Ilkivalta osui pahimpaan mahdolliseen ajankohtaan, juuri edessä olevien vilkkaimpien talvilomaviikkojen alkuun.

Järkytys. Se oli edessä pirkanmaalaisessa Pukkivuoren hiihtokeskuksessa lauantaiaamuna.

Rinteen ankkurihissin paksu vaijeri oli katkennut. Poliisin mukaan hissivaijeri on katkaistu perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Tapausta tutkitaan epäiltynä törkeänä vahingontekona.

Lue lisää: Poliisi epäilee: Laskettelu­rinteessä törkeä vahingon­teko

Pirkanmaan pohjoisosassa Virroilla sijaitseva Pukkivuori on paikallisen jääkiekkoseura Kiekko-Karhujen pyörittämä laskettelukeskus.

Suosittu rinne on pienen kiekkoseuran tärkein varainlähde talvella.

– Olemme erittäin tyrmistyneitä, Pukkivuoren Facebook-sivuilla kirjoitettiin lauantai-iltana.

Kiekko-Karhujen puheenjohtaja Panu Iso-Hirvelän mukaan taloudelliset menetykset ovat merkittävät.

Pelkästään korjauskustannuksia kertyy arviolta 20 000-30 000 euroa.

Tätä ennen Pukinvuoren laskettelukausi on edennyt hyvin ja kävijöitä on riittänyt mukavasti joulukuusta lähtien, jolloin rinne avattiin.

Lisäksi ilkivalta osui pahimpaan mahdolliseen ajankohtaan, juuri edessä olevien vilkkaimpien talvilomaviikkojen alkuun.

– Vaikka olemme pieni rinne, täällä käy paljon paikallisia mutta myös matkailijoita hiihtoloman aikaan. Sekin menetys tulee nyt vastaan, Iso-Hirvelä sanoo.

– Ei tuollainen 16 millin vaijeri katkea kuin veitsellä voita leikaten, seuran puheenjohtaja Panu Iso-Hirvelä toteaa.

Iso-Hirvelä toteaa olevansa täysin ”puulla päähän lyöty”. Kun hän kuuli asiasta lauantaiaamuna puoli yhdeksän aikaan, luuli hän kyseessä olleen luonnollinen vahinko.

Paikan päällä selvisi kuitenkin karu totuus.

– Ei tuollainen 16 millin vaijeri katkea kuin veitsellä voita leikaten. Kyllä se on ihan selkeästi katkaistu, minkä poliisitkin totesivat.

Seurassa ei voida käsittää, miksi joku haluaisi katkaista vaijerin tarkoituksella. Pukkivuoressa ei ole ollut aiemmin mitään ilkivaltaa.

Yhtä hämmästyneitä oltiin huoltofirmassa, jonne Iso-Hirvelä soitti asiasta.

– He huoltavat laskettelukeskuksia ympäri Suomen, eivätkä he olleet kuulleet koskaan tapahtuneen vastaavaa.

Seuran puheenjohtaja Panu Iso-Hirvelä kertoo olevansa tilanteesta ”puulla päähän lyöty”.

Mutta nyt kaikki on vielä auki. Saadaanko vaijeria korjattua ja miten, joudutaanko uusimaan kokonaan miten kauaa se taas kestää.

Ainoa mikä on varmaa, on se, että Pukkivuoren kausi on katkolla niin kauan kuin hissi saadaan taas kuntoon.

Sen aikaa parisataa kausikortin ostanutta ja kaikki muut lukuisat laskettelijat joutuvat odottelemaan porttien aukeamista.

Pahimmassa tapauksessa hissiä ei saada korjattua ennen kauden loppumista.

Se taas tarkoittaisi toista 10 000–20 000 euron lovea seuran talouteen.

– Ei seuran toiminta tähän kaadu, mutta iso monttu tulee, Iso-Hirvelä harmittelee.

Poliisi pyytää havaintoja ja tietoja tapahtuneesta ja henkilöistä, jotka ovat liikkuneet Virroilla Pukkivuoren alueella lauantain vastaisena yönä. Havainnoista ja tiedoista voi ilmoittaa osoitteeseen vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi. Poliisi pyytää lähettämään tietoja otsikolla Pukkivuori 17.–18.2.2023.

Myös Pukkivuori pyytää silminnäkijähavaintoja tapahtuneesta Facebook-sivuillaan. Seura lupaa maksaa ratkaisevasta vihjeestä tuntuvan palkkion.

– Pari vihjettä on tullut jo muutamasta autosta, Iso-Hirvelä sanoo.

Seuran puheenjohtaja on niin lyöty tilanteesta, ettei hänellä ole suuria toiveita syyllisten löytymisestä.

Tällä hetkellä hän keskittyy siihen, että keskus saataisiin mahdollisimman pian taas auki.

– Virrat on pieni paikkakunta. Tämä on todella tärkeä paikka monelle paikalliselle.

Sitä ennen jokainen menetetty päivä menetys niin seuran junioreille kuin kaikille laskettelukeskuksen asiakkaille.