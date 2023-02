KRP:n torstainen operaatio Lahdessa liittyi nigerialaisaktivisti Simon Ekpan rikosepäilyyn.

Keskusrikospoliisilla on esitutkinnassa tapaus, jossa Lahdessa asuvaa miestä epäillään rahankeräysrikoksesta. Poliisi otti epäillyn kiinni Lahdessa torstaina 23. helmikuuta yksityisasunnosta.

KRP:n tiedotteen mukaan operaatio liittyi käynnissä olevaan esitutkintaan, jossa tutkitaan epäiltyä rahankeräysrikosta.

– Poliisi on selvittänyt tapausta syksystä 2022 lähtien. Varsinainen esitutkinta asiassa käynnistyi helmikuun alussa, ja sen perusteella epäillään, että lahtelaismies on kerännyt rahaa rahankeräyslain vastaisesti. Poliisi on kuulustellut epäiltyä, mutta tutkinta on vielä alkuvaiheessa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tommi Reen Keskusrikospoliisin tiedotteessa.

Poliisi kertoo myös saaneensa useita yhteydenottoja miehen toiminnasta sosiaalisessa mediassa. Tämän osalta poliisi selvittää, onko henkilöä mahdollisesti syytä epäillä muistakin rikoksista.

Helsingin Sanomat uutisoi torstaisen poliisioperaation jälkeen, että epäilty on Lahdessa asuva nigerialaisaktivisti Simon Ekpa.

Hän on kokoomuksen kunnallispoliitikko.

HS:n mukaan Nigerian hallitus on pyytänyt Suomea puuttumaan Lahdessa asuvan miehen toimintaan.

Simon Ekpa ajaa Kaakkois-Nigeriassa sijaitsevan Biafran itsenäisyyttä. Helsingin Sanomien mukaan hän on yllyttänyt ihmisiä sosiaalisessa mediassa boikotoimaan lauantaisia presidentinvaaleja.

HS kertoo, että Ekpa väittää julkisuudessa nousseensa Indigenous People of Biafra (IPOB) -separatistiliikkeen johtajan Nnamdi Kanun sijaiseksi

Ekpa väittää määräävänsä myös separatistiliikkeen aseellista siipeä Eastern Security Networkia (ESN).

KRP:n mukaan epäilty vapautettiin myöhemmin torstaina illalla. Esitutkinta jatkuu.