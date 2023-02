Mies manipuloi pelikoneita Helsingin Casinolla

Mies manipuloi itselleen noin 33 000 euron voitot.

Peliyhtiö Veikkauksen kahta pelikonetta Helsingin Casinolla manipuloineen miehen 9 kuukauden vankeustuomio muuttui ehdolliseksi Helsingin hovioikeudessa.

Käräjäoikeus oli aiemmin katsonut, että oikeudenmukainen tuomio olisi ollut ehdoton vankeusrangaistus.

Turistimatkalla Suomessa ollut mies manipuloi kahta Veikkauksen pelikonetta ja sai itselleen noin 33 000 euron perusteettomat voitot, jotka hän joutuu maksamaan peliyhtiölle takaisin.

Miehen petkutus tapahtui viime kesänä.

Ensin mies pelasi Casinolla parin päivän ajan. Tuona aikana hän otti salaa videokuvaa peliautomaatin objektien pyörimisestä. Kuvaamisen jälkeen mies lähetti videotiedostot Telegram-sovelluksella toiselle henkilölle.

Muutamaa päivää myöhemmin mies palasi Casinolle pelaten kahdella pelikoneella useita tunteja päivässä alle viikon ajan.

Oikeus piti selvänä, etteivät miehen 189-252 prosentin päiväkohtaiset palautusvoittoprosentit pelikoneista olleet normaaleja. Peliautomaattien toiminnassa ei todettu teknistä vikaa tai muuta toimintahäiriötä, joka olisi voinut selittää poikkeuksellisen suuren palautusprosentin.

Niinpä oikeus piti selvänä, että mies oli manipuloinut pelikoneita saaden niiden tietojärjestelmän maksamaan voittoa prosentuaalisesti tavanomaista enemmän.

Tätä johtopäätöstä tuki oikeuden mukaan myös se, että miehen pelipanokset nousivat huomattavasti videokuvaamiskäynnin jälkeen.

Myös miehen pelityyli muuttui. Hän ei käyttänyt enää pelikoneen autoplay-toimintoa, joka laittaa pelikoneen pelikiekot pyörimään itsestään. Miehen pelirytmi muuttui siis epäsäännölliseksi, ja hän painoi pelikoneen start-nappulaa itse

Se jäi kuitenkin epäselväksi, miten mies manipulaation toteutti.

Sillä ei oikeuden mukaan ollut merkitystä, ettei 35-vuotiaan miehen hallusta löydetty esimerkiksi teknistä apuvälinettä, jolla manipulaation olisi voinut tehdä.

– (Miehen) on näytetty hankkineen tietoa pelikoneen toiminnasta videokuvaamalla koneita. Näitä tietoja eteenpäin lähettämällä hänen on katsottava saaneen käyttöönsä sellaista tietoa, jolla tietojärjestelmän toimintaan puuttuminen on tapahtunut, hovioikeus kirjoitti.

Oikeus myös huomautti, että rikollisryhmät ovat aiemminkin onnistuneet selvittämään peliautomaatin näennäissatunnaislukugeneraattorin matemaattisen metodin. Sen avulla ne ovat laatineet puhelimeen sovelluksen, jonka tuottaman tiedon avulla peliautomaatin arvontojen lopputulos on voitu muovata pelaajan kannalta edulliseksi.

Helsingin hovioikeuden tiistaina antama tuomio ei ole lainvoimainen. Törkeän petoksen lisäksi mies syyllistyi huumausaineen käyttörikokseen. Hänen hallustaan löytyi vähäinen määrä kannabista.