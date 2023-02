Suuri osa vuosi sitten keväällä kylälle tulleista Ukrainan pakolaisista on lähtenyt tai joutunut lähtemään pois Savonrannalta.

Ukrainan sodan vuosipäivänä Savonrannan kylän raitti Savonlinnassa on hiljainen. Kulkijoita on liikkeellä vain harvakseltaan, ja hekin ovat valtaosin paikallisia asukkaita.

Suuri osa vuosi sitten keväällä kylälle tulleista ukrainalaispakolaisista on lähtenyt Savonrannalta. Osa kokee joutuneensa pakkosiirretyksi Savonlinnaan. Osa on palannut Ukrainaan.

Sodan vuosipäivänä kylän kirkonkellot kuitenkin soivat Ukrainalle ja ukrainalaisille.

Raija ja Kari Jääskeläinen sekä Savonrannalle kahden alaikäisen poikansa kanssa jäänyt Tetiana Vinitska ovat päiväkahvilla paloaseman taukohuoneessa.

He ovat surullisia, koska kaikki Savonrannalle tulleet pakolaiset eivät ole voineet jäädä asumaan tutuksi tulleelle kylälle. Suomen Punainen Risti (SPR) on irtisanonut kahden pakolaisia varten hankkimansa asunnon vuokrasopimukset, eikä se maksanut yksityismajoituksessa olleiden vuokria.

Jääskeläiset ovat palokunta-aktiiveja. Savonrannan VPK on paljon enemmän kuin palokunta. Se auttaa ihmisiä monissa heidän arkipäiväisissä tarpeissaan.

Kari Jääskeläinen ja Raija Jääskeläinen (oik.) ovat palokunta-aktiiveja. Savonrannan VPK on järjestänyt apua myös Ukrainasta sotaa pakoon lähteneelle Tetiana Vinitskalle (kesk.)

Raija ja Kari Jääskeläinen ovat VPK:n vapaaehtoistyön sydänpari. Kun puolensataa ukrainalaista äitiä ja lasta tulla tupsahti yllättäen maaliskuisena lauantaina Savonrannalle, he haastoivat järjestöt mukaan auttamaan.

– Emme tienneet heidän tulostaan ennakolta. Kun näin linja-autosta laskeutuvan äitejä, lapsi kainalossaan ja muovikassi kädessään, päätin heti, että teemme kaikkemme heidän auttamisekseen, Kari Jääskeläinen kertoo.

Hänen Karjalasta kotoisin ollut äitinsä joutui evakkoon sodan jaloista.

– Olin ryssän lapsi vielä kouluikäisenä. Nyt ajattelen niin, että ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamisen täytyy sujua paremmin kuin omien evakkojemme.

Pakolaisten tulon Savonrannalle oli järjestänyt marjanviljelijä, jolla oli tarjota näille asunnot rivitalostaan. Hänellä oli apunaan Suomessa asuva ukrainalainen tuttavansa. He olivat järjestäneet pakolaisten tulon huolella, asunnot olivat valmiina ja jopa jääkaapit täynnä ruokaa.

Jääskeläiset ottivat välittömästi yhteyttä paikallisiin järjestöihin. Jo sunnuntaina pidettiin palaveri, jossa jaettiin tehtävät.

Ukrainan sodan vuosipäivänä Savonrannan kylän raitti oli hiljainen. Suuri osa sotaa pakoon eteläsavolaiseen pikkukylään tulleista ukrainalaisista on joutunut jättämään heille tutuksi tulleen turvapaikan.

Alusta alkaen mukaan lähtivät muiden muassa koulun vanhempainyhdistys, Martat, Toimintakeskus, Savonranta-seura ja Lions Club. Apuaan antoi myös Savonlinnan Rotaryt. VPK toimi koordinoijana.

– Ihmisten auttamishalu ylitti kaikki odotukset. Kun tiistaina saimme viestin, että ukrainalaisilta loppuu ruoka, eikä heillä ole rahaa sitä hankkia, panimme pystyyn keräyksen. Hetkessä saimme kokoon 2 500 euroa, Jääskeläiset kertovat.

Ukrainalaisten tulo herätti vajaan 500 asukkaan kirkonkylän kerralla uuteen elämään.

– Voitte kuvitella, kun 30 vilkasta lasta tulee kylälle, siitä syntyy elämää. Ja miten hyvin lapset kotiutuivat ja ystävystyivät ikätovereihinsa, vaikka heillä ei ollut yhteistä kieltä.

Ihmiset lahjoittivat ukrainalaisille paljon arjessa tarvittavia tavaroita. Raija Jääskeläisen mukaan kaikki tavarat olivat käyttökelpoisia, puhtaita ja ehjiä. Lahjoituksina saatiin muun muassa 50 polkupyörää.

Kesällä aikuisille oli töitä tarjolla muun muassa maatiloilla. Myös seurakunta palkkasi pakolaisia kesätöihin hautausmaalle. Pientä hanketta ukrainalaisäidit saivat myös torilta, jossa he myivät paistamiaan leivonnaisia.

Raija Jääskeläinen (vas.) ja Tetiana Vinitska sytyttivät Ukrainan sodan vuosipäivänä kynttilän suomalaisten sankarivainajien muistomerkille. Samalla he osoittivat kunnioitustaan Ukrainan sodan uhreille.

Ukrainalaisten terveystarkastukset viivästyivät sen verran, etteivät lapset ennättäneet keväällä kouluun Savonrannalla. He kävivät kuitenkin ukrainalaista etäkoulua rotareiden lahjoittamilla tietokoneilla. Itä-Karjalan kansanopisto järjesti pakolaisille kielikoulutusta.

Jääskeläisten mukaan yhteistyö muun muassa poliisin, Digi- ja väestötietoviraston sekä kaupungin kanssa sujui hyvin. Samaa he eivät sano SPR:stä. Sen noudattama byrokratia­ohjeistus hajotti hyvin toimineen ukrainalaisyhteisön Savonrannalta.

– Meille syntyi sellainen vaikutelma, että yksityis­majoituksessa olleita ukrainalaisia houkuteltiin muuttamaan SPR:n asuntoihin Savonlinnaan. Miksi maksaisitte vuokraa asumisestanne Savonrannalla, kun kaupungissa saatte asua ilmaiseksi. Näin he ovat meille kertoneet. Ja koska SPR ei tullut vastaan heidän vuokrissaan, monet kokivat tulleensa pakkosiirretyiksi Savonlinnaan.

Myös Savonrannan kirkon rauhankellot soivat Ukrainan sodan vuosipäivänä.

Savonrannalla oli turvallista

Kahden alaikäisen poikansa kanssa viime maaliskuussa sotaa Suomeen paennut Tetiana Vinitska on tyytyväinen asumiseensa Savonrannalla.

– Täällä on hyvä koulu, hyvä päiväkoti ja paljon hyviä ihmisiä. Kaikki ovat auttaneet meitä. Olemme saaneet täällä uusia ystäviä suomalaisista, Vinitska kertoo.

13-vuotias Daniil-poika kaipaa ikäisiään kavereita, mutta kuusivuotias Maksym viihtyy päiväkodissa hyvin, äiti kertoo. Itse Vinitska on saanut työpaikan Toimintakeskuksesta. Hän aikoo pysyä Savonrannalla, jos se suinkin on mahdollista.

Ilta-Sanomat tapasi Natalia Borozenetsin automarketin kahvilassa Savonlinnassa. Hän oli joutunut lähtemään Savonrannalta, kun kesätyö hautausmaalla loppui eivätkä rahat enää riittäneet vuokraan. Hän ei olisi halunnut lähteä.

– Jos olisimme saaneet apua vuokriin, tuskin kukaan olisi halunnut muuttaa sieltä pois. Siellä meistä pidettiin hyvää huolta. Raija ja Kari (Jääskeläiset) rakastivat meitä kuin omia lapsiaan.

Natalia Borozenets joutui muuttamaan Savonlinnan keskustaan, kun rahat eivät riittäneet vuokran maksuun Savonrannalla.

Nyt Borozenets jakaa kerrostaloasunnon Savonlinnassa yhdessä kahden muun ukrainalaisnaisen kanssa. Työtä hän ei ole Savonlinnassa saanut. Savonrannalla hän kertoo käyvänsä lähes joka viikonloppu.

Borozenets ikävöi kotiinsa Kiovaan, jossa oleva kotitalo on ainakin tähän asti säilynyt sodan tuholta. Suurin huoli hänellä kuitenkin on 31-vuotiaasta pojastaan, joka osallistuu taisteluihin eturintamassa Bahmutissa.

Uutiset Bahmutin ankarista taisteluista saavat äidin liikuttumaan kyyneliin. Poikaansa hän kertoo olleensa viimeksi yhteydessä puhelimitse noin viikko sitten.

Ukrainalaisten lasten askartelema maskotti on saanut turvapaikan Savonrannan VPK:n paloauton ikkunalla.

Kenenkään ihmisarvoa ei loukattu

SPR:n Mikkelin vastaanottokeskuksen johtajan Otto Lepän mukaan Savonrannan tapauksessa on menetelty Maahanmuuttoviraston ohjeiden mukaisesti.

Viraston laatuvaatimukset edellyttävät, että pakolaisia ei saa asuttaa liian kauaksi SPR:n palvelupisteistä. Rajana pidetään 35 kilometriä. Savonrannalle on matkaa Savonlinnan palvelupisteestä yli 50 kilometriä.

– Meillä oli siellä kaksi huoneistoa. Ne oli vuokrattu tilanteessa, jolloin sotaa paenneille piti saada nopeasti asuntoja. Heidän tarvitsemiensa palvelujen järjestäminen Savonrannalla on kuitenkin huomattavasti hankalampaa kuin Savonlinnassa, johon asukkaat siirrettiin, Leppä selvittää.

Savonrannalta on matkaa Savonlinnan keskustaan yli 50 kilometriä. Maahanmuuttoviraston mielestä se on liian pitkä matka pakolaisten sijoituspaikaksi.

Hänen käsityksensä mukaan kaikkia asukkaita kuultiin, eikä heillä ollut ongelmaa siirron suhteen.

Savonrannalla pakolaisia on ollut myös yksityismajoituksessa, josta he ovat itse maksaneet vuokraa kiinteistön omistajalle. SPR ei ole heidän vuokranantajansa, mutta on järjestänyt heillekin palveluja.

Myös yksityismajoituksessa olleita pakolaisia on siirtynyt pois Savonrannalta, osa SPR:n osoittamiin asuntoihin Savonlinnaan.

Leppä sanoo, ettei tiedä tarkalleen syytä.

– Ehkä työt ovat kesän jälkeen loppuneet, eikä heillä ole enää ollut varaa vuokriin. SPR ei kuitenkaan voi vastaanottorahoilla maksaa kenenkään vuokria, se on ihan kielto.

Kun SPR ei maksanut vuokria, osa pakolaisista on kokenut tulleensa pakkosiirretyksi Savonrannalta.

Osalla keväällä 2022 Savonrannalle tulleista ukrainalaisista pakolaisista tulee pian täytteen vuosi Suomessa.

– Ymmärrän heidän tunteensa. Se on valitettavaa, jos he kokevat näin. Mutta olemme vain pyrkineet toimimaan Maahanmuuttoviraston ohjeiden mukaan. Kenenkään ihmisarvoa ei ole loukattu.

Sen jälkeen he voivat hakea Suomesta kotikuntaa, jolloin he siirtyvät Kelan etuuksien piiriin ja ovat oikeutettuja muun muassa toimeentulotukeen.

– Sen jälkeen he ovat vapaita muuttamaan takaisin Savonrannalle, jos niin haluavat, Leppä sanoo.