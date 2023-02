NYT: Mariupolissa useita räjähdyksiä – kuuntele tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

NYT: Mariupolissa useita räjähdyksiä

Ukrainan uskotaan iskeneen syvälle Venäjän miehittämälle alueelle Mariupoliin, kertoo New York Times. Lehden mukaan Mariupolissa tapahtui yöaikaan yksitoista räjähdystä.

On epäselvää, miten hyökkäykset tehtiin. Aiemmin Ukraina on onnistunut tekemään iskuja kaukana venäläisten linjojen takana käyttämällä esimerkiksi droneja ja partisaaneja.

Mariupolin kaupungista paenneen hallinnon mukaan keskiviikon iskut osuivat ainakin lentokentän lähellä sijaitsevaan ammusvarastoon.

Venäjä otti Mariupolin haltuunsa ankarien taistelujen jälkeen viime keväänä. Kaupunkiin on sijoitettu sen jälkeen varuskunta, koska Mariupolin on uskottu olevan Ukrainan joukkojen ulottumattomissa.

Pelko leviää Venäjän eliitissä – Putinilta vaaditaan nyt tuloksia

Venäjän presidentti Vladimir Putin tarvitsee voiton taistelukentällä Ukrainassa varmistaakseen oman selviytymisensä, Venäjän eliittiä, virkamiehiä ja analyytikoita haastatellut Washington Post kertoo.

Venäjällä lojaliteettia ei ole olemassa, eräs venäläinen miljardööri tiivisti.

Putinin tukijat vakuuttavat, että Venäjä ”ei yksinkertaisesti voi hävitä” sotaa, kiitos Venäjän energiavaurauden, ydinaseiden ja runsaan sotilasreservin.

Yritysjohtajat ja valtion virkamiehet eivät kuitenkaan ole kaikki vakuuttuneita. Monen mielestä Putinin uhkapeli on purkanut Neuvostoliiton romahduksen jälkeen tapahtuneen kehityksen. Jotkut kuvailevat sotaa katastrofaaliseksi virheeksi, jossa jokaisessa tavoitteessa on epäonnistuttu.

Uutiset Venäjän hallintoa ja sotaa kritisoineiden pidätyksistä ja syytteistä sekä yksityisarmeija Wagnerin tekemät ”pettureiden” teloitukset ovat herättäneet huolta eliitissä.

Presidentti Niinistö vierailulle Yhdysvaltoihin

Presidentti Sauli Niinistö vierailee Yhdysvalloissa 6.–10. maaliskuuta, kertoo presidentin kanslia. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan aiheiden lisäksi matkalla painottuu talous- ja teknologiayhteistyön tiivistäminen.

Niinistö tapaa muun muassa yhdysvaltalaissenaattoreita. Tapaamisissa ovat esillä Suomen Nato-jäsenyys, transatlanttinen kumppanuus ja Euroopan turvallisuus.

Niinistön seurueeseen kuuluu yritysvaltuuskunta, jossa on edustajia laajasti elinkeinoelämän eri aloilta.

Brittitiedustelu: Venäjä saattaa valmistella uutta hyökkäystä Vuhledariin

Kovat taistelut ovat jatkuneet Bahmutin sektorilla, jossa ukrainalaisjoukot pitävät hallussaan huoltoreittejä länteen siitä huolimatta, että Venäjän joukot ovat pyrkineet motittamaan ne viimeisen kuuden viikon aikana, brittitiedustelun tilannekatsauksessa arvioidaan.

Vuhledar on myös kokenut kovaa tulitusta ja brittitiedustelu pitää "realistisena mahdollisuutena" sitä, että Venäjä valmistelee toista hyökkäystä alueella siitä huolimatta, että sen aiemmin helmikuussa ja myöhään viime vuonna tekemät epäonnistuneet hyökkäykset tulivat kalliiksi.

Venäjän itäisten joukkojen uskotaan edelleen olevan vastuussa Vuhledarin operaatiosta. Joukkojen komentajaan, kenraalieversti Rustam Muradoviin kohdistuu todennäköisesti kovaa painetta parantaa joukkojen suoritusta. Venäläinen nationalistiyhteisö on kritisoinut venäläisjoukkoja aiemmista takaiskuista. Brittitiedustelun mukaan on kuitenkin epätodennäköistä, että Muradovilla on riittävästi hyökkäysvoimaa läpimurron saavuttamiseksi.

Suhdekohun takia hyllytetty Tukholman poliisi­johtaja löytyi kuolleena

Apulaispoliisiylijohtaja ja Tukholman alueen poliisijohtaja Mats Löfving on löytynyt kotoaan kuolleena, kertoo poliisi tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan poliisi sai paikallista aikaa eilen iltaseitsemän aikaan hälytyksen loukkaantuneesta ihmisestä. Kyse oli Löfvingistä, joka löydettiin kuolleena kotoaan Norrköppingissä.

Poliisi tutkii kuolemantapausta ja selvittää tapahtumien kulkua. Tiedotteen mukaan asiasta ei voida tässä vaiheessa kertoa enempää.

Koska tapahtumista ei ole varmuutta, tutkitaan tapausta poliisin edustajan mukaan epäiltynä murhana, kertoo ruotsalaislehti Expressen. Löfving oli kuollessaan 61-vuotias.

Hänet siirrettiin joulukuussa toisiin tehtäviin väärinkäytösepäilyihin liittyneen tutkinnan ajaksi. Tutkinta liittyy Löfvingin ja silloisen tiedustelupäällikön Linda Staafin väliseen suhteeseen. Löfvingiä on epäilty törkeästä väärinkäytöksestä Staafin tiedustelupäälliköksi nimittämiseen liittyen.

Lumisateet saapuvat Suomeen

Kireät pakkaset vaihtuvat tänään lumisateisiin, kun saderintama pyyhkäisee Suomen ylitse. Aamulla lumisateet saapuivat ensin läntisimpään Suomeen.

Lumisateet yltävät Lappiin saakka. Lumisaderintama kulkee koko maan pituudelta ylitse, Forecan meteorologi Anna Latvala kertoo.

Länsirannikolla sää voi muuttua poutaisemmaksi jo aamupäivällä. Lunta tulee kuitenkin vielä illalla etelässä, idässä ja Lapissa.

Eniten lunta tulee Lappiin, missä lumisadetta voi kertyä paikoin yli kymmenen senttimetriä. Muualla Suomessa lunta tulee päivän aikana parista kymmeneen senttimetriin. Kun tuuli voimistuu, lunta voi kasaantua tielle, mikä heikentää näkyvyyttä.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen huonosta ajokelistä lähes koko maahan. Meteorologin mukaan ajokeliä huonontaa lumisateen lisäksi Lounais-Suomessa nollakeli, minkä vuoksi tienpinnat voivat olla liukkaita.

Samalla kun lumisateet leviävät Suomeen, sää muuttuu selvästi lauhemmaksi. Viikonloppuna viilenee jälleen parilla asteella. Lapissa pakkasta voi olla paikoin 10–15 astetta.