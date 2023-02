Sunnuntaista tulossa laajalti selkeä pakkaspäivä

Alkuviikosta sää lämpenee ja on monin paikoin plussan puolella.

Keski- ja Pohjois-Lappiin on ilmatieteen laitoksen mukaan luvassa lumisateita. Kuvassa laskettelijoita Ylläksen hiihtokeskuksessa Kolarissa lauantaina.

Talvilomalaisille näyttää olevan sunnuntaina luvassa laajalti selkeää pakkassäätä. Alkuviikosta sää kuitenkin lämpenee ja on monin paikoin plussan puolella, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Maan etelä- ja keskiosissa sää on laajalti selkeää ja päivälämpötilat ovat 2–7 pakkasasteen välillä, päivystävä meteorologi kertoo.

Itärajan tietämillä on hieman pilvisempää, mutta lumisateita ei ole tiedossa.

Lapissa päivä on pilvinen, ja Keski- ja Pohjois-Lappiin on luvassa lumisateita. Pohjois-Suomessa päivälämpötilat pysyttelevät 5–12 pakkasasteessa.

Suomenlahden itäosiin on annettu varoitus kovasta tuulesta.

Maanantaina sää jatkuu melko poutaisena ja lämpötilat nousevat plussan puolelle maan itäosia lukuun ottamatta.

Tiistain sää on myös verrattain selkeä Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Länsi-Suomessa lämpötila on plussan puolella, muualla maassa on muutamia pakkasasteita.

Keskiviikkona koko maassa lämpötila heittelee muutaman asteen nollan molemmin puolin.

Alkuviikosta Lappiin on annettu tuulivaroituksia maa-alueille. Maanantaille on annettu kovan tuulen varoitus Perämerelle.