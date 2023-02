Valokuvaaja Veera Korhonen lähetti käsilaukussa olleesta puhelimestaan kuukausia aiemmin ottamansa pyllykuvan kaverinsa exälle. Mitä ihmettä tapahtui?

Vahingossa lähteneestä pyllykuvasta on tullut tarina, jota Veera Korhonen kertoo aina, kun tulee puhe kännykkämokista.

Työpäivä oli tavallinen. Valokuvaaja Veera Korhonen, 41, oli käsittelemässä ottamiaan kuvia, kun puhelimeen kilahti viesti. Aikaa tapahtuneesta on kulunut jo kymmenkunta vuotta, mutta Korhonen muistaa viestin sisällön edelleen erittäin hyvin.

”Lähetit mulle just sun pyllyn. Kahdesti.”

Lähettäjä oli kaverin eksä, jonka Korhonen oli tavannut yhden ainoan kerran.

Puhelin ei ollut kädessä tai edes vieressä vaan käsilaukussa. Käsillä oli siis viestintätekninen mysteeri. Korhonen lähti ratkaisemaan asiaa kaivamalla puhelimensa esiin.

– Menin katsomaan lähetetyt viestit ja kyllä! Silloin oli vielä multimediaviestejä. Se oli sellainen. Kahteen kertaan oli lähetetty sellainen valokuva, jossa oli paljas pyllyni.

Korhonen kertoi kokemuksistaan Twitterissä sen jälkeen, kun elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) oli lähettänyt keskustan sisäiseen WhatsApp-ryhmään meemin, jossa irvailtiin pääministeri Sanna Marinin (sd) ja kansanedustaja Matias Mäkysen (sd) kustannuksella.

Tapaus muistutti omasta kokemuksesta vuosien takaa.

Oliko se viimeisin ottamasi kuva?

– Ei! Sehän tässä onkin. Ihan oikeasti, en voi enää varmaan ikinä lotota. Tuo oli varmaan suurempi osuma kuin lottovoitto. Vaikka luuri oli huono, niin siellä olisi ollut varmaan kolmisen tuhatta muutakin kuvaa.

Vuosi oli Korhosen oman arvion mukaan joko 2010 tai 2011. Aikaa on siis kulunut, ja puhelimet ovat kehittyneet. Tuohon aikaan oli sangen tavallista, että puhelimen näppäinlukko jäi epähuomiossa auki ja luurista lähti niin sanottu taskupuhelu tai yllätysviesti.

Kyseisen kuvan lähettäminen käsilaukun pohjalta puolitutulle vaati kuitenkin monta epäonnista painallusta.

– Se on ollut käsilaukussa ja ryskyttänyt siellä kassissa. Puhelin on ensin avannut kuvakansion, selannut siellä kuukausia ja mennyt hanurikuvan kohdalle. Sitten se on valinnut ”lähetä multimediaviestinä” ja lähettänyt osoitekirjan ensimmäiselle. Eikä minulla edes ollut paljon pyllykuvia!

Tuon tapauksen jälkeen Korhosen osoitekirjan ensimmäisenä on ollut tyhjä yhteystieto.

Nykyään tapaus jo naurattaa, Veera Korhonen kertoo.

Mysteeri selvisi siis nopeasti, mutta omia aikojaan lähteneen valokuvan taustalla on oma tarinansa. Korhonen kuvailee, että pyllykuva ei ollut kaunis tai esteettinen. Se oli otettu suoralla salamalla eräänlaisessa hätätilanteessa.

– Nykyäänhän hanureita kuvaillaan enemmän. Se oli sellainen tilanne, että olimme olleet silloisen puolison kanssa mökillä ja menimme saunomaan. Se oli pimeä sata-asteinen puusauna, joka oli vielä lämmennyt pitkään.

Pimeässä saunassa istumapaikkaa etsiessään Korhonen ei nähnyt tarkasti, minne oli istumassa. Hän laski kuitenkin rohkeasti takamuksensa lauteille. Silloin pakaraa poltti.

– En nähnyt, että lauteilla oli löylykauha. Istuin sen päälle ja poltin pyllyni huolella. Juoksin hirveää vauhtia järveen viilentelemään, Korhonen muistelee.

Kuvassa on vuonna 2011 myynnissä olleita matkapuhelimia.

Saunamökissä ei ollut sopivaa peiliä, mutta vammat oli tarkistettava. Valokuvaaja keksi käyttää tarkistuksessa kännykkäkameraansa. Puhelimessa oli salama, joten pimeyskään ei haitannut.

– Otin sitten siitä suoralla salamalla tosi huonon kännykkäkamerakuvan. Se ei ollut edes kaunis tai esteettinen kuva. Nykyäänhän voisi olla myös kaunis ja sensuelli hanurikuva. En toisaalta tiedä, kumpi olisi ollut parempi.

Kun tieto elinkeinoministeri Lintilän lähettämästä meemikuvasta tuli julkisuuteen, Lintilä arveli, että hänen WhatsApp-tilinsä olisi kaapattu – ehkä Afrikan-matkan yhteydessä. Sittemmin ministeri täsmensi epäilleensä, että kyseessä oli tilin ”rinnakkaiskäyttö”.

Valokuvaaja Veera Korhonen ei sen sijaan tehnyt samanlaista tietoturva-arviota omasta tilanteestaan.

Tajusitko heti, että pyllykuvan lähettäminen oli vahinko vai ajattelitko, että puhelimesi on kaapattu?

– Tajusin kyllä tapahtumien kulun heti. Silloin piti ihan aktiivisesti laittaa näppäimet lukkoon puhelimessa. Siihen aikaan tämä meidän tietotekniikkamme ja uhat olivat vielä erilaisia. Silloin ei käynyt mielessä, että joku olisi kaapannut puhelimen multimedia­viestiominaisuuden.

Korhonen muistuttaa, että tuohon aikaan oli esimerkiksi tapana kirjoitella kavereiden auki jättämiin Facebook-profiileihin hauskoja ja hämmentäviä päivityksiä toisen seinälle. Sellaista ei tänä päivänä pidetä mitenkään hyväksyttävänä.

– Ei tehdä toiselle ”lintilöitä”.

Viestin saanut kaverin exä osasi ottaa tapahtuneen huumorilla, Veera Korhonen kertoo.

Viestinsaajan eli kaverin exän kanssa asiat saatiin selvitettyä, ja nykyään tapaus jo naurattaa.

– Lähetin tietysti todella pahoittelevan viestin ja selitin, mitä oli käynyt. Pahoittelin, että säikäytin niin. Taisin kuitenkin jo siinä todeta, että olin toisaalta tosi iloinen, että viesti oli lähtenyt hänelle eikä esimerkiksi jollekin asiakkaalle. Hän osasi naureskella asialle.

Tilanne olisi Korhosen mukaan ollut vielä vaivaannuttavampi, jos viesti olisi lähtenyt jollekin työelämästä tutulle henkilölle.

– Siellä puhelimessahan olisi ollut vaikkapa hääkuvausasiakkaiden yhteystietoja.

Tapaus myös opetti. Sekä valokuvauksesta että elämästä teknologian keskellä.

– Mikään ei enää tuon jälkeen hetkauta tällaisissa asioissa. Se on vähän samanlainen tilanne kuin sellainen, että menee kauppaan ja näkee todella hienot kengät. Sitten muistaakin heti, että kotona on paljon nätimmät.

Veera Korhosella on tapauksesta kaksi opetusta: