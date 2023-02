Lidlin pistaasipähkinöistä löytyi homemyrkkyä – palauta pussi heti kauppaan

Homemyrkkyä löytyi kahdesta tuotteesta.

Saksalainen kauppaketju vetää takaisin Alesto-merkin kuorittuja pistaasipähkinäeriä. Pähkinöistä on löytynyt okratoksiini A -nimistä homemyrkkyä yli sallitun rajan.

Pähkinöitä on myyty pienissä 70 gramman pusseissa.

Homemyrkkyä on löytynyt kahdessa tuotteessa. Toisessa on paahdettuja ja kuorittuja pistaasipähkinöitä. Toisessa on paahdettuja, kuorittuja ja suolaisia pistaasipähkinöitä.

Takaisinveto koskee tuotteita, joissa parasta ennen -päiväys on 12.08.2023, 13.10.2023 ja 14.10.2023.

Toisessa Suomessa tehdyssä valvontanäytteissä on todettu tuotteissa olevan okratoksiini A:ta yli sallitun rajan, tiedottaa Ruokavirasto.

Lääketieteen sanaston mukaan okratoksiini A on munuaismyrkky. Homesienten tuottamaa myrkkyä on muun muassa viljassa, sianlihassa ja punaviineissä.

Lidlin mukaan löytynyt määrä ei aiheuta akuuttia terveysvaaraa, mutta pidempiaikainen altistuminen suurille pitoisuuksille saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia.

Lidl pyytää verkkosivuillaan asiakkaitaan palauttamaan kyseisten erien tuotteet Lidl-myymälään, jossa kauppa hyvittää tuotteen hinnan.