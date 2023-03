Merja tilasi netistä pinkin paidan – sai laatikollisen viinaa

Posti kuvaa poikkeuksellista sekaannusta ”monen ikävän sattuman summaksi”.

Lahtelainen Merja Rastas koki viime viikon maanantaina valtavan yllätyksen.

Verkkokauppa Zalandosta tilaamansa pinkin värisen paidan sijaan hän sai laatikollisen viinaa.

Myös Zalandon asiakaspalvelussa sekä lahtelaisella R-kioskilla, johon lähetys toimitettiin, paketti yllätti.

– Kukaan asiakaspalvelijoista ei ollut aiemmin kuullut vastaavasta. R-kioskin myyjä oli huvittunut, järkyttynyt ja hämmentynyt paketin sisällön vuoksi, mutta myös siksi, ettei postin lakon aikana ollut tullut yhtään toista pakettia, Rastas kertoo.

Rastas oli tilannut helmikuussa Zalandosta vaatteita. Yksi tuotteista – pinkki paita – ei ollut Zalandon oma tuote ja siksi se lähetettiin erillisessä paketissa.

Alun perin paitapaketin piti saapua 17.2. mennessä. Sitä ei kuitenkaan kuulunut, kuten ei myöskään ilmoitusta paketin lähettämisestä.

Puhelu Zalandoon paljasti, että paketti oli lähetetty jostain syystä eri tavalla kuin yleensä, minkä vuoksi siitä ei ollut tullut ilmoituksia. Samalla selvisi, että lähetys odottelikin jo paikallisen R-kioskin postipisteellä.

Puhelun jälkeen Rastas sai viimein paketin noutamiseen tarvittavat tiedot, ja lähti noutamaan sitä.

Kun myyjä kävi hakemassa paketin, Rastas ihmetteli pahvilaatikon suurta kokoa. Se ei vaikuttanut alkuunkaan siltä, että siinä olisi pelkkä paita.

– Sain paketin käteeni, ja se oli järjettömän painava. Totesin hämmentyneenä naurahtaen, että jos tämä on paita, niin kyseessä on painavin ja suurin paita, mitä olen koskaan nähnyt.

Painoa paketilla oli huimat 17 kiloa. Rastas alkoi heti epäillä, että paketti ei ole Zalandolta ja avasi sen. Sisältä paljastui todellinen yllätys: 24 tölkin laatikko olutta, neljä pulloa Jaloviinaa, kolme Smirnoff-vodkapulloa ja pullollinen Koskenkorvaa.

Vaikka paketin sisältö oli väärä, lähetyksessä luki Rastaan nimi, ja se oli saapunut hänen tilauskoodillaan.

Rastas otti oitis yhteyttä Zalandoon, josta vastattiin pienen selvittelyn jälkeen. Rastaan pitäisi viedä painava paketti takaisin R-kioskille, josta se toimitettaisiin takaisin lähettäjälle.

Ongelma vain oli, ettei paketissa ollut lähettäjän tietoja, ainoastaan teksti sender name not available (lähettäjän nimi ei saatavilla). Missään ei myöskään lukenut Zalandosta mitään.

Näin runsas juoma-arsenaali Merja Rastasta odotti ”paitapaketin” sisällä.

Rastaan mukaan R-kioskilta kerrottiin, että jos hän haluaa lähettää paketin jonnekin, pitää hänen maksaa itse postitusmaksu ja keksiä, minne se lähetetään.

Kun Rastas tutki pakettia tarkemmin, löysi hän sen kyljestä lapun, jossa oli viinalähetyksen oikean vastaanottajan tiedot. Rastas etsi netistä henkilön puhelinnumeron ja soitti hänelle. Paljastui, että puheluun vastannut henkilö todellakin odotti lähetystä, joka sisälsi Rastaan vastaanottamat juomat.

Oikea vastaanottaja oli arvellut, että paketti oli jäänyt jumiin jonnekin satamaan Postin lakon takia.

– Sanoin, että eipä ole. Se on täällä minulla, Rastas vastaa.

Yhden tähden ”Jallua” paketti piti sisällään peräti neljä pulloa.

Parin puhelun päätteeksi lähetyksen oikea vastaanottaja maksoi postimaksun saadakseen lähetyksen perille.

– Hänkin oli hämmentynyt, miten tämä on mahdollista.

Rastas lähetti paketin lopulta oikeaan osoitteeseen viime viikon torstaina. Hänen mukaansa tilanteesta jäi vähän outo olo, sillä laatikon vastaanottajalta ei tullut kiitosta perässä, vaikka juomien arvo pyöri useissa sadoissa euroissa.

– Sieltä ei tullut edes peukkua takaisin.

Smirnoff-vodkaa tilaus kantoi sisällään kolme pulloa.

Pettymys oli valtaisa, koska Rastas ei juo alkoholia. Paidan hän sen sijaan olisi halunnut. Viinojen määränpää saatiin selville, mutta epätietoisuus paidan sijainnista jatkuu edelleen. Zalandosta on todettu, ettei uutta paitaa voida lähettää, vaan Rastaan pitäisi tilata paita uudestaan.

Pitkällisen selvittelyn jälkeen Zalando tarjosi Rastaalle korvaukseksi vaivasta 15 prosentin alennuksen seuraavasta ostoksesta. Verkkokauppa lupasi myös palauttaa paidan hinnan takaisin.

– Se nyt oli pakko mielestäni maksaa takaisin, koska muutenhan se olisi varkautta, että paita ei saavu paikalle, mutta hinta viedään.

Eniten koko saagassa ärsyttääkin se, että Rastas joutui itse selvittämään, kenelle viinalaatikko kuului, hoitamaan viikon päivät asiaa, joka ei ollut millään tavalla hänen vikansa sekä raahaamaan painavaa laatikkoa edestakaisin. Zalandolta tai muilta tahoilta apua tähän ei tullut.

Paketista löytyi myös suuri pullo vahvaa Koskenkorva-viinaa.

Palkinnoksi vaivannäöstä Rastaalle jäi alennuskupongin lisäksi kipeät käsi- sekä selkälihakset raskaan paketin kantamisesta.

Rastas sanoo, että paketin ulkonäöstä huomasi sen seikkailleen maailmalla.

– Sisältö oli ihan kunnossa, mutta paketti oli kolhuinen. Näki, ettei se ole ollut kevyt kantaa muillekaan.

Rastas sanoo olleensa tätä ennen tyytyväinen Zalandoon, mutta nyt hän on pettynyt yhtiön toimintaan.

Tilausta hän ei aio tehdä uudestaan.

– Asiakkaan ei pitäisi joutua kärsimään. Kyllä itse firman asemassa ottaisin sen verran takkiin, että järjestäisin jonkun hakemaan paketin ja pahoittelisin, vaikkei sekaannus olisikaan firmani syy. Asiakkaan ei tarvitsisi kärsiä asiasta. Antamani hyvitys ei olisi pelkkä paidan hinta. Koen, että tämä on sylkemistä asiakkaan naamalle.

Saksalainen Zalando on yksi Euroopan suurimmista vaatteiden ja asusteiden verkkokaupoista.

Viinalasti on tilattu Saksasta. Suomessa paketin toimittamisesta eteenpäin on vastannut Posti.

Postin liiketoimintajohtaja Tommi Kässi on episodista yhtä ymmyrkäisenä kuin kaikki muutkin.

– En ole aiemmin törmännyt, että näin olisi päässyt käymään. Paketin vaihtuminen toiseen on äärimmäisen harvinaista.

Mahdollista lähetysten sekoittuminen kuitenkin on, jos tapahtuu inhimillinen virhe. Siitä on kyse myös Merja Rastaan vaatetilauksen kohdalla.

Kohta, jossa sekaannus voi sattua, on se, kun ulkomailta tilattu paketti tulee Postin haltuun. Joissain rajan takaa tulevissa lähetyksissä on pakettikortti, joka ei toimi Postin päässä ja se on vaihdettava toiseen.

Saksasta ostettu alkoholikuorman kanssa jouduttiin tekemään juuri näin.

Valitettavasti alkuperäisen tilaajan tietojen sijaan paketin kylkeen lätkäistiin jostain syystä Rastaan vaatetilauksen lappu.

Jos asiakkaalle on toimitettu jostain syystä väärä paketti, Tommi Kässi ohjeistaa ottamaan ensisijaisesti yhteyttä Postin asiakaspalveluun, jossa asiaa pystytään selvittämään.

Poikkeuksellisuutta tapauksessa lisää se, että yleensä tämänkaltaiset pakettien sekoittumiset huomataan ennen kuin ne luovutetaan asiakkaalle.

Rastaan kohdalla väärä tilaus kulki kuitenkin epähuomiossa koko ketjun läpi ilman, että tietojen vaihtumista havaittiin.

Kässi kuvaakin tapahtunutta ”monen ikävän sattuman summaksi”.

– Tätä valitettavaa asiaa ei ole pystytty missään kohtaa huomaamaan. Vaikka kyseessä on vaatepaketti, joka on vaihtunut näin suureen ja painavaan pakettiin, mistä voisi päätellä jo jotain.

Kässi pahoittelee tapahtunutta ja myöntää virheen tapahtuneen Postin päässä. Hänen mukaan tapahtuneesta pyritään ottamaan opiksi ja tarkastelemaan, onko toimitusprosessissa parantamisen varaa.

– Tämä on hyvin valitettava tapaus. Missään nimessä ei saisi käydä näin.