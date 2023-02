ISW: Venäjä tuskin pystyy dramaattisesti voimistamaan hyökkäystään tänä talvena – kuuntele tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Brittitiedustelu: Venäläisten eliittiprikaatit kärsineet erittäin suuria menetyksiä

Venäjä pyrkii yhä etenemään Vuhledarin, Kreminnan ja Bahmutin suunnilla. Venäjän joukkojen kärsimien menetysten kerrotaan olevan edelleen suuria etenkin Vuhledarin ja Bahmutin rintamilla. Brittitiedustelun mukaan erityisesti 155. ja 40. merijalkaväen prikaati, niin sanotut "eliittijoukot" ovat kärsineet erittäin suurista menetyksistä Vuhledarissa ja ovat todennäköisesti taisteluissa tehottomia.

Venäjän hyökkäyksen päävaihe Luhanskissa on nyt käynnissä, mutta Venäjän reservit eivät todennäköisesti riitä hyökkäyksen laajentamiseen tai voimistamiseen dramaattisesti tänä talvena. Näin uskoo ajatushautomo Institute for the Study of War tuoreimmassa raportissaan.

Venäjän hyökkäys Luhanskissa hyvin todennäköisesti jatkuu jonkin aikaa ja voi myös kiihtyä tilapäisesti joukkojen vahvistuessa. Todennäköisesti se ei kuitenkaan johda merkittäviin voittoihin, ajatushautomo arvioi.

Lauri Markkanen loisti super­tähtien rinnalla NBA:n tähdistöottelussa

Lauri Markkanen otti ilon irti NBA:n tähdistöottelusta, jossa hän loisti kirkkaampana kuin moni isompi nimi. Ottelu pelattiin viime yönä Suomen aikaa.

Suomalainen kokosi 13 pistettä, neljänneksi eniten joukkueestaan, joka voitti pistein 184–175. Pistesaalista merkittävämpää olivat hänen rennon itsevarmat leiskautuksensa. Hän lunasti paikkansa tasavertaisena tähtien joukossa.

– Tosi siisti kokemus. Aika lailla sitä, mitä odotinkin, mutta on tosi kiitollinen olo, Markkanen sanoi lehdistötilaisuudessa ottelun jälkeen.

– On mukavaa olla täällä. En malta odottaa, että pääsen uudestaan, Markkanen sanoi.

Times: Ukraina pystyy lähettämään etulinjalle vain 50 taistelupanssarivaunua nopealla aikataululla

Ukraina pystyy lähettämään etulinjan alueelle vain 50 länsimailta saamaansa uudenaikaista taistelupanssarivaunua huhtikuuhun mennessä, arvioi Times-lehti eilen.

Tähän mennessä Ukrainalle on luvattu kaikkiaan 320 panssarivaunua, joten rintamalle ehtisi nopealla aikataululla tämän arvion mukaan niistä vain noin kuudesosa.

Timesin mukaan tämä on aiheuttanut huolta siitä, etteivät panssarivaunut riittäisi merkittävästi vaikuttamaan taisteluiden kulkuun. Myös Suomi tukee taistelupanssarivaunujen lähettämistä Ukrainalle, mutta vielä ei ole selvinnyt, millä tavalla.

Ruoka kallistui lisää tammikuussa

Kuluttajahinnat nousivat tammikuussa 8,4 prosenttia vuodentakaisesta, Tilastokeskus kertoo. Joulukuun vuosi-inflaatio oli 9,1 prosenttia.

Hintoja nosti viime vuoden tammikuuhun verrattuna erityisesti sähkön hinnan, asuntolainojen keskikoron ja kulutusluottojen korkojen nousu sekä dieselin hinnan nousu.

Hintojen nousu oli joulukuuta lievempää, mikä johtui muun muassa siitä, että sähkön hinnannousu oli hieman pienempää kuin joulukuussa.

Sen sijaan esimerkiksi omakotitalot ja ei-korvattavat reseptilääkkeet halpenivat viime vuoden tammikuusta.

Tyttöjen enemmistö vahvistuu lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa

Toisen asteen koulutus jakautuu Suomessa yhä vahvemmin sukupuolen mukaan. Tilastokeskuksen luvut kertovat, että vuonna 2021 lukio-opiskelijoista noin 59 prosenttia eli 62 000 oli naisia.

Ammatillisen koulutuksen osalta vastaavat luvut olivat noin 52 prosenttia ja reilut 177 000 naista, kun mukaan lasketaan aikuisopiskelijat. Kun katsotaan juuri oppivelvollisuuden päättäneitä nuoria, oli uusissa ammatillisen koulutuksen opiskelijoissa kuitenkin miesenemmistö.

Vuonna 2011 lukiokoulutuksessa oli naisia 57 prosenttia opiskelijoista. Ammatillisessa koulutuksessa miehiä ja naisia oli tuolloin lähes yhtä paljon.

Naisenemmistö on kasvanut toisen asteen koulutuksessa vähitellen. Opetushallituksen mukaan lukioon haki vuonna 2014 noin 4 000 tyttöä poikia enemmän. Vuonna 2021 tyttöhakijoita oli noin 5 000 enemmän.

Lakko­aalto uhkaa laajentua

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT hylkäsi sunnuntai-iltana ahtausalan työriitaan tehdyn sovintoehdotuksen. Työnantajia edustava Satamaoperaattorit olisi sovintoehdotuksen hyväksynyt.

AKT:n lakot alkoivat viime keskiviikkona ja ne jatkuvat ahtaajien osalta, kunnes sopu syntyy. Ahtausalan työriita on lähes pysäyttänyt tavaraliikenteen satamissa.

Lakkoaalto uhkaa laajentua myös vaikeuttamaan talvilomalaisten liikkumista Suomessa. Talvilomia pidetään porrastetusti kolmen viikon jaksolla helmi–maaliskuussa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Rautatiealan unioni RAU antoivat perjantaina rautatiealalle lakkovaroitukset.

Lakot osuisivat viikolle 9 ja 10. Silloin lomaillaan ensin muun muassa Tampereen, Hämeenlinnan, Jyväskylän, Kotkan ja Mikkelin seudun kouluissa. Viimeisenä lomat ovat Pohjois- ja Itä-Suomen kuntien kouluissa esimerkiksi Oulussa, Rovaniemellä ja Kuopiossa.

Lakot uhkaavat pysäyttää rautatieliikenteen ja suuren osan linja-autoliikennettä. Talvilomat ovat VR:n sesonkiaikaa, ja se on tänä vuonna myynyt paljon lippuja alv-alennuksilla.