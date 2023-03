Tällaisilla tuomioilla Koskelan teinimurhaajat selvisivät – pian he pääsevät vapaaksi

Koskelan murhasta tuomitut pojat täyttävät tänä vuonna 19 vuotta. IS:n selvityksen perusteella vankilassa istuminen on heille pian taakse jäänyttä elämää.

Koko Suomea kuohuttaneesta Koskelan murhasta tuomitut pojat ovat jo istuneet valtaosan vankeustuomioistaan.

Nuorukaiset olivat 16-vuotiaita koululaisia pahoinpidellessään kaverinsa julmalla ja sadistisella tavalla hengiltä Helsingin Koskelan sairaala-alueen työmaan lähistöllä.

Poliisi otti surmaajat kiinni muutama päivä teon jälkeen maanantaina 7. joulukuuta 2020. He ovat olleet vapautensa menettäneinä tuosta päivästä saakka.

Pojat viettivät uhrin kanssa iltaa Koskelassa työmaa-alueen lähistöllä. Ruumis löytyi muutama päivä myöhemmin.

Syyskuussa 2021 Helsingin käräjäoikeus tuomitsi pojat eri pituisiin vankeusrangaistuksiin murhasta ja muista rikoksista.

Tuomioidensa perusteella kahdella pojalla on mahdollisuus päästä ehdonalaiseen vapauteen jo tänä vuonna, ja kolmannellakin pojalla ensi vuoden alkupuolella.

IS koosti, millaisten vaiheiden kautta Koskelan murhaajien paluu vapauteen todennäköisesti koittaa.

Taustalla pehmennetty tuomio

Tekoaikaan 16-vuotiaat pojat selvisivät murhasta huomattavasti täysi-ikäisiä kevyemmällä rangaistuksella. Syy löytyy lievennetystä rangaistusasteikosta, jota sovelletaan ensikertalaisten rikoksentekijöiden kohdalla.

Lain mukaan murhasta tuomitaan aina elinkautinen vankeusrangaistus. Alaikäistä sen sijaan ei voi koskaan tuomita elinkautiseen – oli hän tehnyt miten vakavan rikoksen tahansa.

Koskelan surmaajien kaltaisille 15–17-vuotiaille ensikertalaisille voidaan määrätä korkeintaan 2–12 vuoden määräaikainen vankeusrangaistus. Kärjistetysti sanoen “alaikäisen elinkautinen” voi siis olla maksimissaan 12 vuotta.

Koskelan tapauksessa tällaista maksimituomiota ei saanut kukaan.

Teinimurhan rikospaikka täyttyi kynttilöistä joulukuussa 2020.

Kolmasosan jälkeen ehdonalaiseen

Niin ikään laissa määriteltyjen lievennysten turvin alaikäiset pääsevät suljetusta vankilasta ehdonalaiseen vapauteen sen jälkeen, kun he ovat istuneet yhden kolmasosan vankeusrangaistuksestaan.

Suuntaa-antavien laskelmien mukaan Koskelan teinimurhaajat voivat päästä ehdonalaiseen vapauteen seuraavasti:

Kovimman tuomion sai kolmikon vanhin, uhria eniten satuttanut poika, jota kutsutaan tässä jutussa poika A:ksi. Hän sai tuomiokseen 10 vuotta ja 1 kuukauden vankeutta.

Kolmasosa tästä tuomiosta tarkoittaa 3 vuoden ja reilun 4 kuukauden vankilareissua. Laskennallisesti arvioiden poika A:n pitäisi päästä ehdonalaiseen vapauteen vuoden 2024 keväällä.

Lievimmän tuomion sai porukan toiseksi vanhin poika B. Hänet tuomittiin 8 vuoden 2 kuukauden vankeuteen, josta kolmasosa tarkoittaa noin 2 vuoden ja 8 kuukauden istumista. Poika C:n tapauksessa ehdonalainen vapautuminen ajoittuisi kuluvan vuoden loppukesään.

Toiseksi kovimman tuomion sai kolmikon nuorin poika C: 9 vuotta ja 2 kuukautta vankeutta. Nuorimman surmaajan tapauksessa kolmasosa vankeustuomiosta on hitusen yli 3 vuotta. Hänen tulisi päästä ehdonalaiseen jotakuinkin joulun tienoolla.

Kolmikon vankeusaika lasketaan alkaneeksi päivästä, jolloin pojat otettiin kiinni.

Tiukassa valvonnassa

EhdonalaiNEN vapaus tarkoittaa, että vanki pääsee suorittamaan vankeusrangaistuksensa loppuosan siviilissä. Nuori voi muuttaa vaikkapa omaan asuntoon, sukulaisensa luokse tai oppilaitoksen asuntolaan.

Tuomio ei kuitenkaan ole vielä tässä vaiheessa kokonaan kuitattu.

Koskelan murhan kaltaisissa pidemmissä tuomioissa ehdonalaisen vapautumisen taustalla on aina kolmen vuoden mittainen koeaika.

Jos nuori sinä aikana syyllistyy uusiin rikoksiin, tuomioistuin voi määrätä tuomiosta jäljellä olevan jäännösrangaistuksen täytäntöönpantavaksi.

Se tarkoittaisi paluuta vankilan muurien kaihdetummalle puolelle.

Koskelan surmaajat passitettiin tuomionannon jälkeen Vantaan vankilaan.

KoeajaLLA nuori rikoksentekijä on Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) tiiviissä valvonnassa pääsääntöisesti vähintään puolen vuoden ja enintään puolentoista vuoden ajan.

Risen yksikönpäällikkö Niina Kallio-Nordlundin mukaan nuori tapaa hänelle määrättyä valvojaa säännöllisesti ainakin 12 tunnin verran kuussa, ja erityisen valvonnan tarpeessa olevat nuoret jopa 30 tuntia kuussa.

– Tapaamisissa seurataan nuoren olosuhteita ja muutoksia ja pyritään parantamaan hänen kykyään elää rikoksetonta elämää. Valvonta päättyy puolen vuoden jälkeen, jos siviiliasiat ovat ilmeisen kunnossa ja vakiintuneet, Kallio-Nordlund kuvailee.

Tässä artikkelissa hän kertoo alaikäisten rikoksentekijöiden rangaistuksista ja vapautumiskäytänteistä yleisellä tasolla. Rise ei kommentoi yksittäisten vankien rangaistuksia.

Panta nilkkaan?

Alaikäisillä Koskelan surmaajien kaltaisilla vangeilla on mahdollisuus hakea myös valvottuun koevapauteen kuutta kuukautta ennen ehdonalaiseen vapauteen pääsyä.

Valvotussa koevapaudessa nuori pääsee vankilasta siviiliin, mutta hänen menemisiään valvotaan muun muassa teknisillä välineillä sekä puhelinsoittojen, sovittujen tapaamisten ja päihdevalvonnan avulla.

Käytännössä yleisin valvontaväline on nilkkapanta.

Valvotussa koevapaudessa valvontavälineenä toimii pääsääntöisesti nilkkapanta

Nuori vanki ei pääse valvottuun koe­vapauteen auto­maattisesti, vaan Rise arvioi asiaa kunkin vangin kohdalla erikseen.

Kallio-Nordlundin mukaan valvottu koevapaus on vielä nuoren vapautta rajoittavaa, kun taas ehdonalaisella vapauttamisella tähdätään selkeästi siviilielämän tukemiseen.

– Alaikäisen vangin kanssa pyritään siihen, että hänen koko rangaistusaikansa olisi jo tutkintavankeudesta lähtien hyvin suunniteltua. Risessä pyritään avoimeen ja asteittain vapauttavaan rangaistuksen suorittamiseen.

Miksi he pääset vähemmällä?

Nuorten pahantekijöiden kevennetyt tuomiot nousevat usein puheenaiheeksi, sillä ne koettelevat monen oikeustajua.

Kallio-Nordlundin mukaan nuorten lievennetyt rangaistukset pohjautuvat lainsäätäjän näkemykseen siitä, ettei pitkiä vankeusrangaistuksia koeta tehokkaiksi nuorten uusintarikollisuuden suitsimisessa.

Etenkin pitkät vankilaressut tarkoittavat nuorelle merkittävää syrjäytymisvaaraa.

– Kun nuori päätyy vankilaan, siviilielämän tukiverkot ovat jollakin tavalla pettäneet. Vankila ei ole paikka, jossa nuorten rikollisuuteen pystyttäisiin hyvin vaikuttamaan. Rikosten ehkäisytyö tapahtuu muualla, Kallio-Nordlund sanoo.

Vankilaan joutunut nuori on merkittävässä syrjäytymisvaarassa.

Alaikäisenä vankilaan joutuneiden nuorten uusintarikollisuus on hyvin yleistä. Noin 80 prosenttia näistä nuorista päätyy vankilaan uudelleen viiden vuoden seuranta-ajalla.

– Prosentti on korkea, mutta on hyvä muistaa, että kyse on erittäin pienestä ihmismäärästä. Alaikäisten osalta puhutaan noin 5–12 henkilöstä, Kallio Nordlund huomauttaa.

Suomessa päätyy vuosittain tutkinta- ja vankeusvangiksi noin 30–40 alaikäistä. Tyypillisimmin he joutuvat vankilaan ryöstöistä, huumerikoksista ja henkirikoksista.

– Ylipäänsä on harvinaista, että alaikäinen tai nuori tekee vakavan rikoksen. Tutkintavangiksi päädytään yleisimmin henkirikosten takia. Eli, kun joudutaan vankilaan, rikos on erittäin vakava.

Ei lapsen paikka

Käräjäoikeuden tuomiossa Koskelan murhaajat passitettiin Vantaan vankilaan, mutta tiedossa ei ole, onko kyseinen vankila ollut heidän lopullinen sijoituspaikkansa.

Vankiloissa alaikäiset on pidettävä erillään aikuisista vangeista. Suomessa niin sanottuja nuoriso-osastoja on Turun, Helsingin ja Hämeenlinnan vankiloissa sekä Keravan avovankilassa. Vantaan vankilassa on osasto nuorille tutkintavangeille.

IS uutisoi tuomionannon jälkeen, millaisissa oloissa alaikäiset vangit yleisesti ottaen näillä osastoilla elävät. Esimerkiksi Vantaan vankilassa sellivarustus on alaikäisillä sama kuin aikuisillakin vangeilla. Selleissä on sänky, tv, radio, kirjoituspöytä ja tuoli sekä oma wc.

Vantaan vankilassa on osasto nuorille tutkintavangeille.

Kuten aikuisilla, myös nuorilla vangeilla päiviin sisältyy ruokailuja ja päivittäinen ulkoilu. Alaikäisillä vangeilla on myös oppivelvollisuus, joten heille tulee järjestää riittävä opetus vankilassa.

Lain mukaan 18–21-vuotiaita vankeja ei enää tarvitse pitää erillään aikuisista, mutta Rise pyrkii tekemään niin. Vankilan ei katsota olevan suotuisa ympäristö alaikäisille, mutta ei nuorille aikuisillekaan.

– On heidän oman turvallisuutensa ja uusintarikollisuuden välttämisen kannalta parempi, etteivät he samaistu muihin vankeihin, Kallio-Nordlund sanoo.

– Ajattelen itse niin, että alle 18-vuotias on lapsi ja se asettaa tietyt lähtökohdat vankeusajalle. Vankila ei ole se paras tai oikea paikka lapselle.

Täydessä ymmärryksessä

Koskelan murhaajat joutuivat vankilaan teineinä, mutta ovat kuitanneet tuomionsa vähän päälle parikymppisinä – jos he eivät syyllisty uusiin rikoksiin kolmevuotisella koeajalla.

Rikos tuli ilmi, kun rakennusmies huomasi työmaansa viereisellä nurmialueella jotakin poikkeuksellista maanantaisena aamuna 7. joulukuuta 2020.

16-vuotiaan teinipojan ruumis oli lojunut lumettomassa maassa jo perjantaista saakka. Uhri oli silloin lähtenyt illanviettoon niin kutsuttujen kavereiden kanssa.

Teinimurhaajat olivat pahoinpidelleet uhriaan toistuvasti eräänlaisessa ”rankaisuleikissä”, jossa uhria satutettiin ja nöyryytettiin tyhjänpäiväisten syiden varjolla.

Perjantaina 4. joulukuuta poikakolmikko ryhtyi sadistiseen ”leikkiinsä” viimeisen kerran.

Koskelan murha jää muistiin yhtenä suomalaisen rikoshistorian synkimpänä tapauksena.

Oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa uhrin kehossa havaittiin yli sata vammaa, muun muassa useita kylkiluumurtumia.

Rajun väkivallan lisäksi tekijät virtsasivat uhrin päälle, rääkkäsivät häntä papateilla, heittelivät oluttölkeillä ja hakkasivat metalliputkella.

Osan teoistaan he taltioivat videolle. Lopuksi kolmikko jätti uhrinsa makaamaan ulos joulukuun yöhön.

Mielentilatutkimuksen mukaan nuorukaiset olivat tapahtumien aikaan syyntakeisia.

He ymmärsivät, mitä tekivät.