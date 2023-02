Jäämereltä leviää Suomeen hyytäviä pakkasia – takana polaaripyörteen liikkeet

Korkealla ilmakehässä polaaripyörre on heikentynyt ja siirtynyt pois paikaltaan viimeisen viikon aikana. Forecan meteorologin mukaan sääilmiö tuo Suomeen kireitä pakkasia.

Viikonloppua vietetään Suomessa pakkassäässä. Ensi viikon alussa lämpenee, kun föhn-tuuli alkaa puhaltaa lännestä aurinkoisempaa ja lämpimämpää ilmaa. Viikon päästä viikonlopun tullen säässä tapahtuu jälleen täyskäännös, kun lämpötilat painuvat pakkaselle.

– Selviä pakkaspäiviä näyttäisi olevan tulossa. Pakkasta voi olla maan etelä- ja keskiosissa päivisin yksinumeroisia pakkaslukemia ja Lapissa 10–20 pakkasastetta. Pilvisyydestä ja tuulesta riippuen on täysin mahdollista, että öisin pakkanen on vielä paljon kireämpää, kuvailee Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Meteorologin mukaan kylmenemiseen vaikuttaa polaaripyörre. Talvisin pohjoisnapa-alueen ympärillä pyörii polaaripyörteeksi kutsuttu paksun kerroksen tuulipyörre, joka pitää kylmän ilmamassan napa-alueilla. Kun pyörre heikkenee, kylmät ilmamassat valahtavat etelämmäksi.

– Sen kaikkein suurin vaikutus tuntuu Pohjois-Amerikassa, mutta kyllä se vaikuttaa myös meillä Suomessa. Polaaripyörre on vaikuttanut jo tällä viikolla. Vielä ensi viikolla ilmamassa Suomen yllä on aika kylmää, mutta Norjan vuoriston yli puhaltava föhn-tuuli lämmittää niin paljon, että kylmä ilmamassa ei pääse tuntumaan, Rinne kertoo.

Kun tuulen suunta vaihtuu ensi viikon lopulla, Jäämeren suunnalta pääsee leviämään Suomeen lisää kylmää ilmamassaa.

– Napa-alueen ympärillä oleva blokki on hävinnyt. Se on estänyt kylmän ilmamassan pääsyn pohjoisesta tänne. Siksi kylmä ilma pääsee nyt meillekin, meterologi kuvailee polaaripyörteen hajoamisen vaikutuksia Suomen säähän.

Ensi viikon alussa föhn-tuulen vaikutuksesta lämpötilat nousevat maan etelä- ja länsiosissa 2–4 asteeseen nollan yläpuolelle. Ilmamassa Suomen yllä on niin kylmää, ettei lämpötila pääse nousemaan sen korkeammalle.

– Lauhaa säätä ja huonoja kävelykelejä on luvassa laajalti maan etelä- ja keskiosissa siksi, että tienpinnat vuoroin sulavat ja vuoroin jäätyvät, Rinne kertoo.

Föhn-tuuli riisuu puilta niiden lumipeitteen ja tekee maisemasta keväisemmän näköisen. Vesilammikoita syntyy sinne tänne ja ne jäätyvät öisin. Lapissa lämpötilat pysyvät suurimmaksi osaksi pakkasella, mutta sielläkin lämpötila voi nousta päivisin plussan puolelle.

– Ensi viikon aikana kannattaa varautua koko maassa liukkauteen, ainakin joinakin päivinä.

Polaaripyörre on hajonnut, koska yli kymmenen kilometrin korkeudessa ilmakehässä, stratosfäärissä, ilma on lämmennyt. Äkillisen lämpenemisen vuoksi lännestä itään kulkeva pyöreä ilmavirtaus on heikentynyt.

– Kun sääkartoilla nähdään polaaripyörteen hajoaminen, ei ihan tarkkaan tiedetä, mihin suuntaan kylmä ilma lähtee. Aika usein se ottaa Venäjän tai Suomen suunnan. Niin siinä on käynyt nytkin.

Pohjois-Amerikassa polaaripyörteen hajoaminen tuo harvinaisen kylmää ilmaa Yhdysvaltain länsirannikolle ja Alaskan ja Kanadan suuntaan.

– Meillekin se tuo koko maahan keskitalvelle tyypillisiä pakkasia. Tämänkin viikon aikana on ollut yli kolmenkymmenen asteen pakkasia. Tämä on sellaista ilmamassaa, jossa sen tyyppiset pakkaset ovat mahdollisia öiseen aikaan.

Ensi viikkoa seuraavalla viikolla on Rinteen mukaan mahdollista, että yhtä kireitä pakkasia nähdään vielä heikkotuulisina ja selkeinä öinä.

– Etelässä voi olla öisin parikymmentä astetta pakkasta ja Lapissa kolmekymmentä astetta öisin.

Myöhemmin kevään tullen pohjoisen pallonpuoliskon polaaripyörre hajoaa luonnollisesti. Sen vuoksi Suomessa kevät etenee verkkaisesti ja kylmän ilman jaksoja tulee välillä.

– Tällä hetkellä tilanne on kunnolla talvinen, eikä kevät ole alkamassa missään päin Suomea vielä.

Tyypillisesti jos stratosfäärin polaaripyörre on voimakas, se tuo lännestä itään kulkevia virtauksia, jolloin Atlantilta pääsee leviämään Suomeen lauhempaa ilmaa, Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelusta kerrotaan.

– Polaaripyörre on heikentynyt voimakkaasti viimeisen viikon aikana ja siirtynyt pois paikaltaan, meteorologi Ville Siiskonen sanoo.

Siiskosen mukaan ennuste näyttää siltä, että Britteinsaarten päälle vahvistuu voimakas korkeapaineen alue, joka voi estää matalapaineita liikkumasta Atlantilta Suomen yli.

– Siinä voi käydä niin, että ajoittain pohjoisesta pääsee purkautumaan kylmää ilmaan, mutta ajoittain tulee voimakasta länsivirtausta, jolloin föhn-tuuli pääsee lämmittämään Suomen säätä, Siiskonen kuvailee.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomen itäpuolella vahvistuu voimakas matalapaineen alue, jolloin pohjoisesta pääsisi virtaamaan kylmää ilmaa. Siiskonen on kuitenkin skeptinen sen suhteen, kuinka paljon polaaripyörteen hajoaminen todellisuudessa vaikuttaa tulevien viikkojen säähän.

– Stratosfäärin polaaripyörteillä on vaikutusta troposfäärin ilmavirtauksiin, mutta virtauksiin vaikuttavat muutkin asiat. Virtaukset ovat kaoottisia ja voi olla, ettei polaaripyörre ehdi vaikuttamaan siihen, Siiskonen huomauttaa.

Siiskosen mukaan polaaripyörteen hajoaminen vaikuttaa säähän viipeellä.

– Polaaripyörre on ollut voimakkaana koko talven ajan. Siitä huolimatta joulukuu oli Suomessa tavanomaista kylmempi. Se, että meillä on kylmä, ei lähtökohtaisesti tarkoita sitä, että polaaripyörteen hajoaminen on aiheuttanut sen.

Viimeisen kymmenen päivänä Pohjois-Atlantilla on liikkunut matalapaineita ja Pohjois-Euroopassa on ollut lännenpuoleinen virtaus. Suomi on kuitenkin jäänyt matalapaineiden kylmemmälle puolen.

– Helmikuu on ollut tavanomaista lauhempi. Se, että helmikuussa tulee Suomessa lunta ja on kylmää, on tilastojen valossa tyypillistä, Siiskonen muistuttaa.