Zelenskyi: Etulinja ei ole siirtynyt Venäjän painostuksesta huolimatta – kuuntele tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Unkarilta jälleen uusi päivämäärä Nato-ratifiointeihin

Unkarilaislehti HVG kertoi tiistaina iltapäivällä, että Unkarin parlamentti alkaisi käsitellä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä 1. maaliskuuta.

Lehden mukaan lopullinen äänestys jäsenyyksistä pidettäisiin Unkarin parlamentissa 6. maaliskuuta alkavalla viikolla.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkija, poliittisen historian dosentti, Unkari-asiantuntija Katalin Miklossy kehottaa olemaan innostumatta uutisesta liikaa. Miklossy muistuttaa, että HVG on opposition äänenkannattaja.

Hän ihmettelee hieman huvittuneenakin, mistä oppositiomedia olisi tällaisen tiedon voinut saada. Etenkin kun valta Unkarissa on tiukasti pääministeri Viktor Orbanilla ja hänen Fidesz-puolueensa pienellä lähipiirillä. Käytännössä on yksin Orbanista kiinni, milloin Nato-jäsenyydet tuodaan käsiteltäväksi Unkarin parlamenttiin.

Kiinalaisdiplomaatti tapaa Lavrovin Moskovassa

Kiinan hallinnon sisäpiiriin kuuluva Wang Yi on parhaillaan vierailulla Venäjällä. Tänään hänen on määrä tavata maan ulkoministeri Sergei Lavrov. Venäläisuutistoimisto Tassin mukaan Venäjän hallinto on sanonut, että Wang saattaisi tavata Moskovan-vierailunsa yhteydessä myös presidentti Vladimir Putinin.

Wang siirtyi vuodenvaihteessa pois Kiinan ulkoministerin tehtävästä, jota hän hoiti noin yhdeksän vuoden ajan. Nyt hän on johtajana Kiinan kommunistisen puolueen keskuskomitean ulkosuhteita valvovassa toimikunnassa.

Uutiskanava CNN:n mukaan Kiinan ulkoministeriö kertoo Wangin tavanneen tiistaina Venäjän turvallisuusneuvoston puheenjohtajan Nikolai Patrushevin.

Zelenskyi: Etulinja ei ole siirtynyt Venäjän painostuksesta huolimatta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi alleviivasi jokailtaisessa puheessaan tiistaina, ettei etulinja ole liikkunut, vaikka Venäjä on kohdistanut ukrainalaisjoukkoihin kovaa painetta alueella.

– Donetskin ja Luhanskin alueita koskevat raportit herättävät tietenkin erityisiä tunteita. Teemme parhaamme estääksemme vihollisen hyökkäykset siellä, Zelenskyi sanoi.

– Jatkuvat intensiiviset hyökkäykset, joita Venäjä ei lopeta, vaikka se kärsii valtavia tappioita, hän lisäsi.

Tästä huolimatta etulinja ei ole presidentin mukaan muuttunut, mistä kiitos kuuluu kaikille etulinjan alueita puolustaville taistelijoille.

Syyte: Mies murhasi nukkumassa olleen uhrinsa vasaralla hoivakodissa

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa luetaan keskiviikkona murhasyytteet viisikymppiselle miehelle, joka surmasi hoivakodin asukkaan yksityisessä hoivakodissa Turun Vasaramäessä 2. kesäkuuta vuonna 2022.

Murhasta epäilty mies ja uhri olivat kumpikin saman hoitoyksikön asukkaita. Aluksi poliisi tutki tapausta murhan yrityksenä. Myöhemmin uhri menehtyi saamiinsa vammoihin, ja rikosnimike muuttui esitutkinnassa murhaksi.

Syyttäjän mukaan mies meni nukkumassa olleen uhrin huoneeseen ja ryhtyi lyömään häntä vasaralla pään alueelle useita kymmeniä kertoja.

IS seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä käräjäoikeudessa.

OP: Keskituloisilla rahat riittävät nyt 200–600 euroa vähempään kuussa kuin vuosi sitten

Lähes joka viides suomalainen on hyvin huolissaan inflaation eli hintojen nousun vaikutuksesta omaan talouteensa. Asia ilmenee OP-ryhmän teettämästä kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten taloushuolia. Inflaatio oli vastaajien yleisin huoli.

Seuraavaksi yleisimmät taloushuolet olivat energiakriisi ja asumisen hinnan nousu, joista kertoi olevansa hyvin huolissaan lähes joka kuudes vastaaja. Noin joka kymmenes on huolissaan rahojen riittämisestä arjessa.

– Datamme mukaan esimerkiksi keskituloisten käytettävissä olevat tulot riittävät nyt kahdestasadasta kuuteensataan euroa vähempään kuukaudessa kuin vuosi sitten, vähittäispankkitoiminnasta vastaava johtaja Harri Nummela OP-ryhmästä sanoo tiedotteessa.

Kireisiin pakkas­keleihin luvassa täys­käännös

Keskiviikko on valkeni kirpakassa pakkasessa. Aamulla kireimmät lukemat mitattiin Länsi-Lapin Kittilässä, -33,2 astetta.

Aivan ennätyslukemiin ei vielä ylletty, sillä Talven toistaiseksi hyisimmät luvut mitattiin tammikuun alussa Muoniossa, –34,8 astetta.

Päivällä kirpakka keli hieman hellittää. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Jesse Heikkilän mukaan suuressa osassa maata mitataan päivällä 5–15 miinusastetta.

Torstain tullessa lämpötilat lauhtuvat laajalti.

Eteläisillä rannikkoalueilla celsius voi nousta nollan tuntumaan. Iltapäivällä maan etelä- ja länsiosissa on muutama aste pakkasta.

Pouta vaihtuu pilveen ja lännestä rantautuvat uudet lumisateet. Torstaina kinoksia kertyy eri puolilla maata arviolta 3–8 senttimetrin verran.