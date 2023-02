Viikon Suomessa oleskellut nainen matkasi Tampereelta pohjoiseen poliisin tietojen mukaan junalla. Lauantain havainnot Kemijärvellä lisäsivät poliisin huolta kadonneesta.

Tampereella keskiviikkoiltana kadonneesta ulkomaalaisesta naisesta tehtiin lauantaina luotettavia havaintoja Kemijärvellä. Poliisin mukaan nainen on siitä huolimatta yhä kadoksissa.

– Meillä katoaa niin paljon ihmisiä, että emme me ketään huvin vuoksi etsi. Havainnot hänestä eivät yhtään vähentäneet huolta, kommentoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Antti Uusipaikka Sisä-Suomen poliisista.

Poliisin julkaisema kuva kadonneesta.

48-vuotias nainen katosi keskiviikkoiltana noin kello 21 tuttavansa luota Tampereen ydinkeskustasta. Hän oli tullut Suomeen noin viikkoa aiemmin. Euroopasta kotoisin oleva nainen ei puhu suomea, eikä ilmeisesti kovin hyvin englantiakaan.

Poliisi tiedotti katoamisesta ensimmäisen kerran kello 2.58 torstain vastaisena yönä. Uusipaikan mukaan naisen katoamishetkeen liittyi piirteitä, joiden perusteella poliisilla on perusteltu huoli naisen hengen ja terveyden olevan vaarassa.

– Meillä on eiliseltä silminnäkijähavaintoja hänen käytöksestään. Meillä ei ole tietoja, että hänen kanssaan olisi eilen juteltu, Uusipaikka sanoo.

Poliisi kaipaa edelleen yhteydenottoja hätänumeroon 112, jos naisesta tehdään havaintoja pohjoisessa tai etelässä.

– Kyllä kiskot tuovat takaisinkin, mutta oletusarvomme on, että hän on nyt pohjoisessa. Hän on ilmeisesti kulkenut sinne junalla, Uusipaikka kertoo.

Lauantaina naisen laukku löytyi aamupäivällä Kemijärven ydinkeskustasta.