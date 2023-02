Viikonloppuna huonon ajokelin varoitus on voimassa suuressa osassa maata. Runsaimmat sateet keskittyvät etelään ja länteen.

Lauantaiaamu on valjennut suuressa osassa maata lumisena. Yön aikana Suomeen saapunut lumimyräkkä on tuonut etenkin maan etelä- ja länsiosiin runsaasti lunta. Ilmatieteen laitoksen mukaan Uudellamaalla on satanut suunnilleen 5–13 senttimetriä ja maan länsiosissa 2–7 senttimetriä lunta.

Lumisade jatkuu koko päivän koko maassa. Voimakkaimmat lumisateet keskittyvät kuitenkin etelään ja länteen.

Ilmatieteen laitos on varoittanut huonosta ajokelistä suuressa osassa maata.

Pyrytys jatkuu myös sunnuntaina, mutta hieman heikompana. Lämpötilat ovat Suomessa viikonloppuna noin nollan ja kuuden pakkasasteen välillä.

Matkalaiset saivat astua junasta lumiseen Helsinkiin lauantaina aamulla.

Onko runsas lumentulo aiheuttanut haasteita vaiko kenties riemunkiljahduksia? Oletteko päässeet pitkästä aikaa pulkkamäkeen? Kerro Ilta-Sanomille, millaisia vaikutuksia runsailla lumisateilla on viikonloppuusi.

