Suomalaisten kannatus Ukrainan tukemiselle yhä vahvaa

Kansalaispulssi-kyselyn vastaajista vain kuusi prosenttia kokee, että heidän turvallisuudentunteensa on vähentynyt sen jälkeen, kun Suomi päätti hakea Natoon.

Suomalaisten kannatus Ukrainan tukemiselle ja Venäjän vastaisille pakotteille on säilynyt vahvana koko Venäjän hyökkäyssodan ajan, kertoo valtioneuvoston kanslian tuore Kansalaispulssi-kyselystä.

Myös suomalaisten halukkuus ottaa ukrainalaisia pakolaisia vastaan on suurta, sillä kyselyyn vastaajista 80 prosenttia kannattaa pakolaisten vastaanottamista.

Euroopan unionin Venäjälle asettamia pakotteita kannattaa peräti 89 prosenttia.

– Vaikka Venäjän hyökkäyssota on jo jatkunut pitkään ja elinkustannusten nousu on hankaloittanut monen arkea, suomalaisten tuki Ukrainalle on säilynyt tasaisen vahvana koko viimeisen vuoden ajan, kertoo valtioneuvoston kanslian erityisasiantuntija Juho Jyrkiäinen tiedotteessa.

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama tilanne Ukrainassa ja sen vaikutukset aiheuttavat melko tai erittäin paljon huolta kahdella viidestä.

Huoli sodan laajenemisesta Ukrainan ulkopuolelle on kuitenkin vähentynyt aiemmista kyselyistä.

Suomen päätös hakea Naton jäseneksi on lisännyt turvallisuudentunnetta noin kahdella kolmesta vastaajasta.

Määrä on noussut hieman viime kesästä, jolloin Suomi jätti hakemuksen liittyä Natoon.

Kansalaispulssi-kyselyn vastaajista vain kuusi prosenttia kokee, että heidän turvallisuudentunteensa on vähentynyt sen jälkeen, kun Suomi päätti hakea Natoon.

Myös huoli sähkön sen sekä muiden energiamuotojen hintojen muutoksista on tuoreimmassa kyselyssä vähentynyt selkeästi.

Kuitenkin yli kolmannes on edelleen melko tai erittäin huolissaan sähkön ja muiden energiahintojen suhteen.

Tuorein Kansalaispulssi-kyselyn toteutettiin 15.–20.2.2023.