Putin pitää tänään perinteisen puheensa – kuuntele aamun tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Putin pitää kansakunnan tilaa käsittelevän puheensa

Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää tiistaina Moskovassa kansakunnan tilaa käsittelevän puheensa. Putinin puhe Venäjän parlamentille alkaa Suomen aikaa aamupäivällä.

Edellisen kerran kansakunnan tilaa käsittelevä puhe kuultiin vuonna 2021. Viime vuonna Putin jätti vastaavan puheen pitämättä.

Tasan vuosi sitten Putin piti puheen, jossa hän tunnusti Ukrainaan kuuluvien Luhanskin ja Donetskin separatistialueiden itsenäisyyden. Tämän viikon perjantaina tulee täyteen myös vuosi siitä, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan.

Putin ei todennäköisesti ilmoita puheessa toimenpiteistä Ukrainan sodan kärjistämiseksi, suurista liikekannallepanoista tai muista merkittävistä siirroista. Näin arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) viimeviikkoisessa raportissaan.

Biden jatkaa vierailuaan Puolassa

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden jatkaa tiistaina vierailuaan Puolassa tehtyään maanantaina yllätysvisiitin Ukrainaan.

Bidenin virallisen matkasuunnitelman mukaan hänen oli määrä vierailla ainoastaan Puolassa ja tavata maan presidentti Andrzej Duda. Vierailusta Kiovaan ei ollut ilmoitettu aiemmin turvallisuussyistä.

Eilen illalla Bidenin kerrottiin palanneen Ukrainasta Puolaan junalla, minkä jälkeen hän lensi vielä myöhään illalla maan pääkaupunkiin Varsovaan.

Varsovassa hänen on määrä pitää tänään puhe vain tunteja sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin on pitänyt Moskovassa oman kansakunnan tilaa käsittelevän puheensa.

Venäjällä irvailtiin Kremlille Bidenin vierailusta

Venäläiset sotabloggarit ja journalistit ovat kritisoineet kovin sanankääntein Venäjän hallintoa, joka ei kyennyt ”estämään” Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin vierailua Ukrainan pääkaupunkiin maanantaina. Asiasta kertoo CNN.

Venäläinen sotaveteraani ja entinen FSB-upseeri Igor Girkin tuhahti, että Biden voitaisiin viedä Bahmutin eturintamalle Donetskissa, eikä hänelle näyttäisi tapahtuvan mitään.

Esimerkiksi venäläistoimittaja Sergeyi Mardan puolestaan kutsui Telegram-kanavallaan Bidenin maanantaista vierailua Venäjän nöyryytykseksi.

– Sadut taianomaisista hypersoonisista ohjuksista voidaan jättää lasten korville – samoin kuin lorut pyhästä sodasta, jota käymme lännen kanssa, hän kirjoitti Bidenin vierailusta.

Mediat: Venäjä aikoo ottaa Valko-Venäjän täysin haltuunsa vuoteen 2030 mennessä

Venäjä aikoo ottaa Valko-Venäjän täysin haltuunsa ja poistaa jälkimmäisen itsenäisyyden, kertoo muun muassa The Kyiv Independent, joka on saanut haltuunsa asiaa koskevan asiakirjan osana kansainvälistä mediaryhmää.

Asiakirjan perusteella Venäjä aikoo ottaa vuosikymmenen loppuun mennessä Valko-Venäjän poliittiset, taloudelliset ja sotilaalliset osa-alueet. Suunnitelman mukaan muun muassa Valko-Venäjän ja Venäjän välillä tulee olemaan yhteisvaluutta ja verotusjärjestelmä.

Asiakirjan luomisessa ovat länsimaisen tiedusteluviranomaisen mukaan olleet mukana useat venäläiset tiedusteluviranomaiset. Lähteen mukaan asiakirja luotiin jo vuonna 2021.

Asiakirjan aitoutta ei ole voitu varmistaa, mutta esimerkiksi Yhdysvaltojen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) -suurlähettilään Michael Carpenterin mukaan asiakirjan suunnitelmat noudattelevat Venäjän tavoitteita liittyen Valko-Venäjään.

– Valko-Venäjän kohdalla se (Venäjä) luottaa pakottamiseen sodan sijaan. Lopputavoite on silti täysimittainen liittäminen.

Turkissa ja Syyriassa uusi voimakas maan­järistys

TURKIN ja Syyrian raja-alueella tapahtui maanantai-iltana 6,3:n magnitudin maanjäristys lähellä Antakyan kaupunkia.

Euroopan Välimeren seismologisen keskuksen mukaan järistys tapahtui noin kahden kilometrin syvyydessä.

Turkin sisäministerin mukaan järistyksessä on kuollut ainakin 3 ihmistä. Lisäksi yli 200 on loukkaantunut.

Brasilian Sao Paulossa on kuollut tulvissa ja maanvyörymissä ainakin 40 ihmistä

Brasiliassa rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa ja maanvyörymissä on kuollut ainakin 40 ihmistä Sao Paulon osavaltiossa ja kuolonuhrien määrän odotetaan kasvavan entisestään.

Televisiossa ja sosiaalisessa mediassa nähdyssä kuvamateriaalissa Sao Sebastiaossa oli kokonaisia naapurustoja veden varassa. Kukkulan rinteellä olevista taloista oli valunut osia vyörymien mukana, valtatiet olivat veden valtaamia ja kaatuneet puut olivat tuhonneet autoja.

Sao Paulon hallinto kertoi tiedotteessa, että yli 200 ihmistä on jäänyt tuhojen vuoksi koditta, ja Sao Paulon pohjoispuolella olevalta rannikkoalueelta on evakuoitu yli 300 ihmistä.

Viranomaisten mukaan kateissa on vielä ainakin noin 30 ihmistä.