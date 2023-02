Lapissa alkoi Jääkäriprikaatin johtama sotaharjoitus, jossa on mukana yhdysvaltalaisia joukkoja.

Jääkäriprikaatissa palveleva kersantti Jyri Rundelin herättää ihastusta sosiaalisessa mediassa.

Yhdysvaltain armeijan (U.S. Army) Eurooppaan ja Afrikkaan sijoitettujen joukkojen Twitter-tilillä julkaistiin keskiviikkona videoklippi, jossa Rundelin hiihtää lumisessa suomalaismetsässä.

– Meillä oli yhteinen talviolosuhdeharjoitus. Heidän kuvaajansa kysyi vapaaehtoista hiihtämään kahden heidän sotilaansa kanssa, Jyri, 19, kertoo.

” Olihan se hienoa päästä edustamaan Suomen puolustusvoimia ja omaa valmiusyksikköä.

Videolla Rundelin ei pelkästään hiihdä, hän lähes lentää umpihangessa.

– Puuterikeli, koskematon hanki, sukset jalassa ehkä sääreen asti, ilman suksia olisi mennyt polveen asti, Jyri kuvailee olosuhdetta.

Kuusamolainen Jyri kertoo paikkakunnan hiihtosuuruuden Kalevi ”Susi-Kalle” Oikaraisen olevan tuttu nimeltä, mutta ei mikään idoli. Jyrin taustat ovat modernimmat: laskettelu ja jääkiekko.

Susi-Kalle hiihti kiinni suden, Jyri ohi kahden yhdysvaltalaisen, selässä täyspakkaus ja rinnuksilla rynnäkkökivääri eli hiukan erilainen varustus kuin Iivo Niskasella Planickan MM-kisoissa.

Kesäkuussa kotiutuva Jyri palvelee Jääkäriprikaatin it-patteristossa Rovaniemellä. Hän on ryhmänjohtajana ohjusjaoksessa.

– Olihan se hienoa päästä edustamaan Suomen puolustusvoimia ja omaa valmiusyksikköä, Jyri kommentoi videota, ja vakuuttaa, että olisi pystynyt vetämään samaa vauhtia ”aika pitkään”.

– Sisulla.

Twiitin saatteessa kerrottiin yhdysvaltalaisten harjoittelevan Suomessa.

What do y’all know about “Ski Sprints”? Meet Sgt. Jyri Rundelin with the Finnish Jaeger Brigade. Great #training taking place right now in Finland during #ArcticForge 23. Stay tuned for more… #AF23 #StrongerTogether

Twiittin perään on kertynyt runsaasti ihailevia kommentteja, joista vain pieni osa on suomalaisten lähettämiä.

”Ehkä Jyri juuri kuuli, että sauna on valmis ja kuumana.”

”Antakaa hänelle pervitiiniä, niin sama tahti jatkuu tuntikausia.., Ei, vakavasti, läkähdyn pelkästä katselemisesta.”

”Tämä mies on vaikuttava.”

”Tämä on todellista hiihtämistä...”

”Wow. Mahtavaa, olen iloinen, että he ovat liittymässä Natoon.”

”Todellinen suomalainen inhimillinen lumikone.”

”Olen iloinen että he ovat puolellamme.”

Ja niin edelleen.

Kommenteista löytyy kuva lumipukuisesta Simo Häyhästä ja videoklippi umpihangessa laukkaavasta hirvestä.

Eräs kommentoija selitti kyseessä olevan suomalaisen sissipartion tapa edetä umpihangessa: yksi tekee 50 metriä latua, sitten vaihdetaan.

Kersantti Jyri Rundelin palvelee jääkäriprikaatissa.

Lapissa alkoi perjantaina Pohjoinen 1/23 -paikallispuolustusharjoitus, jota johtaa Jääkäriprikaatin komentaja, eversti Kimmo Kinnunen.

Vajaan tuhannen hengen harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimien joukkojen lisäksi henkilöstöä Lapin rajavartiostosta, reserviläisiä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä sekä siviiliviranomaisia ja henkilöstöä.

Mukana on myös yhdysvaltalaisjoukkoja, jotka ovat olleet helmikuun 6. päivästä lähtien koulutuksessa Jääkäriprikaatissa.

Koulutus kestää kuukauden.

Jääkäriprikaatiin kuuluu kaksi joukkoyksikköä; Lapin jääkäripataljoona Sodankylässä ja Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo Rovaniemellä.

Jääkäriprikaati kouluttaa joukkoja Pohjois-Suomen olosuhteisiin ja alueelliseen taisteluun erikoistuneita yksiköitä Lapin alueelle.

Prikaatissa työskentelee noin 400 henkilöä ja siinä koulutetaan vuosittain noin 2 200 varusmiestä.