavoitteena on vauhdittaa alan työehtosopimusneuvotteluja.

Kyseessä on jo toinen lakkovaroitus. Ensimmäinen viisipäiväiseksi suunniteltu lakko on alkamassa 6. maaliskuuta.

Jollei sopua synny, uhkaa uusi lakko, joka alkaisi vuorokauden vaihtuessa maanantaina 13. maaliskuuta. Myös tämä lakko olisi viiden päivän mittainen. Se koskisi kaikkia rautatiealan työehtosopimuksen piirissä olevia toimintoja ja yrityksiä Suomessa.

Brittitiedustelu: Mariupolissa raportoitiin viikon sisällä 14 räjähdystä

Britannian puolustusministeriön tiedustelupäivityksen mukaan Mariupolin miehityshallinto on raportoinut viikon kuluessa ainakin 14:sta kaupungissa tapahtuneesta räjähdyksestä. Räjähdysten kerrotaan kohdistuneen muun muassa lentokentällä sijaitsevaan ammusvarastoon, kahteen polttoainevarikkoon sekä terästehtaaseen, jota Venäjän joukot ovat käyttäneet tukikohtanaan.

Kaupungista on etulinjaan matkaa noin 80 kilometriä. Brittitiedustelun mukaan Venäjä on todennäköisesti huolissaan siitä, että räjähdykset ovat tapahtuneet alueella, jonka se on aiemmin todennäköisesti uskonut olevan Ukrainan armeijan iskukyvyn ulkopuolella. Toistaiseksi ei tiedetä, mikä tai kuka räjähdykset aiheutti.

Torstaina Ukrainan armeijan eteläisen komentokeskuksen tiedottaja Natalija Humenjuk sanoi, ettei Mariupol ole Ukrainan armeijalle "enää täysin saavuttamattomissa".

Yli puolella suomalaisista on sekä rokotuksen että taudin tuottamaa suojaa korona­virusta vastaan

YLI puolella suomalaisista oli hybridi-immuniteettia koronavirusta vastaan vuoden 2022 loppuun mennessä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta.

Hybridi-immuniteetti muodostuu rokottamisen ja koronatartunnan yhteisvaikutuksena. Se tuottaa pitkäaikaista, korkeaa suojaa vakavaa tautia vastaan.

Tutkimuksen mukaan koronatartunnasta kertovia vasta-aineita oli keskimäärin alle seitsemällä prosentilla tutkimushenkilöistä vuoden 2021 loppuun asti. Vuoden 2022 tammi–maaliskuun aikana vasta-aineiden esiintyvyys nousi 31 prosenttiin ja loka–joulukuun aikana 54 prosenttiin.