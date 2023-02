Passit uudistettiin täysin – tältä ne näyttävät

Passeissa on teemana Saaristomeri.

Passien ja henkilökorttien ulkoasu ja ominaisuudet uudistuvat maaliskuussa. Uusia versioita aletaan myöntää 13. maaliskuuta. Niiden ominaisuudet ja ulkoasu on suunniteltu ja toteutettu kokonaan uudelleen

Uudistus liittyy passien, henkilökorttien ja oleskelulupien valmistamista ja toimittamista koskevaan uuteen sopimukseen.

Passeissa on teemana Saaristomeri. Sen luonto esiintyy lupa-asiakirjojen kuvituksessa ja turvatekijöissä.

Kansista on tehty minimalistisemmat. Väliaikaisista passeista on tehty oranssit. Kaikissa passeissa kasvokuvaa on suurennettu. Sekä passeille että henkilökorteille tulee uutena ominaisuutena koneellista lukua helpottava 2D-viivakoodi.

Uusien passien käyttöönotto ei vaikuta jo myönnettyjen passien voimassa oloon.

Kasvokuvasta on tehty suurempi.

Kuvituksena on muun muassa joutsenia.

Pienet norpat koristavat sivun alalaitoja.

Sisäsivuilta löytyy myös purjevene.