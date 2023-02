Noroviruksen huippu meneillään – influenssakausi jatkuu, mutta on rauhoittumassa

Koronapandemian alussa muiden tartuntatautien leviäminen oli vähäisempää, mutta nyt influenssa- ja noroviruskausi on ollut enemmän verrattavissa koronaa edeltäviin vuosiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on käsillä nyt noroviruksen sesonkiaika.

Suomessa talvikauden tartuntataudeista käsillä on noroviruksen sesonkiaika, kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Myös influenssakausi jatkuu edelleen, mutta on rauhoittumaan päin.

THL:n tartuntatautilääkäri Anna-Liisa Punto-Luoman mukaan kevättalvi on tyypillinen ajankohta noroviruksen aiheuttaman oksennustaudin huipulle.

– Noroviruksen osalta nyt on huippu, mutta en uskalla vielä sanoa, milloin se on ohi. Sitten kun ollaan kunnolla kevään puolella, niin on varmasti taas rauhallisempaa.

Vatsatauteja ei seurata samalla tavalla kuin koronaa ja influenssaa, mutta ruokamyrkytysten selvittelyasioissa ne näkyvät jonkin verran.

– Kaikista ilmoitetuista ruokamyrkytyksistä ei ole vielä selvinnyt, ovatko ne juuri norovirusta, mutta niidenkin määrästä näkee, että nyt on norovirushuippu menossa, Punto-Luoma kertoo.

Vuodenvaihteen huipun jälkeen influenssatapausten määrät ovat vähentyneet.

Huipun ajankohta oli nyt hieman aikaisemmin kuin normaalina influenssakautena. Aiemmin huippu on yleensä ollut tammi-helmikuussa hiihtolomaviikkojen aikoihin.

Influenssakaudella yleisimmän virustyypin eli A-influenssan tapausmäärät ovat vähentyneet vuoden­vaihteesta, mutta B-influenssan suhteellinen määrä influenssa­tapauksissa on noussut kuten monesti kevättalvella tapahtuukin.

Vaikka influenssatilanne on rauhallisempi kuin aiemmilla viikoilla, Punto-Luoma muistuttaa, että kausi jatkuu edelleen ja että influenssarokotuksen voi edelleen ottaa.

Koronapandemia-ajan alkuvuodet olivat poikkeuksellisia muiden tartuntatautien osalta. Keväällä 2020 aloitettujen koronatoimien vuoksi influenssakausi katkesi kesken kaiken kuin seinään, eikä vuonna 2021 tullut myöskään suurempaa influenssa-aaltoa.

Punto-Luoman mukaan maailmaltakin raportoitiin paljon pienempiä influenssalukuja.

– Joidenkin maiden osalta se saattoi liittyä siihen, että kaikki testikapasiteetti meni koronaan, mutta esimerkiksi Euroopassa ero testaamisessa influenssan osalta ei ollut hirveän iso.

Punto-Luoman mukaan testausmäärien lasku saattoi olla muutamien prosenttien luokkaa, mutta todettujen tapausten määrät saattoivat tietyillä alueilla romahtaa esimerkiksi kymmenesosaan aiemmasta.

Koronapandemian alkuvuosiin verrattuna kulunut influenssakausi onkin ollut enemmän verrattavissa koronaa edeltäviin vuosiin.

Myös vatsataudit vähenivät pandemian alkuvuosina, kun ihmiset pesivät käsiään ja olivat poissa ihmisten ilmoilta sairastaessaan, Punto-Luoma kertoo.

– Kyllä sen huomaa tautien osalta, että erityisvarovaisuustoimet ovat ohi. Muita tauteja on nyt enemmän entiseen malliin.

Punto-Luoman mukaan koronavirusta on Suomessa edelleen liikkeellä, mutta tilanne on rauhallisempi kuin aiemmin.

– THL:n raportoimien koronatartuntojen määrät olivat viime viikolla matalimpia vuoteen. Ei ole ainakaan pahempi tilanne kuin viime keväänä.

THL:n tilastojen mukaan alkuvuodesta todettujen koronavirustapausten määrä on pienentynyt myös suhteutettuna laboratorio­testausten määriin.

Tilastoon päivitettyjen tietojen mukaan tämän vuoden ensimmäisten kuuden viikon aikana vain noin joka yhdeksäs testi on ollut positiivinen, kun loppuvuoden kuudella viimeisellä viikolla testatuista noin joka neljäs sai positiivisen tuloksen.

Tätä edeltävällä kuuden viikon jaksolla positiivisia testituloksia oli yli kolmasosa.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon otettujen määrät ovat THL:n tilastojen mukaan niin ikään olleet alkuvuodesta pienempiä kuin viime vuoden lopulla.