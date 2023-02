Nainen murtautui eläinhoitolaan hankkiakseen mysteerikissansa takaisin – kotipihalta paljastui karu näky

Syyttäjän mukaan nainen toi Venäjältä Suomeen kaksi Afrikassa luonnonvaraisena elävää servaalia tai F1-polven savannikissaeläintä.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa alkoi perjantaina Joensuun eksoottisia kissaeläimiä koskevan tapauksen käsittely. Julki tulleen haastehakemuksen mukaan Joensuussa asunutta naista syytetään muun muassa salakuljetuksesta, haitallisista vieraslajeista annettujen säännösten rikkomisesta ja eläinsuojelurikoksesta.

Syyttäjän mukaan nainen toi Venäjältä Suomeen ensin kesällä 2021 Niiralan rajanylityspaikan yli Simba-nimisen kissaeläimen. Joulukuussa 2021 nainen toi saman rajanylityspaikan yli Inna-nimisen eläimen.

Eläinlääkärin todistukseen ensimmäisen kissaeläimen roduksi oli merkitty Egyptinmau. Toisen eläimen kohdalla eläinlääkärin todistukseen oli kirjattu ”mixed”, joka tarkoittaa sekarotuista.

Molemmat eläimet ovat ELY-keskuksen asiantuntijan mukaan puhtaita servaaleja. Syyttäjän mukaan on riidatonta, että nainen on tuonut Venäjältä Suomeen kaksi servaalia tai F1-polven savannikissaeläintä.

Suomessa servaalien hallussapito tai maahantuonti on laissa kielletty. Venäjällä tällaisten kissaeläinten pito on laillista. Nainen on aiemmin kertonut kissojen olevan hänelle arvokkaita sekä rahallisesti että tunnetasolla. Syyttäjä katsoo naisen harhauttaneen Suomen tulliviranomaisia virheellisillä eläinlääkärintodistuksilla.

Haastehakemuksen mukaan nainen piti servaaleja asunnollaan, missä ne pääsivät liikkumaan vapaina luonnossa Joensuun Niittylahdessa.

Joulukuussa 2022 nainen murtautui Joensuussa lemmikkieläinhoitolaan, johon poliisi oli takavarikoinut servaalit.

Hän mursi takaoven lukituksen, otti eläimet häkeistä mukaansa ja kuljetti ne paikkaan, joka on jäänyt Suomen viranomaisille tuntemattomaksi. Tästä syystä häntä vastaan on nostettu syyte omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkomisesta.

Eksoottisten kissaeläinten omistajaa epäillään myös eläinsuojelurikoksesta, sillä hän on kohdellut muita lemmikkejään julmasti tai tarpeetonta kärsimystä ja kipua aiheuttaen.

Hänellä on ollut yli kolmekymmentä kissaa, joita hän piti pihalla konteissa ahtaissa ja likaisissa olosuhteissa. Emokissalla ja kissanpennuilla ei ollut tilaa, minne ne olisivat päässeet muilta kissoilta rauhaan.

Myös chinchillojen häkki oli eläinsuojeluviranomaisten mukaan liian pieni. Nainen jätti kissojen ja koirien terveysvaivat hoitamatta ja lääkitsemättä. Osalle kissoja hän ei antanut riittävästi ravintoa.

Syyttäjä vaatii naiselle oikeudessa 60–90 päivän mittaista ehdollista vankeusrangaistusta. Lisäksi syyttäjä vaatii, että nainen on tuomittava eläintenpitokieltoon vähintään kahdeksi vuodeksi, ja että hänen omistamansa eläimet tulee tuomita valtiolle menetetyiksi.