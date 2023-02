Janus Putkosen elämäkerran ilmestyminen sivustolle vaikuttaa tulleen yllätyksenä kirjakaupalle. Yritys kertoi poistavansa kirjan valikoimasta.

Suomalaisen KirjakaupAN verkkokaupan valikoimaan ilmestyi hiljattain suomalaisesta Kreml-mielisestä Janus Putkosesta kertova kirja.

Teoksen kuvataan kertovan Putkosen elämästä ”maanpaossa yli kahdentuhannen kilometrin päässä Itä-Ukrainan Donbassissa”.

Suomessa Putkonen tunnetaan valemedia MV-lehden päätoimittajana sekä venäjämielisistä lausunnoistaan noin vuosikymmenen ajalta.

Ilta-Sanomat tavoitti maanantai-iltana Suomalaisen Kirjakaupan viestintä- ja markkinointijohtaja Kirsi Tähjänjoen, joka kertoi saaneensa kirjakauppaketjun kaupalliselta johtajalta tiedon, että kirja on päätynyt valikoimaan kirja-alan yleisen tietokannan kautta.

Kirjakauppaketjun edustus vaikutti äkkiseltään yllättyneen tiedosta, että Putkosesta kertova kirja ylipäätään löytyy sen valikoimasta.

Tähjänjoki kertoi, että kirja poistetaan valikoimasta. Tiistaiaamuna teosta ei enää löytynyt kirjakaupan verkkosivuilta.

Putkosesta kertovan ”omaelämäkerrallisen” kirjan nimi on Patriootin päiväkirja 1 ja sen alanimike Kohti maanpakoa. Vielä maanantai-iltana Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupassa 225-sivuista opusta ja sen päähahmo Putkosta kuvailtiin varsin eläväisin sanankääntein:

Janus Putkonen (s. 1974) on eräs vaikutusvaltaisimpia suomalaisia: hän päätoimittaa yli miljoonan suomalaisen lukijan vaihtoehtomediaa MV-lehteä. Mutta Putkonen joutuu tekemään sen maanpaossa yli kahdentuhannen kilometrin päässä Itä-Ukrainan Donbassissa, keskellä sotatoimialuetta. Kohuttu taiteilijaperheen vesa kertoo nyt itse, ensimmäistä kertaa, kuka hän on, mistä hän on tullut, ja mitä hänelle on elämänsä varrella tapahtunut. Teatteriohjaaja ja käsikirjoittaja, vuoden miesmalli, palkittu reserviläinen, suomalaisen vaihtoehtomedian isä, vallankumouksellinen ja patriootti, vaiko sittenkin kirjaton ja karjaton mustalaispoika vaelluksellaan? Tässä elämäkertansa ensimmäisessä osassa Janus Putkonen kertoo hätkähdyttävän rosoisen pakomatkansa mustalaispojaksi, kiusatusta koululaisesta nuorisorikolliseksi, palkituksi reserviläiseksi ja monipuoliseksi teatterintekijäksi. Unohtumaton, rehellinen ja elämänmakuinen lukuelämys, joka ei jätä ketään kylmäksi. Putkonen perkaa elämäänsä sykleittäin, kipeitäkään vaiheita sivuuttamatta ja kertoo, miksi hän on toiminut tavallaan ja mitä hän oikeasti ajattelee, mihin hän oikeasti uskoo ja miksi. Kirja perustuu Putkosen kanssa tehtyihin haastatteluihin.

Hintaa pehmeäkantisella kirjalla on sivustolla 31,95 euroa. Suomalaisen Kirjakaupan myymälöissä kirjaa ei ollut saatavilla, vaan kyseessä on tilaustuote. Sen kustantajaksi on merkitty kohudosentin nimeä kantava Johan Bäckman Publications.

Tällä hetkellä Putkosesta kertova kirja on myynnissä myös ainakin pohjoismaisessa Adlibris-verkkokaupassa.

Suomalaisputinistit Putkonen ja Johan Bäckman ovat jo vuosia kannattaneet Venäjän linjaa ja presidentin Vladimir Putinin politiikkaa.

Venäjän valtaamassa Itä-Ukrainan Luhanskissa asuva Putkonen toimi nuoruudessaan 90-luvulla teatterin ohjaajana ja käsikirjoittajana.

2011 Putkonen perusti Verkkomedia-sivuston, jolla on julkaistu muun muassa Venäjää myötäileviä ja länttä kritisoivia kirjoituksia sekä erilaisia salaliittoteorioita.

Vuonna 2015 Putkonen muutti miehitettyyn Itä-Ukrainaan, jossa hän ryhtyi tiedottamaan Venäjän propagandaa. Sittemmin Putkonen on päätoimittanut Luhanskista käsin venäjämielistä valemedia MV-lehteä.

Dosentti Johan Bäckman on levittänyt jo pitkään Suomen-vastaista propagandaa Venäjän mediassa.

Vuonna 2022 Helsingin Sanomat kertoi, miten Bäckman on vuosien ajan aktiivisesti tarjonnut Venäjän valtion televisioyhtiölle Suomea ja muita länsimaita mustamaalaavia uutisaiheita ja tiedotteita.

Samana vuonna Bäckman tuomittiin Venäjää kritisoineen suomalaistoimittaja Jessikka Aron vainoamisesta.

Ukraina on lisännyt Putkosen ja Bäckmanin pakotelistalleen.

Suomalaisen Kirjakaupan verkkomyyntiin on aiemminkin päätynyt epähuomiossa erikoinen tuote. Pari vuotta sitten tosi-tv-tähti Sofia Belórfin nimissä julkaistiin Katiska-huumevyyhdistä kertova kirja, vaikka hänellä ei ollut tekemistä sen kirjoittamisessa tai julkaisussa.

Paksu opus sisälsi sekaisin faktaa ja fiktiota, ja se ehti olla kirjakaupan ennakkomyynnissä parin päivän ajan.

Tuolloin Suomalaisen Kirjakaupan toimitusjohtaja Minna Kokka kertoi, että kirjakauppojen verkkosivuille päätyvät käytännössä automaattisesti kaikki teokset, joille on myönnetty niin sanottu ISBN-tunnus.

Niitä jakaa Suomen kansallinen ISBN-keskus, joka toimii Kansalliskirjaston yhteydessä.