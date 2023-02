Pääministeri Marin CBS:lle: ”Venäjä on uhka meille kaikille” – kuuntele aamun tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Pääministeri Marin CBS:lle: Venäjä on uhka koko Euroopalle

Venäjä on uhka koko Euroopalle ja siksi on varmistettava, että Ukraina voittaa, pääministeri Sanna Marin arvioi yhdysvaltalaisen CBS-kanavan 60 Minutes -ohjelmassa.

– He hyökkäävät toiseen maahan, he surmaavat siviilejä, he tuhoavat infrastruktuuria. Venäjä on uhka meille kaikille, ja siksi meidän on varmistettava, että Ukraina voittaa, Marin sanoo haastattelussa.

Pääministeri ei myöskään usko, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa voi puhua järkeä. Sen sijaan hän kuvailee Putinin toimien olevan hyvin tunteellisia, ja perustuvan jonkinlaiseen tunteeseen Venäjän historiasta ja suuruudesta.

Pääministeri kertoo kallistuneensa Naton puolelle jo ennen Venäjän hyökkäystä. Ennen sotaa Suomi ei ollut kuitenkaan hänen mukaansa valmis Natoon, mutta heti hyökkäyksen jälkeen hän tiesi, että sotilasliitto on ainoa tie Suomelle.

Lakko­aalto uhkaa laajentua

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT hylkäsi sunnuntai-iltana ahtausalan työriitaan tehdyn sovintoehdotuksen. Työnantajia edustava Satamaoperaattorit olisi sovintoehdotuksen hyväksynyt.

AKT:n lakot alkoivat viime keskiviikkona ja ne jatkuvat ahtaajien osalta, kunnes sopu syntyy. Ahtausalan työriita on lähes pysäyttänyt tavaraliikenteen satamissa.

AKT:n lakon vaikutukset voivat näkyä jätteiden keräyksessä ja postiliikenteen, myös Kelan kirjeiden, hidastumisena ammattiliitto PAUn tukilakon takia. Myös esimerkiksi kaupoissa tuontituotteiden, kuten hedelmien ja vihannesten saatavuuteen lakko voi vaikuttaa.

Lakkoaalto uhkaa laajentua myös vaikeuttamaan talvilomalaisten liikkumista Suomessa. Talvilomia pidetään porrastetusti kolmen viikon jaksolla helmi–maaliskuussa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Rautatiealan unioni RAU antoivat perjantaina rautatiealalle lakkovaroitukset.

Lakot osuisivat viikolle 9 ja 10. Silloin lomaillaan ensin muun muassa Tampereen, Hämeenlinnan, Jyväskylän, Kotkan ja Mikkelin seudun kouluissa. Viimeisenä lomat ovat Pohjois- ja Itä-Suomen kuntien kouluissa esimerkiksi Oulussa, Rovaniemellä ja Kuopiossa.

Lakot uhkaavat pysäyttää rautatieliikenteen ja suuren osan linja-autoliikennettä. Talvilomat ovat VR:n sesonkiaikaa, ja se on tänä vuonna myynyt paljon lippuja alv-alennuksilla.

Yhdysvaltain YK-lähettiläs veti "punaisen rajan" Kiinalle

Yhdysvaltain YK-lähettiläs Linda Thomas-Greenfield sanoi CNN:n haastattelussa, että mikäli Kiina tarjoaa Venäjälle tappavaa aseistusta, kyseessä on "punaisen viivan ylittäminen". Hän sanoi Yhdysvaltain olevan hyvillään siitä, että Kiina on viestinyt kannattavansa rauhaa.

– Mutta meidän on oltava hyvin tarkkoja siinä, että mikäli Kiina harkitsee tai yrittää antaa tappavaa avustusta brutaalia hyökkäyssotaa käyvälle Venäjälle, se ei ole hyväksyttävää.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken kertoi Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä olevansa huolissaan tiedustelutiedoista, joiden mukaan Kiina olisi harkitsemassa aseistuksen tarjoamista Venäjälle. Blinken varoitti Kiinan korkea-arvoista diplomaattia Wang Yitä, että tällä olisi "vakavat seuraukset maiden välisille suhteille".

Koulutettujen venäläisten pako maasta heikentää Venäjän taloudellisen kasvun mahdollisuuksia merkittävästi

Sodan aiheuttama aivovuoto eli koulutettujen venäläisten pako maasta tulee väistämättä vaikuttamaan Venäjän yhteiskuntaan pitkällä aikavälillä. Ilman osaavaa työvoimaa Venäjän on hankala kehittyä miksikään muuksi kuin asevoimien, kaasun ja öljyn ympärillä pyöriväksi yhteiskunnaksi.

Presidentti Vladimir Putin on aiemmin linjannut tavoitteekseen Venäjän nostamisen taloudellisesti uudelle tasolle, mutta tätä menoa tavoite tuskin toteutuu. Päinvastoin, edessä ovat entistä kovemmat ajat.

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen Venäjä-ennusteen mukaan aivovuoto heikentää Venäjän taloudellisen kasvun edellytyksiä merkittävästi.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan Venäjä on sodan myötä heittänyt pois valtavasti potentiaalia. Sodan alkamisen jälkeen lähes miljoonan koulutetun venäläisen arvioidaan lähteneen ulkomaille. Se on merkittävän kokoinen joukko kaikista osaavinta nuorta työvoimaa.

– Sillä on merkittävä negatiivinen vaikutus. Lisäksi kannattaa katsoa Venäjän demografisia tekijöitä. Nuorta ja koulutettua väestöä on hyvin vähän suhteessa ikääntyneeseen väestöön, ja syntyvyys laskee, Lassila sanoo.

Pohjois-Korea on laukaissut jälleen ballistisia ohjuksia, sanoo Etelä-Korea

Pohjois-Korea on laukaissut kaksi lyhyen kantaman ballistista ohjusta, sanoo Etelä-Korean asevoimat. Japanin rannikkovartiosto on arvioinut ainakin yhden ohjuksen laskeutuneen mereen.

Pohjois-Korea laukaisee ohjuksia jo toistamiseen kahden vuorokauden sisällä. Japanin mukaan Pohjois-Korea laukaisi lauantaina mannertenvälisen ballistisen ohjuksen, joka laskeutui mereen Japanin talousvyöhykkeelle.

Vastauksena lauantaiseen laukaisuun Etelä-Korea ja Yhdysvallat järjestivät eilen yhteiset ilmasotaharjoitukset.

Pohjois-Korean mukaan ohjuslaukaisujen tiheys on kytköksissä Yhdysvaltain toimiin. Pohjois-Korea on laukaissut kahden vuorokauden sisään tiettävästi ainakin kolme ballistista ohjusta.

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin vaikutusvaltainen sisko kommentoi tänään Yhdysvaltain ja Etelä-Korean eilen järjestämiä yhteisiä sotaharjoituksia. Sotaharjoitukset olivat vastaus lauantaiseen ohjuslaukaisuun.

Kim Yo-jong varoitti Pohjois-Korean valtiollisen uutistoimiston KCNA:n esittämässä tiedotteessa vastaavanlaisista vastatoimista. Hänen mukaansa se, kuinka tiheään Pohjois-Korea käyttää Tyyntä valtamerta ampumaratanaan riippuu Yhdysvaltain toimista.

Brasilian Sao Paulossa on kuollut tulvissa ja maanvyörymissä ainakin 36 ihmistä

Brasiliassa Sao Paulon osavaltiossa on karnevaaliviikonlopun tulvissa ja maanvyörymissä kuollut ainakin 36 ihmistä, kertovat viranomaiset. Osavaltion väestönsuojeluviranomainen kertoo brasilialaislehdelle, että kuolonuhrien määrä kasvaa vielä.

Sao Sebastiaon kaupunki on yksi pahiten rankkasateista kärsineistä. Vuorokauden sisällä kaupunkiin satoi ennätysmäiset 60 senttimetriä vettä. Määrä on yli kaksinkertainen verrattuna siihen, mitä kaupunkiin tavallisesti sataa kuukaudessa.

Presidentti Luiz Inacio Lula da Silva kertoo aikovansa vierailla alueella paikallista aikaa maanantaina. Osavaltion kuvernööri on julistanut hätätilan viiteen rannikolla sijaitsevaan kaupunkiin.

Ulkoministerit kokoustavat Brysselissä Venäjän hyökkäyssodan vuosipäivän alla

Euroopan unionin ulkoministerit kokoustavat maanantaina Brysselissä Venäjän hyökkäyssodan vuosipäivän alla. Lähes vuoden jatkunut sota näkyy voimakkaasti myös kokouksen sisällössä.

Kokouksessa kuultaneen Ukrainan ulkoministeriltä Dmytro Kulebalta Ukrainalle toimitettavaan aseapuun liittyvistä tarpeista.

Esillä ovat myös esimerkiksi Ukrainan jälleenrakentaminen, Venäjän hyökkäysrikoksen tutkimista ajatellen haluttu erityistuomioistuin sekä unionin itälaidalta esille nostettu ajatus mahdollisuudesta tukea Venäjän oppositiota.

Suomesta paikalla on ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).