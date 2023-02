Lunta tulee koko maahan ja ajokeli muuttuu huonoksi. Viimeiset lumisateet väistyvät itään vasta perjantaiaamuna.

Kireät pakkaset vaihtuvat tänään lumisateisiin, kun saderintama pyyhkäisee Suomen ylitse. Aamulla lumisateet saapuivat ensin läntisimpään Suomeen. Yhdeksän maissa lunta tuprutti jo Jyväskylän itäpuolella maan keskiosassa.

– Lumisateet yltävät Lappiin saakka. Lumisaderintama kulkee koko maan pituudelta ylitse, Forecan meteorologi Anna Latvala kertoo.

Länsirannikolla sää voi muuttua poutaisemmaksi jo aamupäivällä. Lunta tulee kuitenkin vielä illalla etelässä, idässä ja Lapissa.

– Viimeiset lumisateet väistyvät kaakosta itään perjantaiaamuna, Latvala sanoo.

Eniten lunta tulee Lappiin, missä lumisadetta voi kertyä paikoin yli kymmenen senttimetriä. Muualla Suomessa lunta tulee päivän aikana parista kymmeneen senttimetriin.

– Kun tuuli vähän voimistuu, lunta voi kasaantua tielle, mikä heikentää näkyvyyttä.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen huonosta ajokelistä lähes koko maahan. Meteorologin mukaan ajokeliä huonontaa lumisateen lisäksi Lounais-Suomessa nollakeli, minkä vuoksi tienpinnat voivat olla liukkaita.

– Puoliltapäivin ja iltapäivällä pääkaupunkiseudulla lumisateet alkavat lisääntyä ja pysyvät koko illan niin, että välillä voi tulla sakeasti lunta. Iltaruuhkan aikaan voi olla huono ajokeli. Liikenteessä pitää olla malttia.

Samalla kun lumisateet leviävät Suomeen, sää muuttuu selvästi lauhemmaksi. Lounaisrannikolta Satakuntaan ja Vaasan nurkille asti lämpötilat nousevat nollan tienoille. Ahvenanmaalla ja Lounaissaaristossa mennään suojan puolelle, mutta muualla maassa on pakkasta: etelässä ja lännessä pakkasta on noin 0–5 astetta pakkasta. Idässä on ennen lumisateita 6–14 astetta pakkasta.

– Kylmintä on Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Koillismaalla. Siellä, missä lunta sataa, pakkasta on itäisessä Suomessa alle 10 astetta.

” Tämän päivän jälkeen sateet vähenevät Suomessa reippaasti.

Viikonloppuna viilenee jälleen parilla asteella. Lapissa pakkasta voi olla paikoin 10–15 astetta.

Torstain lumisateet johtuvat Norjan yläpuolella lymyilevästä matalapaineen keskuksesta, johon liittyvä rintama kulkee Suomen yli itään. Viikonloppuna toinen matalapaine kulkee Suomen eteläpuolitse, josta voi yltää lumisateita eteläiseen Suomeen.

– Näillä näkymin enimmät lumisateet jäävät eteläiseen Skandinaviaan ja Baltiaan. Tämän päivän jälkeen sateet vähenevät Suomessa reippaasti.