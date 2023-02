Pieksämäen keskustassa sijaitsevan urheilukentän huoltorakennus tuhoutui rajussa tulipalossa myöhään illalla toukokuussa 2018.

Pieksämäen keskuskentän huoltorakennuksen tuhoutumisen tulipalossa 17-vuotiaana 2018 aiheuttanut mies on tuomittu Etelä-Savon käräjäoikeudessa kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä vahingonteosta nuorena henkilönä.

Palovahingot olivat noin 560 000 euroa, mutta oikeus on sovitellut miehen maksettavaksi määrätyt korvaukset 55 365 euroon.

Pieksämäen keskustassa sijaitsevan urheilukentän huoltorakennus tuhoutui rajussa tulipalossa myöhään illalla 4. toukokuuta 2018. 500 neliömetrin rakennuksessa oli myös toimistotiloja.

Tutkimuksissa selvisi, että palo oli lähtenyt liikkeelle huoltorakennuksen seinän vieressä olleesta roska-astiasta.

Poliisi kuulusteli 11. kesäkuuta todistajina 17-vuotiasta pieksämäkeläistä nuorukaista ja hänen kaveriaan. Kaksikko väitti, että kaksi muuta poikaa olisi sytyttänyt tulipalon huoltorakennuksen katon kautta.

Kaksikkoa kuultiin seuraavan kerran 21. kesäkuuta. Heidän asemansa oli muuttunut rikoksesta epäillyiksi. 17-vuotias väitti kaverinsa heittäneen palavan tupakan roska-astiaan. Kaveri puolestaan vakuutti antaneensa polttamansa savukkeen jämän 17-vuotiaalle, joka oli pudottanut sen roskikseen.

Paikalla oli ollut myös kolmas nuorukainen. Hän kertoi 17-vuotiaan tiedustelleen, sytytetäänkö roskis tuleen.

– Seuraavana päivänä (5. toukokuuta) iski paniikki uudelleen, kun saimme tietää, että huoltorakennus oli palanut. Sovimme että emme kerro tästä kenellekään, 17-vuotias tunnusti kuulustelussa.

Jutun esitutkinta kesti yli kolme vuotta. Juttua päästiin lopulta käsittelemään Etelä-Savon käräjäoikeudessa vasta tämän vuoden puolella.

Alesyyttäjä Kirsi Maria Kursi vaatii 22-vuotiaalle nuorukaiselle rangaistusta ensisijaisesti tuhotyöstä nuorena henkilönä. Vaihtoehtoisen rangaistusvaatimuksen Kursi esitti törkeästä vahingonteosta nuorena henkilönä.

Vakuutusyhtiö vaati mieheltä 400 000 euron korvausta. Yhtiö oli maksanut saman summan Pieksämäen kaupungille, jolla oli lisäksi yhteensä 153 653 euron korvausvaatimus vastaajalle.

22-vuotias mies kiisti sekä ensisijaisen että toissijaisen syytteen. Hän myönsi syyllistyneensä enintään nuorena henkilönä tehtyyn varomattomana käsittelyyn tai nuorena henkilönä tehtyyn vahingontekoon, joiden molempien osalta syyteoikeus oli vanhentunut.

Mies myönsi olleensa huoltorakennuksen vieressä, kun toinen henkilö oli heittänyt palavan savukkeen roska-astiaan. Mies tunnusti suihkauttaneensa hajuvettä roska-astiassa olleeseen palavaan tupakkaan.

Käräjäoikeuden mielestä on riidatonta, että vastaaja sytytti roska-astian palamaan ja sulki kannen ennen poistumistaan.

Oikeuden mukaan teossa ei ollut kuitenkaan kysymys tuhotyöstä, koska silloin olisi pitänyt aiheuttaa yleistä taloudellista vaaraa.

– Konkreettinen vaara on koskenut pelkästään Pieksämäen kaupungin ja Savon Pallo ry:n omaisuutta, joka on tuhoutunut, oikeus muistuttaa.

500 neliömetrin rakennuksessa oli myös toimistotiloja.

Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut 22-vuotiaan miehen törkeästä vahingonteosta nuorena henkilönä kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Oikeus pitää palovahinkoja kiistattomina. Oikeus on kuitenkin miehen pyynnöstä sovitellut korvaussummia siten, että hänen on maksettava palovahingoista vakuutusyhtiölle 40 000 euroa ja kaupungille 15 365 euroa. Miehen on lisäksi korvattava kaupungille oikeuskuluja 756 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Siitä voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.