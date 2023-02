”Saatana. Nyt riittää” – näin Suomessa on muistettu Ukrainaa sodan vuosi­päivänä

Useat yritykset ja virastot ovat synkkänä vuosipäivänä osoittaneen tukeaan Ukrainalle.

Venäjä hyökkäsi itsenäiseen Ukrainaan täysimittaisesti päivälleen vuosi sitten, 24. helmikuuta 2022.

Useat yritykset ja virastot ovat vuosipäivänä osoittaneet tukeaan Ukrainalle sosiaalisessa mediassa.

Räväköistä markkinointitempuistaan tunnettu suomalainen tekstiilialan yritys Finlayson jakoi Twitterissä kuvan punasilmäisestä Venäjän presidentti Vladimir Putinista kera tekstin, joka ei jätä kylmäksi.

– Saatana. Nyt riittää, lukee tekstissä Putinin kasvojen päällä.

Tämän lisäksi kuvan yhteydessä oli toinen kuva, jonka teksti muistuttaa menneestä vuodesta ja miehestä, joka sen voi lopettaa.

– Olo on voimaton. Ollut jo vuoden päivät. Murhaat ihmisiä ja hävität kulttuuria sekä luontoa. Valehtelet kumppaneillesi ja kansallesi. Aiheutat korvaamatonta vahinkoa. Olet kaivanut itsellesi kuopan, josta sinun on mahdoton nousta. Mutta olet silti ihminen, joka voi pysäyttää sodan ja käynnistää parantumisprosessin. Olisiko sinun jo aika valita oikea tie – rauhan tie.

Suomalainen panimojätti Sinebrychoff kertoo nostaneensa Ukrainan sinikeltaisen lipun salkoon.

– Haluamme näyttää tänään tukemme Ukrainalle ja ukrainalaisille työkavereille kolmella panimollamme, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Marja-Liisa Weckström kirjoittaa twiitissään englanniksi.

Poliisi taas haluaa osoittaa omassa twiitissään tukensa Helsingin Naispoliisilaulajien tulkinnalla ukrainalaisesta kansansävelmästä.

– Tänään 24.2.2023 tulee kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun Venäjä käynnisti laittoman hyökkäyssodan Ukrainassa. Helsingin Naispoliisilaulajat haluaa osoittaa tukensa Ukrainalle. Oheisella videolla soi tulkinta ukrainalaisesta kansanlaulusta "Hiljainen tienoo", Poliisi kirjoittaa.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko puolestaan soitti kelloja ympäri Suomen puolenpäivän aikaan.

Tavaratalo Stockmann jakoi kuvan Ukrainan lipusta, josta kohoaa sydän.

– Ajatuksemme ovat ukrainalaisten luona, ”Stocka” kirjoittaa.

Ukrainan sota on herättänyt paljon tunteita myös urheilun saralla.

Suomen jalkapallomaajoukkue, eli Huuhkajat, muistuttaa urheilumaailmaakin koskettaneesta sodan kauhusta.

– Me jatkamme seisomista Ukrainan takana – kunnia Ukrainalle. Me emme saa sulkea silmiämme vuosi sitten alkaneen Venäjän hyökkäyssodan kauhuilta. Avuntarve on Ukrainassa yhä suuri. Jatketaan auttamista, kukin kykyjemme mukaan.

Myös Huuhkajien fanipääty eli Pohjoiskaarre kertoo seisovansa Ukrainan tukena.