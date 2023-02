Kovaäänisesti soitettu musiikki ja muu metelöinti johti sakkoihin.

Naapurissa asuvaa siskoa vuosikaudet liki päivittäin kovaa soitetulla levymusiikilla ja Ylen radio­kanava­tarjonnalla piinannut 67-vuotias mies on tuomittu Pohjois-Karjalan käräjä­oikeudessa kotirauhan rikkomisesta 660 euron sakkoihin ja noin 4 500 euron korvauksiin.

Pohjois-Karjalan maaseudulla asuvien sisarusten välit ovat olleet pöytä­kirjojen mukaan riitaiset jo monien vuosien ajan.

Veli oli syytteessä siskon ja tämän miehen kotirauhan rikkomisesta ensimmäisen kerran vuonna 2006, mutta silloin Pohjois-Karjalan käräjäoikeus hylkäsi syytteen.

Nyt käräjä­oikeudessa on puitu musiikki- ja radio-ohjelmamökällä 2,5 vuoden aikana aiheutettua piinaa.

Aluesyyttäjä Antti Lampén vaati 67-vuotiaalle miehelle rangaistusta kotirauhan rikkomisesta, joka tapahtui vuosina 2019–2021.

Syytteen mukaan mies rikkoi oikeudettomasti pariskunnan kotirauhaa metelöimällä eli soittamalla toistuvasti musiikkia niin kovaa, että se on kuulunut parin vakituisen kodin pihalle ja sisätiloihin häiritsevästi. Häirintä on ollut lähes päivittäistä.

Sisko kertoi oikeudessa, että musiikki raikasi veljen auto­katoksesta, joka on 80 metrin päässä heidän asuin­rakennuksestaan. Lisäksi musiikkia kuului veljen traktorista ja autosta. Pariskunta joutui pitämään ikkunoita kiinni mökän takia.

Sisko ilmoitti häirintää tapahtuneen myös heidän kesä­mökillään 10–15 kertaa kesässä.

Todistajana kuultu mökki­vieras kertoi veljen häirinneen kesä­asunnolla kova­äänisen musiikin lisäksi moottori­sahan tarpeettomilla käynnistyksillä ja vesi­skootterilla kaasuttelulla.

Toinen todistaja asuu sisarusten naapurissa. Hän arveli veljen soittaneen kovaäänisesti musiikkia peräti 30 vuoden ajan. Todistaja kertoi ilmoittaneensa melu­häiriöstä myös poliisille.

Kolmas todistaja mainitsi kuulleensa häiritsevän musiikin soiton pelto­töissä 300 metrin päässä.

67-vuotias mies kiisti syytteen. Hän sanoi kuuntelevansa musiikkia ja Ylen kanavia ”normaali­voimakkuudella” pihalla työskennellessään kello 9–21. Miehellä on auto­katoksessa stereot ja traktorissa kaiutin.

Käräjäoikeuden mukaan paris­kunnan yhden­suuntaisilla kertomuksilla on näytetty, että mies on vuosien ajan soittanut radiota ja kuunnellut musiikkia kova­äänisesti omalla pihamaallaan. Menettely on häirinnyt paris­kunnan kotirauhaa.

Oikeus päätteli todistajien havaintojen perusteella, että miehen toiminta on ollut tarkoituksellista häirintää. Huomautuksista ja poliisin väliintulosta huolimatta häiritsevä metelöinti on jatkunut ja osin voimistunut.

Käräjäoikeus tuomitsi 67-vuotiaan miehen kotirauhan rikkomisesta 55 päiväsakkoon, mikä hänen tuloillaan merkitsee 660 euron sakkoja.

Oikeus velvoitti tuomitun korvaamaan sekä siskolleen että tämän miehelle kärsimyksestä 600 euroa.

Lisäksi 67-vuotiaan on korvattava pariskunnan 3 130 euron oikeuskulut ja lankonsa 70 euron selvittely­kulut. Valtiolle miehen on maksettava 78 euroa todistelu­kustannuksia.

Oikeus hylkäsi miehelle luetun syytteen kahden törkeän pahoin­pitelyn yrityksestä. Syyte liittyi tilanteeseen, jossa miehen väitettiin yrittäneen ajaa siskon ja langon päälle traktorilla.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Siitä voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.