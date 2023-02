Anneli Auer vakuutti syyttömyyttään ja kertoi lastensa tarinoiden olevan keksittyjä Radio Rockin haastattelussa, joka julkaistiin vuonna 2016.

Ulvilan surmasta aiemmin tuomittu ja myöhemmin siihen syyttömäksi todettu Anneli Auer on vakuuttanut syyttömyyttään miehensä murhaan sekä lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin useita kertoja vuosien varrella.

Auer tuomittiin seksuaalirikoksista seitsemän ja puolen vuoden vankeuteen vuonna 2013. Hän pääsi vankilasta kesällä 2015 kärsittyään tuomiostaan puolet. Hän oli ollut aiemmin pitkään vangittuna.

Perjantaina uutisoitiin, että Auer oli jättänyt korkeimmalle oikeudelle hakemuksen tuomionsa purusta. Taustalla vaikuttaa hänen asianajajansa mukaan se, että hänen lapsensa ovat kertoneet aiempien lausuntojensa asiasta olleen valhetta.

Auer on vakuuttanut syyttömyyttään julkisuudessa. Viimeksi Auer vaati seksuaalirikostuomionsa purkamista vuonna 2016.

Syyskuussa 2016 häntä haastateltiin Radio Rockin Korporaatio-ohjelmassa.

Haastattelussa ohjelman juontaja Harri Moisio kertoo ohjelmassa, että Auer on tunnustanut aiemmin lyöneensä poikaansa.

– Olen läpsinyt häntä poskille ja antanut tukkapöllyä, Auer myöntää.

Yksi Auerin väitetyistä uhreista oli väitettyjen seksuaalirikosten tapahtuessa 8-vuotias. Haastattelun aikaan vuonna 2016 hän oli 17-vuotias.

– Mua ihmetyttää se, että hän ei ole lähtenyt millään tavalla oikaisemaan näitä juttuja, mikäli mitään ei ole tapahtunut. Ihmetyttääkö se Anneli Auer sinua? Moisio kysyy.

– Mua ei ihmetytä, koska he ovat edelleen siellä samassa sijaisperheessä, missä nämä tarinat ovat syntyneet. Tämä on heidän suojatarina, millä he selittävät tai saavat pahan pois, Auer vastaa.

– Heillä on se kertomus, mitä he kertovat. Ja sen jälkeen asiat ovat hyvin eli he saavat jäädä sinne (sijaisperheeseen). Se on heidän turvapaikkansa, sillä heille on aikaisemmin kerrottu, että jos joku saa selville, että he ovat minun lapsiani, heitä kiusataan, Auer lisää.

– Tuomio ei tee minusta seksuaalirikollista, Auer toteaa.

Haastattelun lopussa Moisio kysyy Auerilta, onko hän syyllistynyt miehensä murhaan.

– En ole, en tosiaankaan ole.

Moisio kysyy vielä, onko Auer syyllistynyt lapsiinsa kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin.

– En tosiaankaan ole, hän vastaa jälleen.

Anneli Auerilla on kolme tytärtä ja yksi poika. Tyttäret ovat syntyneet vuosina 1997, 2002 ja 2004. Poika on syntynyt vuonna 1999.

Auerista tuli miehensä Jukka S. Lahden murhan pääepäily vuonna 2009. Käräjäoikeus tuomitsi Auerin elinkautiseen vankeuteen loppuvuodesta 2010. Vuoden 2011 kesällä hovioikeus totesi Auerin olevan syytön.

Murha palautettiin uudestaan käräjille, sillä esille tuli uusia todisteita. Hän tuomittiin käräjillä ja hovioikeudessa hänen katsottiin olevan syytön. Korkein oikeus ei antanut valituslupaa syyttäjille. Auerista tuli syytön murhaan virallisesti joulukuussa 2015.

