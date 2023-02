Ystävän mukaan nainen pelkäsi miestä, joka vangittiin taposta epäiltynä viime kesänä. Käräjäoikeus kuitenkin vapautti miehen vain viikko vangitsemisen jälkeen.

Ylivieskassa epäillyn henkirikoksen uhrina kuollut nainen kertoi ennen kuolemaansa ystävälleen pelkäävänsä miesystäväänsä.

IS kertoi viikonloppuna poliisin tutkineen viime kesästä asti Ylivieskassa tapahtunutta henkirikosta, joka paljastui, kun noin 40-vuotias nainen löytyi kuolleena kotoaan kerrostaloasunnosta.

Naisen ruumis löytyi kesäkuussa. Hän oli ollut kuolleena mahdollisesti jo viikkoja.

Miesystävä oli hetken aikaa vangittuna naisen taposta epäiltynä, mutta käräjäoikeus vapautti miehen vain viikko vangitsemisen jälkeen.

IS:n tietojen mukaan teosta epäilty mies oli asunnossa, kun ruumis löytyi. Kyseessä on Ylivieskan keskustassa sijaitseva kerrostalo, jossa on kaupungin vuokra-asuntoja.

Naisen pitkäaikainen ystävä kertoo saaneensa naiselta huolestuttavia viestejä jo muutama kuukausi ennen tämän kuolemaa. IS on nähnyt naisen ja tämän ystävän välisiä viestejä.

Helmikuussa 2022 nainen pyysi ystäväänsä hakemaan hänet pois Rovaniemeltä, jossa hän tuolloin asui miesystävänsä kanssa.

– Voitko hakea mut, pelottaa olla täällä, nainen kirjoitti tuolloin.

17. maaliskuuta lähetetyissä viesteissä nainen kertoi tehneensä miehestä ilmoituksen poliisille.

– Tein [miesystävästä] kaksi rikosilmoitusta. Hakkasi mut pahasti, en halua nähdä sitä enää, mutta kuulin, että se on [naisen kotipaikkakunnalla].

– Pidätkö silmät auki ja ilmoita, jos näät, että uskallan muuttaa takaisin, uhkasi tappaa mut, nainen kirjoitti.

Viesteissä ystävä kyseli, missä väkivalta oli tapahtunut. Nainen kertoi, että he olivat asuneet miehen kanssa yhdessä. Naisen mukaan molemmat pahoinpitelyt olivat tapahtuneet edellisellä viikolla. Nainen kertoi olevansa turvakodissa.

Huhtikuun 28. päivä nainen kertoi edelleen miestä.

– Mä en kyllä halua nähdä sitä, koska edelleen pelkään sitä, mitä se teki mulle. Ihme, että oon hengissä, nainen kirjoitti miesystävästään.

Toukokuun 5. päivä lähetetyistä viesteistä ilmenee, että nainen halusi aloittaa uuden elämän Ylivieskassa. Hän kertoi saaneensa Ylivieskasta uuden kodin ja päässeensä työhaastatteluun.

Ystävä sanoo, että hän on kertonut viesteistä poliisin vihjekanavassa, mutta poliisista ei ole otettu häneen yhteyttä. On mahdollista, että poliisi on saanut viestit haltuunsa naisen puhelimesta.

Ruumiin löytymisen jälkeen vuonna 1985 syntynyt miesystävä otettiin kiinni taposta epäiltynä. Hänet vangittiin 23. kesäkuuta syytä epäillä -perusteella Oulun käräjäoikeudessa. Tuolloin rikoksen tekoajaksi oli ilmoitettu 22.5.–21.6.22.

Poliisi vaati vangitsemista vahvemmalla eli todennäköisin syin -perusteella, mutta käräjäoikeus oli toista mieltä.

Syytä epäillä -perusteella epäiltyä voi pitää vangittuna vain viikon verran. Sen ajan kuluessa poliisin on hankittava lisänäyttöä epäillyn syyllisyydestä, jotta hänet voitaisiin pitää vangittuna painavammalla perusteella.

Tässä tapauksessa todennäköisiä syitä ei löytynyt, vaan käräjäoikeus vapautti epäillyn jo 30. kesäkuuta.

Poliisi ei ole vahvistanut, epäilläänkö vangittuna ollutta miestä edelleen henkirikoksesta.

IS:n saamien tietojen mukaan myös naapurit olivat kiinnittäneet jo ennen naisen kuolemaa huomiota siihen, ettei kaikki ollut hyvin. Vähän ennen henkirikosta joku naapureista soitti IS:n saaman tiedon mukaan paikalle poliisit, kun asunnosta kuuluvat äänet aiheuttivat huolta. Poliisi ei ole vahvistanut asiaa.

Vangittuna olleena miehellä on myös väkivaltarikostaustaa. Hänet on tuomittu ainakin kahdesti naisen pahoinpitelystä. Toinen naisista myös haki miehelle lähestymiskiellon.

Toukokuun 5. päivä käyty keskustelu naisen ja hänen ystävänsä välillä jäi viimeiseksi. Ystävä lähetti naiselle viestin kesäkuussa ja kysyi tämän kuulumisia, mutta tuohon viestiin nainen ei enää vastannut. Hän oli tuolloin todennäköisesti jo kuollut.

Ystävän mukaan nainen oli kiltti ja herkkä ihminen, joka luotti ihmisiin, joskus liikaakin.

– Hän oli liian hyväuskoinen ja ajautui väärään seuraan, ystävä arvioi.