Myräkkä iskee yöllä Suomeen

Lumimyräkkä rullaa Ruotsista Suomeen perjantai-illan aikana.

Viikonlopusta on tulossa varsin luminen suuressa osassa maata, kun lumimyräkkä saapuu Suomeen perjantai-illan aikana.

Forecan päivystävän meteorologin Anna Latvalan mukaan Ruotsin puolella pyryttää jo, ja ensimmäiset sateet saapuvat Suomen lounaispuolelle illan aikana.

– Heikoimpia sateita tulee pitkin päivää maan etelä- ja keskiosissa. Tuohon myräkkään liittyvät sateet tulevat illalla. Yöllä ne sitten leviävät etelä- ja länsiosaan laajalle alueelle, Latvala sanoo.

Luvassa on sankkaa lumisadetta, tosin vielä aamupäivällä Lounais-Suomessa voi sadella vettä.

– Suurin osa tulee lumena, mutta se on aika märkää lunta.

Lauantain vastaisena yönä sekä aamulla sankka lumisade huonontaa ajokeliä.

– Märkää lunta ja loskaa voi kertyä teille.

Lauantain aikana sateet leviävät entisestään laajemmalle alueelle, myös itään ja maan pohjoisosiin. Sankkaa lumisadetta voidaan nähdä myös maan keskiosissa sekä Oulun seudulla. Runsain lumipyrytys koetaan kuitenkin etelässä ja lännessä.

Etelässä ja lännessä voi sataa lunta 10–15 senttimetriä, mutta lämpimästä kelistä johtuen lumi painuu kasaan, eivätkä kinokset todennäköisesti juurikaan kasva.

– Tietysti riippuu hyvin paljon siitä, että missä vaiheessa lämpö etelässä ja lännessä muuttuu lumisemmaksi, Ilmatieteenlaitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen arvioi.

Keräsen mukaan rannikolla voi tuulla kovaakin, 19–20 metriä sekunnissa, mutta mantereelle merkittävän kovat tuulet eivät yllä.

– Maa-alueella ei ole mitään erityisen kovia tuulia. Kovat tuulet jäävät pääasiassa merialueelle. Ihan rannikon läheisyydessä saattaa puuskaa olla, Keränen sanoo.

Lauantaipäivän aikana tuulet kuitenkin heikkenevä, vaikka lumisade jatkuukin sankkana pitkään.

Pilvisestä säästä huolimatta ilma viilenee lauantain edetessä. Pakkasta on 0–5 astetta läpi maan. Rannikkoalueilla on lämpimämpää, sisämaahan mentäessä keli on viileämpää

– Sunnuntain aikana vielä lähes koko maassa sataa lunta, mutta vähitellen sateet heikkenevät ja vähenevät päivän kuluessa, Forecan Latvala ennustaa.

Sunnuntaina lämpötilat viilenevät Latvalan mukaan entisestään 0–7 asteen välille.