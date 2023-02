Autolautta Estonian onnettomuuden pelastustöitä syyskuussa 1994 johtanut Raimo Tiilikainen on kuollut 83-vuotiaana.

Syöpää sairastaneen Tiilikaisen kuolinilmoitus julkaistiin sunnuntaina Helsingin Sanomissa. Omaisten allekirjoittamassa ilmoituksessa on meriaiheinen muistolause:

Poissa on tuska, ohi on arki ja työ, purjehdus on päättynyt. Vain lempeät mainingit rantaan lyö, Isän kotiin matkaaja palaa.