”Nato ei voi tallentaa Suomen” – Twitterin erikoiset tilit herättävät hilpeyttä kökkömäisillä käännöksillään ja sekavilla twiiteillään

Jutussa esiintyviä tilejä yhdistää selvä Venäjä-mielisyys ja sitä kautta Nato-vastaisuus. Helsingin Sanomien haastattelema professori arvioi, että tilien alkuperästä ei voi sanoa mitään varmaa.

Eduskuntavaalit lähestyvät ja Twitteriin on ilmestynyt paljon huonosti suomea kirjoittavia tilejä, joilla on kourallinen seuraajia, mutta jotka kertovat samalla olevansa eri puolueiden jäseniä. Nimillä, joilla tilit on tehty, ei juuri löydy tietoa internetistä.

Aiemmin kyseisistä tileistä ja niiden erikoisista kommenteista ovat kertoneet muun muassa Yle sekä Helsingin Sanomat.

Pjotr Kalashnikov on lisännyt nimensä yhteyteen Sdp:n sekä Suomen lipun.

Profiilissaan Kalashnikov kertoo olevansa muun muassa pienen ihmisen asialla ja mainitsee antirasismin, naisten oikeuksien ja tasa-arvon menevän kaiken edelle.

Kalashnikov on Twitterissä vasta tulokas, sillä profiilista selviää, että hän on liittynyt pikaviestipalveluun tässä kuussa.

Kalashnikov on uudelleentwiitannut antaumuksella Dmitri Alekseev-nimisen käyttäjän sanomisia.

Alekseev taas on lisännyt nimesä yhteydeen niin ikään Suomen lipun, mutta Kalashnikovin Sdp:nstä poiketen Rkp:n.

Profiilinsa esittelytekstissä hän kertoo olevansa ulkopolitiikan asiantuntija LUT-yliopistolla.

Lisäksi hän mainitsee olevansa luova ongelmanratkoja ja kertoo kiinnostuksen kohteekseen perhokalastuksen.

Siinä missä Kalashnikov on uudelleentwiittaillut Alekseevin twiittejä, on Alekseev keskittynyt uudelleentwiittailemaan lähinnä vain omia, aiempia twiittejään.

Viime päivinä hilpeyttä on herättänyt myös objektiiviseksi tarkkailijaksi itseään tituleeraava Väinö Tatti, joka on keskittynyt Kalashnikovin tavoin uudelleentwiittaamaan Alekseevin twiittejä.

Tatti kertoo myös olevansa hetero, filosofian professori sekä vakaa stoalaisuuden harjoittaja.

Loukkausten hän kertoo olevan perusteluja niiltä, jotka ovat väärässä.

Taustakuvaksi tammikuussa Twitteriin liittynyt Tatti on laittanut luonnollisesti antiikin kreikkalaisen filosofin Platonin.

Ehkä kaikkein kökkömäisimmän suomennoksen on tehnyt Uolevi Aalto-niminen käyttäjä.

Myös Aalto ilmoittaa profiilissaan olevan hetero ja kertoo olevansa tottunut olemaan järjen ääni kiivaissa keskusteluissa.

Työpaikakseen hän on merkinnyt Turun yliopiston ja Twitteriin hän liittynyt kaksi kuukautta sitten.

Aalto kiistää olevansa trollitili, kun jotkut ovat ihmetelleet hänen käytöstään.

Trollitilillä tarkoitetaan tiliä, joka on perustettu häiriköimään internetkeskustelua jollakin tavalla.

Trollitiliä voidaan käyttää myös informaatiovaikuttamiseen tai informaatiosodankäyntiin. Niillä voidaan välittää väärää tietoa tai pyrkiä vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen.

– En ole Venäjältä, mutta nato ei voi tallentaa Suomen, hän vastaa eräälle toiselle käyttäjälle.

Englannin sana save (suomeksi tallentaa tai pelastaa) on hänen tapauksessaan valikoitunut tallentamiseksi.

Myös aiemmin mainittu Alekseev moittii ankarasti Suomea kommentoidessaan Puolustusvoimien twiittiä liittyen kybertoimintaan.

– Suomen kyberpuolustuksella ei ole mitään kompetenssia, eikä Nato voi tallentaa Suomea.

Ilmiselvät trollitilit eivät ole menneet läpi Twitter-kansaan.

Kaikkia edellä mainittuja tilejä yhdistää selvä Venäjä-mielisyys ja sitä kautta Nato-vastaisuus.

Alekseev onkin varoittanut Puolustusministeriön Twitter-tiliä. Ulkopolitiikan asiantuntija ja Luova ongelmanratkoja onkin varoitellut suututtamasta Venäjän presidentti Vladimir Putinia.

– Uskokaa nyt jo: mitkään kiväärit eivät tallenna Suomea herra Putinilta.

Helsingin Sanomien haastattelema Maanpuolustuskorkeakoulun professori Aki-Mauri Huhtinen toteaa, että tekijästä ei voi sanoa mitään varmaa.

Myös trollitehtaan tyyppinen toimija voi hänen mukaansa olla mahdollinen, mutta samoin joku on vain halunnut tuottaa tahallaan irvailevaa materiaalia, joka toisi esiin propagandan vaaroja.

– Vaikea sanoa, mikä tässä on takana. Voi olla myös kotimainen toimija, joka haluaa vain häiriköidä, Huhtinen sanoo Helsingin Sanomissa.