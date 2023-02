Puolustusvoimilla on kuusi taistelupanssarivaunun alustalle rakennettua Leopard 2 -raivauspanssaria. Niistä kolme lähtee Ukrainaan.

Suomalainen Leopard 2 -raivauspanssarivaunu on puolustusministeri Mikko Savolan sanoin ”etulinjan vehje”. Se muistuttaa taistelupanssarivaunua, mutta sen tehtävät panssarijoukossa ovat erilaisia.

Raivauspanssarivaunu on rakennettu Leopard 2A4 -vaunun alustalle. Taistelupanssarivaunusta on poistettu torni, joka on korvattu kiinteällä rakenteella. Muutostyöt on tehnyt Patria.

Vaunun eteen on asennettu järeä raivausaura, jonka tehtävänä on siirtää miinat syrjään panssariuralta. Näin raivauspanssarivaunu avaa tietä perässä tuleville taistelupanssarivaunuille ja muille ajoneuvoille.

Raivausauran tilalle voidaan asentaa leveä puskuterä, jota voidaan käyttää esteiden raivaamiseen, tuliasemien rakentamiseen ja vesistöjen ylityksen valmisteluihin siltapanssarivaunujen apuna.

Raivauspanssarivaunu toiminnassa harjoitusalueella.

Raivauspanssarivaunu tunnetaan toisinaan kansainvälisellä tyyppimerkinnällä Leopard 2R.

Military Today-verkkosivuston mukaan raivausaura on brittiläisen Pearson Engineering -yhtiön valmistama. Vaunun perässä on laite, joka merkitsee raivatun uran. Lisävarusteita vaunu voi kuljettaa perään sijoitetussa säiliössä.

Vaunun varustukseen kuuluu myös suojasavuheittimiä, joilla miehistö voi peittää vihollisen näkyvyyttä.

Raivauspanssarivaunu on paremmin suojattu kuin Leopard 2A4, josta se on rakennettu. Pohjaan on lisätty toinen panssarilevy, jotta miehistö olisi paremmin suojattu panssarimiinan räjähdykseltä. Miehistötila on paineistettu ja siten suojattu sisään tunkeutuvilta radioaktiivisilta tai kemiallisilta aineilta.