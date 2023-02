Kirkollisessa perinteessä laskiaisena alkaa 40 arkipäivän paasto, joka päättyy pääsiäisenä.

Suomessa vietetään laskiaista. Sunnuntaina vietetään laskiaissunnuntaita ja tulevana tiistaina laskiaistiistaita. Kirkollisessa perinteessä laskiainen aloittaa pääsiäisen odotuksen ja pääsiäiseen valmistavan paaston. Laskiaiseen liittyy kuitenkin myös runsaasti kansanperinteestä kumpuavia tapoja.

Laskiaiseen kuuluu piirteitä, jotka liitetään nimenomaan suomalaiseen kulttuuriin, mutta juhla on kristillinen perinne, jota vietetään eri tavoin eri puolilla maailmaa. Maailmalla tunnetuimpia paaston aloittavia juhlia ovat Mardi Gras -juhlat ja Rio de Janeiron sambakarnevaalit.

Laskiaisen nimi tulee laskeutumisesta paastoon, joka päättyy kristittyjen tärkeimpään juhlaan, pääsiäiseen. Paasto alkaa laskiaisen pääpäivän eli laskiaistiistain jälkeisenä keskiviikkona.

Paaston aikana valmistaudutaan pääsiäiseen. Palmusunnuntaina muistetaan Jeesuksen saapumista Jerusalemiin aasin selässä. Kuvassa on mosaiikki palmusunnuntain tapahtumista Cappalli Palatinassa, Palermossa.

Tuhkakeskiviikkona monessa seurakunnassa järjestetään jumalanpalvelus, jonka teema liittyy usein katumukseen ja paastoon.

Paastoon valmistautumisesta on jäänyt elämään tapa syödä tavallista tuhdimmin ja rasvaista ruokaa, Suomessa perinteisesti hernekeittoa. Keiton päälle on ollut tapana herkutella laskiaispullalla. Pullan täyte on jakanut suomalaisten mielipiteitä jo pitkään – osa pitää pullastaan mantelitäytteellä, toiset haluavat laskiaisherkkuunsa hilloa.

Laskiaissunnuntaista on kolme päivää aikaa syödä tukevasti. Kun tiistai vaihtuu keskiviikoksi, herkuttelu on ohi, ja edessä on 40 arkipäivän mittainen paasto ennen pääsiäistä.

Laskiaisen viettoa Viikin laskiaisriehassa Helsingissä laskiaissunnuntaina 23. helmikuuta 2020.

Monessa muussa kulttuurissa laskiainen on karnevaalin aika, mutta talonpoikais- ja kansanperinteessä laskiainen oli työnjuhla, johon liittyi uskomuksia ja tapoja, joista on jäänyt jäljelle muun muassa mäenlasku. Laskiaisena naiset lopettivat pellavien kehräämisen ja aloittivat kutomisen, joka vaatii enemmän valoa kuin kehruu.

Laskiaiseen liittyy myös paljon taikauskoa. Muinoin uskottiin, että jos laskiaisena laskee mäkeä pitkälle, se tuo hyvää onnea kuluvan vuoden maanviljelyyn. Kehrääminen laskiaisena tiesi huonoa onnea.

Säätäkin laskiaisena osattiin ennustaa. Muinoin nimittäin uskottiin, että jos laskiaisena tuiskuaa, tuiskuaa jokaisena päivänä pääsiäiseen asti.