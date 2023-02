Vartiointifirman toimitusjohtaja aiheutti kohun esiintymällä kuvaamallaan videolla varastelevana romanina. Mies on itse syyllistynyt vartiointityössään lukuisiin pahoinpitelyihin.

Varastelevana romanina videolla esiintynyt turvallisuusalan toimitusjohtaja on syyllistynyt työssään pahoinpitelyihin, ilmenee IS:n tekemästä selvityksestä.

Miehen kuvaama ja kohua aiheuttanut TikTok-video ehti levitä aiemmin tällä viikolla sosiaalisessa mediassa.

Mies työnsi videolla tavaroita takkinsa sisään.

– Vitsi! Muistutan ihan kanttihousua, ni heti alko tehdä mieli varastaa jotain, luki nyt jo poistetun videon kuvauksessa.

”Kanttihousu” on romanimiehiin viittaava, vähättelevä termi. Pienen yrityksen toimitusjohtaja kertoi myöhemmin IS:lle, että video oli ”todella huono vitsi”.

Mies on itse syyllistynyt turvallisuusalan työssään useisiin pahoinpitelyihin, joista hän on saanut sakkotuomioita. Tuorein väkivaltaisuus on noin kymmenen vuoden takaa.

Mies syyllistyi järjestyksenvalvojana pahoinpitelyyn kaatamalla toisen miehen maahan Helsingin rautatieaseman ratapihalla huhtikuussa 2013. Mies sai 40 päiväsakkoa, ja maksettavaa kertyi 880 euroa.

Hän halusi poistaa alueelta päihtyneen miehen, joka riiteli vaimonsa kanssa. Mies vastusti poisvientiä ainoastaan sanallisesti ja irtautumalla järjestyksenvalvojan otteesta kättä nostamalla.

Oikeuden mukaan järjestyksenvalvojalla ei siten ollut mitään syytä viedä miestä maahan. Uhri sai ihorikkoja, ja olkapää oli kipeä.

– (Miehen) maahan kaataminen ei ole ollut voimankäyttötoimena tarpeellinen eikä puolustettava ottaen huomioon (miehen) menettelyn vaarattomuus, oikeus kirjoitti.

Aikaisempi tuomio on kahdesta pahoinpitelystä Helsingissä lokakuussa 2010. Tuolloin mies toimi ravintolan järjestyksenvalvojana. Hän eväsi seurueen pääsyn ravintolaan, minkä jälkeen hän käytti tarpeetonta väkivaltaa.

Mies töni ravintolan edustalla naisen kumoon sekä töni ja kaasutti miestä, jota hän ei päästänyt ravintolaan sisälle. Järjestyksenvalvoja myös potki miestä sekä raudoitti tämän. Naisen silmälasit menivät hajalle, ja hän sai muun muassa haavan silmäkulmaansa. Miehen kasvot puolestaan turposivat ja silmiä kirveli.

Järjestyksenvalvoja sai 70 päiväsakkoa ja maksettavaa kertyi 910 euroa.

Hän pahoinpiteli myös 17-vuotiaan pojan Helsingissä heinäkuussa 2007. Tuolloin mies työskenteli järjestyksenvalvojana Helsingin rautatieasemalla.

Aseman lippuautomaatin luona seisoi nuorisoporukka estäen automaatin käytön. Järjestyksenvalvojat menivät häätämään nuorisoporukkaa, mutta 17-vuotias ei liikkunut vapaaehtoisesti.

Kun järjestyksenvalvoja talutti poikaa pois, tämä riuhtaisi itsensä otteesta irti. Järjestyksenvalvoja käytti tarpeetonta väkivaltaa, ja potki poikaa polvella otsaan, löi teleskooppipatukalla jalkaan sekä nyrkillä lapaan.

Järjestyksenvalvoja sai 40 päiväsakkoa, josta kertyi maksettavaa 1 000 euroa. Myös poika syyllistyi tilanteessa rikokseen.

Julkaisemansa videon myötä toimitusjohtaja on saanut kovaakin palautetta, mutta myös asiallisia keskusteluja on käyty.

Hän kertoo pahoitelleensa asiallista palautetta laittaneille aiheuttamaansa mielipahaa ja sanoneensa, ettei tarkoituksena ollut pahoittaa kenenkään mieltä.

Toimitusjohtaja myös sanoo ottaneensa opiksi videojupakasta kantapään kautta.

– Sanon aina, että virheitä voi tulla, niille ei voi mitään, mutta niistä pitää ottaa opiksi. Voin sanoa, että olen ottanut opikseni.