Putin tylytti puheessaan länttä – kuuntele tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Putin tylytti puheessaan länttä

Venäjän presidentti Vladimir Putin syytti Moskovassa pitämässään linjapuheessa länttä Ukrainan sodan aloittamisesta ja sanoi, että länsimaat Yhdysvaltojen johdolla tavoittelevat "rajatonta valtaa" maailmanpolitiikassa.

Putin väitti, että Venäjä halusi ratkaista Ukrainan konfliktin rauhanomaisesti, mutta länsimaat ovat valmistelleet sen selän takana "toisenlaista skenaariota".

Putin sanoi myös , että tarkoituksena on riistää "ne alueet, joita nykyisin kutsutaan Ukrainaksi" pois Venäjän yhteydestä. Hänen mukaansa kaikkien on ymmärrettävä, että mitä enemmän länsi lähettää kauas ulottuvia aseita Ukrainalle, sitä enemmän Venäjän on pyrittävä työntämään uhka kauemmas itsestään.

Edellisen kerran kansakunnan tilaa käsittelevä puhe kuultiin vuonna 2021, sillä viime vuonna Putin jätti vastaavan puheen pitämättä.

EU:n Borrell huolissaan Ukrainasta: ”Ammus­pula pitää ratkaista nopeasti, kyse on viikoista”

Ukrainan sota loppuu, jos EU ei tee lähiviikkoina päätöksiä nopeuttaa ammusten toimittamista Ukrainaan, varoittaa EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell.

Borrell kertoi näkemyksestään Münchenin turvallisuus­konferenssissa maanantaina.

Hänen mukaansa EU:n puolustus­ministerien maaliskuinen tapaaminen on hyvä mahdollisuus EU-maille tarjota ammuksia omista varastoistaan. Hän myös korosti, että Euroopan armeijoilla kestää jopa kymmenen kuukautta uusien ammusten saamisessa tehtailta.

– Olemme kiireellisessä sotatilassa. Ammuspula pitää ratkaista nopeasti, kyse on viikoista, Borrell sanoi.

Taiwan ilmoitti lisäävänsä sotilaallista yhteistyötä USA:n kanssa

Taiwan sanoo lisäävänsä sotilaallista yhteistyötään Yhdysvaltain kanssa. Asiasta kertoi Taiwanin presidentti Tsai Ing-wen tiistaina tavattuaan Yhdysvaltain kongressin edustajia Taipeissa.

Tsain mukaan Taiwan tekee vastedes entistä aktiivisemmin yhteistyötä Yhdysvaltojen ja muiden demokraattisten kumppaneiden kanssa vastatakseen globaaleihin haasteisiin. Hän nimesi tällaisiksi haasteiksi autoritaarisen laajentumispolitiikan ja ilmastomuutoksen.

Tsai ei kertonut tarkemmin, millä tavoin Taiwan aikoo lisätä yhteistyötään Yhdysvaltain kanssa.

Valko-Venäjä: Ukrainalaisjoukkoja koottu maiden välisen rajan lähelle

Valko-Venäjän puolustusministeriö sanoo näkevänsä uhan maan turvallisuudelle, Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass uutisoi. Ministeriön mukaan ukrainalaisia joukkoja olisi kerääntynyt lähelle maiden välistä rajaa.

Ministeriön mukaan Valko-Venäjä ryhtyy "riittäviin toimiin" vastatakseen sotilaallisiin provokaatioihin.

Valko-Venäjä sanoo myös suunnittelevansa yli 150:tä yhteistä harjoitusta Venäjän kanssa tänä vuonna.

Venetsian kanaalit kuivuneet rajusti

Italian Venetsia kärsii poikkeuksellisesta kuivuudesta. Asiasta kertoo muun muassa brittiläinen The Guardian.

Kaupungin kuuluisat vesireitit ovat aiemminkin kuivuneet, mutta tällä kertaa tilanne on tavallista pahempi. Kyse on Italiaa vaivaavasta pitkään jatkuneesta vesipulasta.

Esimerkiksi Italian pisimmässä joessa Possa virtaa yli 60 prosenttia vähemmän vettä kuin yleensä. Samalla muun muassa maan suurimman järven Gardan pinta on romahtanut ennätyksellisen matalalle.

Historiallisen suurkaupungin kanavat ovat ehtyneet niin pahoin, etteivät gondoliveneet, vesitaksit ja -ambulanssit ole päässeet kulkemaan osassa kanaaleista.

Keskiviikosta tulossa viikon kylmin päivä

Keskiviikosta on hyvin todennäköisesti tulossa viikon kylmin päivä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

– Tänään idästä päin virtaa vähän kylmempää ilmaa koko maahan ja sää selkenee vähitellen suuressa osassa maata, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo.

Tulevana yönä lämpötila pohjoisessa Suomessa voi pudota 30:n pakkasasteen tienoille. Muualla Suomessa pakkasta on yöllä kymmenestä kahteenkymmeneenviiteen astetta.