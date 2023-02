Kristersson: Nato-neuvottelut jatkuvat Turkin kanssa ensi kuussa – kuuntele aamun tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Ruotsin Kristersson: Nato-neuvottelut jatkuvat Turkin kanssa ensi kuussa

Nato-jäsenyyttä koskevat neuvottelut tulevat jatkumaan Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin mukaan maaliskuussa, kertoo yleisradioyhtiö SVT.

Asialle saatiin Kristerssonin mukaan varmistus keskiviikkona, jolloin myös Turkki vahvisti neuvottelujen jatkumisen. Tarkkaa päivämäärää ei kuitenkaan ole tiedossa, mutta Kristerssonin mukaan keskustelut alkaisivat maaliskuun puolivälissä.

Nato-neuvottelut kolmen maan välillä ovat olleet tauolla tammikuun lopusta saakka.

Myös Unkari tulee Kristerssonin mukaan tekemään päätöksensä Ruotsin liittymisestä Natoon maaliskuussa. Uutistoimisto AFP:n mukaan Unkarin parlamentti voisi ratifioida maan jäsenyyden maaliskuun alussa.

Ukrainan Budanov: Ammus- ja ohjuspula pakottaa Venäjää muuttamaan taktiikoitaan

Venäjän kokema pula ohjuksista ja tykistön ammuksista on pakottanut sen joukot vaihtamaan taktiikoitaan, kertoo Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö Kyrylo Budanov Forbes-lehden haastattelussa.

Tykistön ammusvarastot ovat Budanovin mukaan vähentyneet 30 prosenttiin ennen täysimittaisen sodan alkua. Samaten lähes kaikki olemassa olevat ohjukset on laukaistu ja Venäjä voi valmistaa vain noin 40 risteilyohjusta kuussa. Venäjä on joutunut hänen mukaansa turvautumaan iranilaisiin tykistöammuksiin, joita on tuotu hyökkäyssotaa käyvään maahan noin 20 000.

Määrä ei kuitenkaan riitä millään joukkojen vaatimuksiin, minkä takia Venäjä on alkanut käyttää yhä enemmän jalkaväkitaktiikoita, missä tykistön tulitukea ei anneta entiseen tapaan ja jalkaväki hyökkää yksin aalto toisensa perään.

WSJ: Yhdysvallat pohtii Kiinan mahdollista asevientiä koskevan tiedustelutiedon julkaisemista

Yhdysvallat pohtii tiedustelutiedon julkaisemista, jonka mukaan Kiina pohtii aseiden viemistä Venäjälle. Asiasta kertoo The Wall Street Journal.

Kiina ei ole lehden lähteiden mukaan vienyt asejärjestelmiä tai aseita Venäjälle, mutta Peking on miettimässä aseiden toimittamisen mahdollisuutta. Kiina on vienyt aiemmin kaksikäyttötuotteita Venäjälle. Näitä voidaan hyödyntää sekä siviili- että sotilaskäytössä.

Lehden viranomaislähteiden mukaan Kiina ei ole vielä tehnyt päätöstä aseiden viennistä, joskin on olemassa viitteitä joiden mukaan se alkaisi viedä aseita Venäjälle.

Tukholman alueen poliisijohtaja löytyi kotoaan kuolleena

Apulaispoliisiylijohtaja ja Tukholman alueen poliisijohtaja Mats Löfving on löytynyt kotoaan kuolleena, kertoo poliisi tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan poliisi sai paikallista aikaa eilen iltaseitsemän aikaan hälytyksen loukkaantuneesta ihmisestä. Kyse oli Löfvingistä, joka löydettiin kuolleena kotoaan Norrköppingissä.

Poliisi tutkii kuolemantapausta ja selvittää tapahtumien kulkua. Tiedotteen mukaan asiasta ei voida tässä vaiheessa kertoa enempää.

Koska tapahtumista ei ole varmuutta, tutkitaan tapausta poliisin edustajan mukaan epäiltynä murhana, kertoo ruotsalaislehti Expressen. Löfving oli kuollessaan 61-vuotias.

Hänet siirrettiin joulukuussa toisiin tehtäviin väärinkäytösepäilyihin liittyneen tutkinnan ajaksi.

Britannian Wallace: Challenger 2 -taistelupanssarivaunut saapuvat Ukrainaan keväällä

Brittiläiset Challenger 2 -taistelupanssarivaunut saapuvat puolustusministeri Ben Wallacen mukaan Ukrainaan keväällä, Reuters kertoo.

Puolustusministeri puhui Reutersille vieraillessaan tukikohdassa, jossa ukrainalaisia sotilaita koulutetaan muun muassa vaunujen käyttämiseen. Hän myös kertoi, että Britannia voisi mahdollisesti lähettää enemmänkin vaunuja kuin jo luvatut 14 kappaletta.

Britannia on myös ministerin mukaan aloittanut tuotantolinjojensa ”lämmittämisen”, joiden avulla aseita ja ennen kaikkea ammuksia voidaan tuottaa Ukrainan tarpeisiin.

Noroviruksen huippu meneillään

Suomessa talvikauden tartuntataudeista käsillä on noroviruksen sesonkiaika, kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Influenssakausi jatkuu edelleen, mutta on rauhoittumaan päin. Vuodenvaihteen huipun jälkeen influenssatapausten määrät ovat vähentyneet.

Huipun ajankohta oli nyt hieman aikaisemmin kuin normaalina influenssakautena. Aiemmin huippu on yleensä ollut tammi-helmikuussa hiihtolomaviikkojen aikoihin.

THL:n raportoimien koronatartuntojen määrät olivat viime viikolla matalimpia vuoteen. Myös koronan laboratoriotesteissä positiivisten tulosten osuus pieneni alkuvuodesta.