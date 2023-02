Huhumylly Eurojackpot-voittajasta pyörii nyt kiivaana – kauhavalaiset kertovat, mikä kielii rikastumisesta

Yli 40 miljoonan Eurojackpot-voitto osui perjantaina kauhavalaiselle nettipelaajalle. Paikalliset iloitsevat voitosta ja paljastavat yhden merkin, josta voi päätellä, että Kauhavalla joku on rikastunut.

Keskelle Etelä-Pohjanmaan lakeuksia, Kauhavan reilun 15 000 asukkaan kaupunkiin jysähti perjantai-iltana jymyuutinen: yli 40 miljoonan euron Jackpot-voitto osui kaupunkiin, kun paikallista netti­pelaajaa onnisti olan takaa. Pian jättipotti nousi paikka­kunnalla kaikkien huulille.

– Kyllä se puheenaihe eittämättä on. Olen taksiautoilija ja aina kun joku astuu kyytiin, ensimmäinen kysymys on, että kukahan se on ollut. Minun korviini ei ole kantautunut voittajan paikka­kuntaa tai puhumattakaan voittajan nimestä, pohtii kauhavalainen taksiautoilija Sakari Salo.

Salo huomauttaa, että voitto ei välttämättä ole osunut Kauhavan kanta­kaupunkiin, sillä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kunnat liittyivät Kauhavaan vuonna 2007. Salolle on uusi tieto, että Veikkaus on tavoittanut ja haastatellut voittajaa, joka osoittautui perheelliseksi mieheksi.

– Tämähän on minun korvaani iloinen asia. Olen voittajan puolesta erittäin tyytyväinen, että näin on onni potkaissut, Salo pohdiskelee.

Taksiautoilija uskoo, että voittaja laittaa osan miljoonista niin sanotusti haisemaan, mikä piristänee Kauhavan kaltaista pikku­paikka­kuntaa.

– Kun kyseessä on noin suuri summa, niin toivottavasti hän jakaa siitä myös lapsilleen ja vähän ehkä hyvän­tekeväisyyteen.

Salo ei osaa sanoa, pelataanko Kauhavalla keskimääräistä enemmän Veikkauksen pelejä. Hän arvioi kuitenkin, että perjantain jälkeen varmasti aika moni lottosi lauantaina.

– Emäntä sanoi heti lauantaina, että nyt lotto vetämään, Salo nauraa.

Kauhavan ABC:lla huhumylly Eurojackpot-voiton ympärillä pyörii niin ikään kiivaana.

– Minultakin sitä on kysytty, mutta valitettavasti minulle sitä ei tullut, naurahtaa ABC Kauhavan työntekijä Teija Valtee.

Työntekijät naljailevat jättipotista myös toisilleen kyselemällä joka aamu, miksi tulit enää töihin tai että miksi tulit vielä tänne.

– Kaikkihan me ollaan voitettu, Valtee lohkaisee.

Eurojackpot-miljoonien osuminen vaikuttaa olevan kauhavalaisille enemmän ilon kuin kateuden aihe. Valteella on selvä ajatus, mitä hän tekisi, jos saisi moisen summan pankkitililleen.

– Voishan sitä vaikka kiertää muailmaa! Ja maksaa sukulaisten velat pois, Valtee nauraa.

Yksi selvä merkki Kauhavalla kielii yleensä rikastumisesta: kauhavalainen ostaa silloin tosi kalliin traktorin, paikalliset kertovat. Veikkaukselle voittaja paljastaa, että voitto tulee näkymään perheen elämässä.

– Ei mitään isoja juhlia tai ääntä aleta pitää. Mutta sen voin sanoa, että jotain muutakin kyllä tehdään kuin vaihdetaan autoon uudet renkaat, tuore miljonääri suunnittelee.